Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)

Клубы РПЛ разработали ряд предложений для улучшения ситуации с судейством.

По данным « », список состоит из 5 пунктов.

1. Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2. Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3. Проводить регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок правил. Перед началом сезона – в обязательном порядке.

4. Ввести в ЭСК представителя , что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5. Публиковать переговорв между главным арбитром и ВАР, добиться большей открытости судей.

Глава судейского комитета Милорад Мажич пообещал изучить предложения клубов на вчерашней встрече с представителями лиги.