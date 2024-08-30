Паралимпийские игры-2024. Медальный зачет. Китай лидирует с 4 победами, у России – два серебра и бронза
Китай лидирует в общем зачете на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 4-1-0 (5)
2. Великобритания – 2-3-1 (6)
3. Италия – 2-25 (9)
4. Нидерланды – 2-0-0 (2)
5. Франция – 1-2-0 (3)
6. Австралия – 1-1-2 (4)
7. Бразилия – 1-1-1 (3)
8-10. Дания – 1-0-0 (1)
8-10. Венгрия – 1-0-0 (1)
8-10. Израиль – 1-0-0 (1)...
18. Россия – 0-2-1 (3)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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