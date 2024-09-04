Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года
Криштиану Роналду и Лионель Месси не номинированы на «Золотой мяч».
Эти футболисты не вошли в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.
Впервые с 2003 года на награду не номинированы ни португалец, ни аргентинец.
Напомним, за свою карьеру Месси выигрывал «Золотой мяч» 8 раз. Роналду становился обладателем приза 5 раз.
Поздравляю вас, современники, кто застал весь этот прекрасный период.
Про Криша без комментариев. Как по мне, он уже лет пять как в тридцатку лучших не входит.
Лучший футболист на копе из состава Интер Майами? Лучший футболист из состава сборной Аргентины с цифрами 1 и 0 в номере?