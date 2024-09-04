Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
Дзюдоист Арман Адамян рассказал о своей работе с хоккеистами СКА
Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.
«Я уже успел поработать с командой – провел с ней три недели. Тренировался с ними наравне, подключал элементы дзюдо в их работу.
Скажу так, Роман Борисович [Ротенберг] уже заказал кимоно на всю команду. И для взрослых, и для детей. Поэтому в ближайшее время мы уже начнем полноценно включать в тренировки дзюдо.
Дети уже подходили ко мне и спрашивали, когда же мы уже начнем бороться и работать в кимоно», – сказал Адамян.
Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
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