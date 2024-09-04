Мир ввел пальцы во влагалище обвиняющей его девушке, запершись с ней в туалете и игнорируя просьбы отпустить ее. Домогательства от игрока «Валенсии» начались еще в такси

Обнародованы показания жертвы Рафы Мира.

Напомним, в понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Сегодня его выпустили под залог.

В отчете Гражданской гвардии говорится, что Мир познакомился с девушками на дискотеке, после которой пригласил их на вечеринку у себя дома. Утверждается, что домогательства начались еще в такси – футболист стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила водителя остановить машину, чтобы пересесть на другое место.

Когда Мир и девушки добрались до дома футболиста, к ним присоединились два друга Рафы. Одна из заявительниц призналась, что сначала у нее был секс без презерватива по обоюдному согласию, который продолжался около 15 минут. Другая утверждает, что подверглась насилию в туалете здания.

По ее словам, подозреваемый отвел ее в туалет, закрыл дверь и запер на задвижку, чтобы она не могла выйти. Девушка утверждает, что была в шоке и начала плакать, безуспешно умоляя отпустить ее.

не обратил внимания на ее просьбу. Напротив, «он усадил ее на раковину и начал вводить пальцы во влагалище, не снимая с нее юбку-брюки».

Заявительницы отмечают, что вместо того, чтобы отпустить девушку, Рафа продолжал «трогать ее по всему телу». «Он схватил меня за лицо и руку и сказал «поцелуй меня» и другие слова, которые я не помню, потому что была в состоянии шока», – рассказала потерпевшая.

Она добавила, что смогла оттолкнуть игрока, открыть дверь и выйти из туалета. После этого она сказала, что не хочет оставаться в этом доме.

В отчете полиции упоминается небольшая ссора между девушками – одна из них, не зная, что ее подругу привели в туалет насильно, спросила: «Как ты можешь находиться там с ним после того, как он переспал со мной?»

Женщин выгнали из дома полуголыми. Это заметила соседка Мира – она обратилась в местную полицию.

Отмечается, что судья принял меры по отношению не только к Миру, но и к одному из его друзей, футболисту «Алькантарильи», – он повредил губу одной из девушек.

Адвокат форварда «Валенсии» Мира заявил, что секс с предполагаемой жертвой насилия произошел по согласию. Футболист предстанет перед судом