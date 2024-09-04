Мир ввел пальцы во влагалище обвиняющей его девушке, запершись с ней в туалете и игнорируя просьбы отпустить ее. Домогательства от игрока «Валенсии» начались еще в такси

Теги Валенсия Ла Лига происшествия девушки и спорт Рафа Мир Футбол

Обнародованы показания жертвы Рафы Мира.

Напомним, в понедельник нападающий «Валенсии» был задержан Гражданской гвардией Испании по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Сегодня его выпустили под залог.

В отчете Гражданской гвардии говорится, что Мир познакомился с девушками на дискотеке, после которой пригласил их на вечеринку у себя дома. Утверждается, что домогательства начались еще в такси – футболист стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила водителя остановить машину, чтобы пересесть на другое место. 

Когда Мир и девушки добрались до дома футболиста, к ним присоединились два друга Рафы. Одна из заявительниц призналась, что сначала у нее был секс без презерватива по обоюдному согласию, который продолжался около 15 минут. Другая утверждает, что подверглась насилию в туалете здания.

По ее словам, подозреваемый отвел ее в туалет, закрыл дверь и запер на задвижку, чтобы она не могла выйти. Девушка утверждает, что была в шоке и начала плакать, безуспешно умоляя отпустить ее.

Рафа Мир не обратил внимания на ее просьбу. Напротив, «он усадил ее на раковину и начал вводить пальцы во влагалище, не снимая с нее юбку-брюки».

Заявительницы отмечают, что вместо того, чтобы отпустить девушку, Рафа продолжал «трогать ее по всему телу». «Он схватил меня за лицо и руку и сказал «поцелуй меня» и другие слова, которые я не помню, потому что была в состоянии шока», – рассказала потерпевшая.

Она добавила, что смогла оттолкнуть игрока, открыть дверь и выйти из туалета. После этого она сказала, что не хочет оставаться в этом доме. 

В отчете полиции упоминается небольшая ссора между девушками – одна из них, не зная, что ее подругу привели в туалет насильно, спросила: «Как ты можешь находиться там с ним после того, как он переспал со мной?»  

Женщин выгнали из дома полуголыми. Это заметила соседка Мира – она обратилась в местную полицию. 

Отмечается, что судья принял меры по отношению не только к Миру, но и к одному из его друзей, футболисту «Алькантарильи», – он повредил губу одной из девушек. 

Адвокат форварда «Валенсии» Мира заявил, что секс с предполагаемой жертвой насилия произошел по согласию. Футболист предстанет перед судом

113 комментариев
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Нормальные новости пошли, Дани Алвес одобряет!
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У Бэдкомедиана был персонаж - озабоченный сценарист..
Так вот, при виде заголовка - именно такого редактора представляю.. Прям смакует сидит, удод..
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Утверждается, что домогательства начались еще в такси – футболист стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила водителя остановить машину, чтобы пересесть на другое место.

