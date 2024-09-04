Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)

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Клубы РПЛ разработали ряд предложений для улучшения ситуации с судейством.

По данным «Спорт-Экспресса», список состоит из 5 пунктов. 

1. Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2. Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3. Проводить регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок правил. Перед началом сезона – в обязательном порядке.

4. Ввести в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5. Публиковать переговорв между главным арбитром и ВАР, добиться большей открытости судей.

Глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить предложения клубов на вчерашней встрече с представителями лиги.

28 комментариев
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Хорошая идея это ввести. А по итогу хоть что-то введут?
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переговоры судей нужно вводить обязательно, нужно понимать чем руководствуется арбитр при принятии решений...
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И онлайн заседание с разбором моментов.
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Ответ Cruel Snake
Хорошая идея это ввести. А по итогу хоть что-то введут?
По итогу FanID разделят на два отдельных - FanВходи и FanВыходи с оформлением в разных органах и обязательной справкой из кружка художественной самодеятельности. Причем второй будет платным. :)
Хочется конечно надеяться, что все пункты сделают, т.к. сама игра меняется постоянно, а судейство застыло ещё в 90-х.
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Ответ JohnnyMulka
первые 2 пункта никто не сделает, сославшись на что-нибудь третий пункт - спокойно 4 - тоже врятли а 5-ый по-моему и так публикуют
Публикуют только текстовку записи по конкретно запрашиваемому моменту. А так клубы при необходимости (каким способом будет осуществляться доступ не суть пока важно) будут получать доступ к полной записи и быть уверенными, что ничего в дороге не "потерялось".
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Проводить с арбитрами краткий курс биомеханики, чтобы они раз и навсегда забыли формулировку " рука в неестественном положении". А если не доходит надеть на них смирительную рубашку и пусть побегают в ней по полю. Можно освежить в памяти и физику за 6-й класс, раздел механики, чтобы вспомнили инерцию тела.
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Еще пункт номер 6, где убрать из судейства Казарцевых,Амелиных и прочих одиозных арбитров из судейства и начать подготовку молодых арбитров из бывших футболистов для их замены.
Пора обнавлять кадры, а то эти судейки уже , что хотят , то и делают на поле.
Болельщики пришли посмотреть футбол, а не клоуна Казарцева на арене цирка.
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рейтинг по данным ВЦИОМ будут составлять?
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Ответ </c/>
переговоры судей нужно вводить обязательно, нужно понимать чем руководствуется арбитр при принятии решений...
Нужно понимать чем руководствуется судейский корпус при назначениях арбитров на матч.
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Ответ Александр Григорьев_1116135035
1 и 2 пункты как помогут? Это для клубов лишняя информация. Ну узнал ты эту информацию, на решение назначения арбитра на матчи клубы не должны влиять
Если Судейский Комитет официально (!!!) заявляет, что назначение на матчи происходит на основании динамического рейтинга и по специальной формуле, то ничего страшного в данных рейтинга и формулы нет.
Просто клубы будут видеть динамику качества работы каждого судьи и количесво и качество совершенных им ошибок (они влияют на рейтинг), дополнительные показатели обучения и семинаров (тоже там есть) и т.д. и т.п.. а так же смогут быть уверены, что изменения в рейтинге дествительно происходят и тот же условный Карась не имеет условные 85 уже 5 сезонов с ошибками в каждом матче.
И при стабильно низком рейтинге требовать не включать в пул судей РПЛ.
З.Ы. Если я ищу разраба на оутсорс по одному проекту меня же интересуют в том числе и его результаты на длинной дистанции, а не только сухие знания здесь и сейчас. А то может он 2/3 проекта работает отлично, а потом уходит в загул.
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Ответ Вячеслав Припузов
Ага, ещё открытыми каналы переговоров судей с ВАР центром было бы неплохо, но это конечно нереально, так как ВАР является инструментом достижения нужного результата в пользу той или иной команды ...
Т.е. до 5 пункта прочитать не успели? Записи переговоров с комнатой будет более чем достаточно. Доступ к каналу во время матча для представителей команд это излишнее, а то получится "признавайся немедленно, а то я сама себе такого сейас напридумываю".
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