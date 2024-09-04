Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»

Дзюдоист Арман Адамян рассказал о своей работе с хоккеистами СКА

Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.

«Я уже успел поработать с командой – провел с ней три недели. Тренировался с ними наравне, подключал элементы дзюдо в их работу.

Скажу так, Роман Борисович [Ротенберг ] уже заказал кимоно на всю команду. И для взрослых, и для детей. Поэтому в ближайшее время мы уже начнем полноценно включать в тренировки дзюдо.

Дети уже подходили ко мне и спрашивали, когда же мы уже начнем бороться и работать в кимоно», – сказал Адамян.

Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»