После такого надо не пересаживаться а выходить и убегать. Но она поехала дальше к нему домой.
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+60
Т.е. он начал домогаться до неё в ТАКСИ, когда они направлялись к НЕМУ домой. Она просит остановить такси, ей ОСТАНОВИЛИ и она не убегает, не просит помощь, а ПЕРЕСАЖИВАЕТСЯ на другое сиденье и ПРОДОЛЖАЕТ ехать к нему.
Как минимум, это очень странно.
А дальше что? Будут новости, что они к нему домой еще раза три возвращалась?
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кто это публикует как новость, нормально все у тебя?
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пальцы во влагалище - розовые на белом
что же нам с ними делать, с пальцами во влагалище..
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+23
Напомню, администрация этого сайта не постила новости про Дзюбу сославшись на личную жизнь. А потом журналисты почему-то ноют, что их никто за людей не считает и везде презирают(((
+22
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+19
Ответ Антон Фалафель
Утверждается, что домогательства начались еще в такси – футболист стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила водителя остановить машину, чтобы пересесть на другое место. После такого надо не пересаживаться а выходить и убегать. Но она поехала дальше к нему домой.
Собственно, это все, что надо знать по этому поводу.
+24
-6
+18
Ответ АланСмити
Т.е. он начал домогаться до неё в ТАКСИ, когда они направлялись к НЕМУ домой. Она просит остановить такси, ей ОСТАНОВИЛИ и она не убегает, не просит помощь, а ПЕРЕСАЖИВАЕТСЯ на другое сиденье и ПРОДОЛЖАЕТ ехать к нему. Как минимум, это очень странно. А дальше что? Будут новости, что они к нему домой еще раза три возвращалась?
очевидно, что они ехали к нему смотреть нарезку лучших моментов ла Лиги начала века, как Пандиани и Тристан разрывали , она небось не видела
+16
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+16
Ответ Папа Футбола
Нормальные новости пошли, Дани Алвес одобряет!
давно не было о нем новостей, в инсте тоже страницу его не найти больше, где он что с ним
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Ответ ZONE85
У меня 10-летний сын читает спортс, и наверняка не только у меня. Вы тут совсем уже кукухой поехали?
Сайт имеет маркировку 18+
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Ответ Полный адекват
Комментарий скрыт
это дает право усомниться в обвинениях
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Судья: "отчаянно наяривая": Да придумай ещё хоть что-нибудь!
+13
-2
+11
пальцы из влагалища девушки - где они сейчас?
+10
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+7
Ответ ZONE85
У меня 10-летний сын читает спортс, и наверняка не только у меня. Вы тут совсем уже кукухой поехали?
Мой тоже читает в 13 лет, уже минут 15 не выходит что то из комнаты ))
+9
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+6
Вот форвард, вот это настоящий форвард
+9
-3
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Ответ dr. cage
У Бэдкомедиана был персонаж - озабоченный сценарист.. Так вот, при виде заголовка - именно такого редактора представляю.. Прям смакует сидит, удод..
почему был?))) живет и процветает
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Редактору заголовка тоже надо два пальца ввести . Тут спортивный сайт , который читают дети мужского и женского пола .
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Мир Труд Влагалище. Ура!
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Ответ Папа Футбола
Нормальные новости пошли, Дани Алвес одобряет!
Дани Алвес вошёл в чат
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+4
Ответ Radik_2.0
очевидно, что они ехали к нему смотреть нарезку лучших моментов ла Лиги начала века, как Пандиани и Тристан разрывали , она небось не видела
"нарезку лучших моментов ла Лиги начала века, как Пандиани и Тристан разрывали"
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Ради такого действительно стоит ехать, это я вам точно говорю. :)
+3
0
+3
Это порно рассказ в лучших традициях этого жанра,да ещё на спортивном сайте. Кому то ведь читать интересно,раз такое публикуют.
+4
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Ну, то есть, парниша якобы позвал к себе, уже в такси начал "приставать", но они всё равно приехали к нему, зашли внутрь, и вот там вдруг заверте..., да так, что никто даже предположить такого не мог. Логика железная, вопросов вообще никаких.
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Щекотливый момент
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Ответ Eric_Cartman
Комментарий удален модератором
С 2007 ещё не хватило времени это понять???
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Ответ Антон Фалафель
Утверждается, что домогательства начались еще в такси – футболист стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила водителя остановить машину, чтобы пересесть на другое место. После такого надо не пересаживаться а выходить и убегать. Но она поехала дальше к нему домой.
Ты что? Как "невинная" может девушка подумать , что если в такси начались прелюдия, то у него в квартире будет продолжение, а не шахматы и разговоры о погоде за которыми она ехала
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Задолбали эти якобы невинные овечки.

Просто какие-то шарлотки искали приключения себе на пятые точки. Нашли их.

После всего захотели повысить градус эмоций и новых впечатлений. Решили накатать заяву и попиариться в прессе. Вот и все.

В таких историях, мужики и бабы друг друга стоят. Если судят мужика, значит надо судить и бабу. А то развели тут колхоз ромашку с бабами-недотрогами. Что одна плятуха, что вторая.

Целомудреные девушки, не ездят не пойми к кому ночью, сразу после клуба и не шпехаются направо и налево. В отличие от этих, а выставляют себя чуть ли не безгрешными девственницами.
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Ответ Александр Северный
пальцы во влагалище - розовые на белом что же нам с ними делать, с пальцами во влагалище..
Ты их согрей слезами,я больше не могу...(с)
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Уже целый мир обвиняют!
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это слишком перспективная ветка.

Одно можно сказать точно, CR7 невиновен.
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