«Локо» купит Монтеса у «Альмерии» за 6 млн евро, зарплата защитника Мексики – 1,4 млн в год (Иван Карпов)

Сесар Монтес может перейти в «Локомотив» за 6 миллионов евро.

Такую информацию предоставил инсайдер Иван Карпов. По его словам, в сообщении агента Теймураз Лепсая о сделке за 7 млн евро плюс 1 млн бонусов содержатся «неправильные цифры».

« » купит игрока за 6 млн евро без бонусов, оплата трансфера «Альмерии» должна пройти частями в течении трех лет.

Планируется, что 27-летний защитник сборной подпишет с железнодорожниками контракт на 4 года по схеме 3+1, а его зарплата составит 1,4 млн евро в год, подчеркивает Карпов.

Вместе с тем агент игрока заявил, что клубы пока не достигли окончательного соглашения, сообщает «РБ Спорт».

«Трансфер Сесара в «Локомотив» возможен, клубы ведут переговоры. Но еще ничего не решено», – сказал представитель .