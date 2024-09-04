«Амкал» стал вторым медийным клубом, прошедшим 3 раунда Кубка России. В прошлом сезоне это удалось 2Drots
«Амкал» повторил достижение 2Drots в Фонбет Кубке России
Сегодня медиафутбольный клуб Германа Эль Класико в гостях обыграл «Космос» (2:1) и пробился в 4-й раунд Кубка страны.
Этот результат – повторение рекорда для медийных команд. Он был установлен в прошлом сезоне 2Drots, которые также дошли до 4-го раунда, где уступили команде Первой лиги «Химки» (0:2).
«Амкал» в этом сезоне выбил представителей LEON Второй лиги – «Коломну» (8:1), «Велес» (2:0) и «Космос» (2:1). Следующего соперника (это будет клуб Мелбет Первой лиги) определит жеребьевка.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости