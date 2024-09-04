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КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ

«Авангард» примет «Сибирь», «Автомобилист» сыграет с «Трактором», московское «Динамо» – с «Куньлунем».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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92 причины смотреть новый сезон КХЛ

Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
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logoНефтехимик
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