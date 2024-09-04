«Амкал» стал вторым медийным клубом, прошедшим 3 раунда Кубка России. В прошлом сезоне это удалось 2Drots

«Амкал» повторил достижение 2Drots в Фонбет Кубке России

Сегодня медиафутбольный клуб Германа Эль Класико в гостях обыграл «Космос» (2:1) и пробился в 4-й раунд Кубка страны .

Этот результат – повторение рекорда для медийных команд. Он был установлен в прошлом сезоне 2Drots, которые также дошли до 4-го раунда, где уступили команде Первой лиги «Химки » (0:2).

«Амкал » в этом сезоне выбил представителей LEON Второй лиги – «Коломну » (8:1), «Велес » (2:0) и «Космос » (2:1). Следующего соперника (это будет клуб Мелбет Первой лиги) определит жеребьевка.