Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)
Клубы РПЛ разработали ряд предложений для улучшения ситуации с судейством.
По данным «Спорт-Экспресса», список состоит из 5 пунктов.
1. Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.
2. Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.
3. Проводить регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок правил. Перед началом сезона – в обязательном порядке.
4. Ввести в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.
5. Публиковать переговорв между главным арбитром и ВАР, добиться большей открытости судей.
Глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить предложения клубов на вчерашней встрече с представителями лиги.
Хочется конечно надеяться, что все пункты сделают, т.к. сама игра меняется постоянно, а судейство застыло ещё в 90-х.
Пора обнавлять кадры, а то эти судейки уже , что хотят , то и делают на поле.
Болельщики пришли посмотреть футбол, а не клоуна Казарцева на арене цирка.
Просто клубы будут видеть динамику качества работы каждого судьи и количесво и качество совершенных им ошибок (они влияют на рейтинг), дополнительные показатели обучения и семинаров (тоже там есть) и т.д. и т.п.. а так же смогут быть уверены, что изменения в рейтинге дествительно происходят и тот же условный Карась не имеет условные 85 уже 5 сезонов с ошибками в каждом матче.
И при стабильно низком рейтинге требовать не включать в пул судей РПЛ.
З.Ы. Если я ищу разраба на оутсорс по одному проекту меня же интересуют в том числе и его результаты на длинной дистанции, а не только сухие знания здесь и сейчас. А то может он 2/3 проекта работает отлично, а потом уходит в загул.