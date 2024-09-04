Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года

Криштиану Роналду и Лионель Месси не номинированы на «Золотой мяч».

Эти футболисты не вошли в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.

Впервые с 2003 года на награду не номинированы ни португалец, ни аргентинец.

Напомним, за свою карьеру выигрывал «Золотой мяч» 8 раз. Роналду становился обладателем приза 5 раз.