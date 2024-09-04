«Локо» купит Монтеса у «Альмерии» за 6 млн евро, зарплата защитника Мексики – 1,4 млн в год (Иван Карпов)
Сесар Монтес может перейти в «Локомотив» за 6 миллионов евро.
Такую информацию предоставил инсайдер Иван Карпов. По его словам, в сообщении агента Теймураз Лепсая о сделке за 7 млн евро плюс 1 млн бонусов содержатся «неправильные цифры».
«Локомотив» купит игрока за 6 млн евро без бонусов, оплата трансфера «Альмерии» должна пройти частями в течении трех лет.
Планируется, что 27-летний защитник сборной Мексики подпишет с железнодорожниками контракт на 4 года по схеме 3+1, а его зарплата составит 1,4 млн евро в год, подчеркивает Карпов.
Вместе с тем агент игрока заявил, что клубы пока не достигли окончательного соглашения, сообщает «РБ Спорт».
«Трансфер Сесара в «Локомотив» возможен, клубы ведут переговоры. Но еще ничего не решено», – сказал представитель Монтеса.
@
Ну купите форварда!
10 пропущенных голов, ни у кого из первой шестёрки команд столько нет
@
На фига нам центральный защитник?
Так что хороший опытный защитник нужен, и нужен больше, чем форвард. Пускай Воробей и Сулейманов там соперничают
А вот АПЗ страшно необходим, Сарвели на основу точно не тянет, остается только молодой Батраков, которого, возможно, будут все чаще использовать в центре, так как у Карпукаса что-то с функциональной готовностью не то, а Тимофеев просто игрок на лавку
Так что два опытных игрока - ЦЗ и АПЗ, и тогда все будет неплохо у Локо
В итоге Альмерия его купила за 14 миллионов и вылетела.
Что характерно, в Испании он два года подряд с разными командами вылетал - Эспаньол (видимо, аренда) и Альмерия.
Уж не знаю, говорит ли это о том, что он хороший защитник.
Неплохо так Мексика устроилась - за 1.4 млн в год имеет защиту :)