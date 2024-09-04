Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду и Лионель Месси не номинированы на «Золотой мяч».

Эти футболисты не вошли в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.

Впервые с 2003 года на награду не номинированы ни португалец, ни аргентинец. 

Напомним, за свою карьеру Месси выигрывал «Золотой мяч» 8 раз. Роналду становился обладателем приза 5 раз. 

141 комментарий
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Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
В Копе был Лучшим Хамес Родригес
+138
-15
+123
всего то 21 год продержались, слабаки!
+121
-1
+120
справедливо. 2 старпера уже в музее спорта.
+132
-26
+106
Почти 20 лет мы наблюдали за этим великим противостоянием,даже не верится что все это подошло к концу
+84
-9
+75
Ну Лео даже это не помешает взять ЗМ
+64
-21
+43
Ответ JokeJoe
Комментарий скрыт
"Лучший в МЛС" ахахахахахахах
+46
-15
+31
Ответ bel01
Ну, Лео хоть и действительно не претендент на ЗМ в этом году, но в тридцатку-то войти вполне мог. Всё-таки, его клуб в МЛС был 15-м в прошлом сезоне, теперь идёт первым, взял Копу. Место пятнадцатое-двадцатое заслужил. Про Криша без комментариев. Как по мне, он уже лет пять как в тридцатку лучших не входит.
Давно за игру в млс номинируют на золотой мяч?
+36
-6
+30
Вот и настал этот момент, когда лучшие ушли на пенсию.
Поздравляю вас, современники, кто застал весь этот прекрасный период.
+29
-2
+27
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Лечись потом возвращайся
+18
-2
+16
Да могли и сейчас бы попасть в тридцатку, там добрая треть откровенных пассажиров
+15
0
+15
Это были лихие 20 лет. Такие игроки как Златан, Хави, Иньеста, Модрич, Кроос, Луис Суарес, Де Брейне, Рамос, Пуйоль, Бензема, Роббен, Рибери, Левандовски, Неймар, Бернарду Сильва и Александр Тихоновецкий - просто со стороны наблюдали за величием этих двух ребят....
+11
-1
+10
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
1+1 вот это лучший🤣🤣🤣
+21
-11
+10
Ответ Максим Фомин
Урааааааа...Месси не номинирован🥳🥳🥳🥳🥳🥳сектанты минусуйте сколько хотите🤭
сектанты это болельщики одной тушинской команды, и не надо путать сладкое с красным
+10
-1
+9
Ответ bel01
Ну, Лео хоть и действительно не претендент на ЗМ в этом году, но в тридцатку-то войти вполне мог. Всё-таки, его клуб в МЛС был 15-м в прошлом сезоне, теперь идёт первым, взял Копу. Место пятнадцатое-двадцатое заслужил. Про Криша без комментариев. Как по мне, он уже лет пять как в тридцатку лучших не входит.
Т.е. стать лучшим бомбардиром серии-а это провал (раз тут про 5 лет), а тащить клуб млс будучи травмированным это топ-30? Лицемерненько.
+8
0
+8
Подумаешь. Заболотный с Бакаевым тоже не номинированы
+12
-4
+8
Ну, Лео хоть и действительно не претендент на ЗМ в этом году, но в тридцатку-то войти вполне мог. Всё-таки, его клуб в МЛС был 15-м в прошлом сезоне, теперь идёт первым, взял Копу. Место пятнадцатое-двадцатое заслужил.
Про Криша без комментариев. Как по мне, он уже лет пять как в тридцатку лучших не входит.
+37
-30
+7
😭
+6
0
+6
Фантастические карьеры у пацанов, учитывая что первая за 15+ лет НЕноминация только сейчас, когда им в сумме 76 лет
+5
0
+5
Почти одновременно с мужским теннисом, где с 2002 тоже без побед у биг3.
+5
0
+5
Ответ NoThanks
Это были лихие 20 лет. Такие игроки как Златан, Хави, Иньеста, Модрич, Кроос, Луис Суарес, Де Брейне, Рамос, Пуйоль, Бензема, Роббен, Рибери, Левандовски, Неймар, Бернарду Сильва и Александр Тихоновецкий - просто со стороны наблюдали за величием этих двух ребят....
За Тихоновецкого особенно обидно, что свой ЗМ он так и не получил.
+4
0
+4
Было круто, пацаны. Спасибо!
+4
0
+4
Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий скрыт
ну да сделал 200 передач за матч с точностью 94+ процентов, чего гном даже во сне не сделает 🤣🤣🤣
+6
-3
+3
Ответ Любезный Коссутий
справедливо. 2 старпера уже в музее спорта.
наверное нам повезло видеть противостояние двух старперов :)
+3
0
+3
Ответ JokeJoe
Лучший по проценту матч - голевое действие
Какие ещё метрики подъедут?
Лучший футболист на копе из состава Интер Майами? Лучший футболист из состава сборной Аргентины с цифрами 1 и 0 в номере?
+4
-1
+3
Ответ Руслан Хайбулов
Это как то отменяет что Месси там был одним из лучших а не был пассажир как Рональду
1+1 на великой Копе
+6
-3
+3
Ответ JokeJoe
Комментарий скрыт
У него и так купленные были до этого.
+12
-10
+2
Прошла эпоха.
+2
0
+2
Вот теперь их эра закончилась официально…
+2
0
+2
Урааааааа...Месси не номинирован🥳🥳🥳🥳🥳🥳сектанты минусуйте сколько хотите🤭
+17
-15
+2
Ответ SR4_Ali
В Копе был Лучшим Хамес Родригес
Это как то отменяет что Месси там был одним из лучших а не был пассажир как Рональду
+9
-8
+1
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