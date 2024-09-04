«Локо» купит Монтеса у «Альмерии» за 6 млн евро, зарплата защитника Мексики – 1,4 млн в год (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Мексики по футболу Альмерия Д2 Испания агенты Сесар Монтес деньги Футбол

Сесар Монтес может перейти в «Локомотив» за 6 миллионов евро.

Такую информацию предоставил инсайдер Иван Карпов. По его словам, в сообщении агента Теймураз Лепсая о сделке за 7 млн евро плюс 1 млн бонусов содержатся «неправильные цифры».

«Локомотив» купит игрока за 6 млн евро без бонусов, оплата трансфера «Альмерии» должна пройти частями в течении трех лет.

Планируется, что 27-летний защитник сборной Мексики подпишет с железнодорожниками контракт на 4 года по схеме 3+1, а его зарплата составит 1,4 млн евро в год, подчеркивает Карпов.

Вместе с тем агент игрока заявил, что клубы пока не достигли окончательного соглашения, сообщает «РБ Спорт».

«Трансфер Сесара в «Локомотив» возможен, клубы ведут переговоры. Но еще ничего не решено», – сказал представитель Монтеса.

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30 комментариев
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Ответ владимир семенов
Опять билеты и чай подоражают
О да, а 50+ миллионов Спартака на легов за последний год не отразятся на ценах на бензин? Про Зенит и газ вообще молчу
+16
-4
+12
Ответ Дядя ТУРА
За такие деньги зачем? Ну не понимаю просто. Лучше бы форварда хорошего купили
Второе место в РПЛ по забитым голам, выше только Зенит
@
Ну купите форварда!

10 пропущенных голов, ни у кого из первой шестёрки команд столько нет
@
На фига нам центральный защитник?
+8
0
+8
Ответ Виталик Украинский
А сколько распальцовки то было по поводу своих воспитанников. Скоро эти монтесы вытеснят на лавку батраковых и раковых, а Локо превратится в Краснодар на минималках. А на электричках смогут ездить одни олигархи, потому что без пробок.
Чучело, у нас это 2ой легионер, ваш сельдерей, если бы не лимит ставил 9 бразильцев, Макса и Латышонка.
+4
-2
+2
Ответ Дядя ТУРА
За такие деньги зачем? Ну не понимаю просто. Лучше бы форварда хорошего купили
Защитник тоже нужен. Пропускаем очень много.
+2
0
+2
Ответ Shikari
типа Митая продали и взяли на меньшую ЗП другого защитника?
Митай не центральный защитник.
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
"зарплата защитника Мексики – 1,4 млн в год " Неплохо так Мексика устроилась - за 1.4 млн в год имеет защиту :)
тебе бы на тнт
+3
-2
+1
В следущей новости уже будет 4,5
+2
-1
+1
Ответ Виталик Украинский
"Для нас, для своих граждан почти бесплатно" должно электричество стоить, по себестоимости. А добыча газа, уж извините, денег стоит.
Денег стоит добыча бразильцев
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Ответ umnik3
Можно сказать, что один в поле не воин. Привези Мбаппе или Ольмо в условнй Факел.
С ними условный Факел хотя бы не вылетит.
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Ответ Dmitry Orlov
Год (!) назад Динамо пыталось купить его у мексиканцев за 7,5, мексиканцы требовали 10. В итоге Динамо привезло таких себе Фернандеса с Маричалем (зато дешевле!) В итоге Альмерия его купила за 14 миллионов и вылетела. Что характерно, в Испании он два года подряд с разными командами вылетал - Эспаньол (видимо, аренда) и Альмерия. Уж не знаю, говорит ли это о том, что он хороший защитник.
Это говорит о том, что у него хороший агент
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0
Ответ Dmitry Orlov
Год (!) назад Динамо пыталось купить его у мексиканцев за 7,5, мексиканцы требовали 10. В итоге Динамо привезло таких себе Фернандеса с Маричалем (зато дешевле!) В итоге Альмерия его купила за 14 миллионов и вылетела. Что характерно, в Испании он два года подряд с разными командами вылетал - Эспаньол (видимо, аренда) и Альмерия. Уж не знаю, говорит ли это о том, что он хороший защитник.
Можно сказать, что один в поле не воин. Привези Мбаппе или Ольмо в условнй Факел.
0
0
0
Ответ aveminod
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Соболев, остановись, куда тебе ещё денег то
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Ответ Виталик Украинский
"Для нас, для своих граждан почти бесплатно" должно электричество стоить, по себестоимости. А добыча газа, уж извините, денег стоит.
Тяжелый случай)))
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Ответ Дядя ТУРА
Бензин вырос, кстати, реально. 95й месяц назад был 56-57 сейчас 60-61
во всем мире все дорожает
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Ответ Serzhique
О да, а 50+ миллионов Спартака на легов за последний год не отразятся на ценах на бензин? Про Зенит и газ вообще молчу
На это давно все подорожало
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Ответ Serzhique
О да, а 50+ миллионов Спартака на легов за последний год не отразятся на ценах на бензин? Про Зенит и газ вообще молчу
Но на это то все давно подорожало
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У Локо два защитника - неплохой Ньямси и дико нестабильный Морозов. Все. Фассон, к сожалению, травмат
Так что хороший опытный защитник нужен, и нужен больше, чем форвард. Пускай Воробей и Сулейманов там соперничают
А вот АПЗ страшно необходим, Сарвели на основу точно не тянет, остается только молодой Батраков, которого, возможно, будут все чаще использовать в центре, так как у Карпукаса что-то с функциональной готовностью не то, а Тимофеев просто игрок на лавку
Так что два опытных игрока - ЦЗ и АПЗ, и тогда все будет неплохо у Локо
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Незнаю насколько этот Монтес лучше чем Митай, но посмотрим
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Год (!) назад Динамо пыталось купить его у мексиканцев за 7,5, мексиканцы требовали 10. В итоге Динамо привезло таких себе Фернандеса с Маричалем (зато дешевле!)
В итоге Альмерия его купила за 14 миллионов и вылетела.

Что характерно, в Испании он два года подряд с разными командами вылетал - Эспаньол (видимо, аренда) и Альмерия.
Уж не знаю, говорит ли это о том, что он хороший защитник.
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"зарплата защитника Мексики – 1,4 млн в год "

Неплохо так Мексика устроилась - за 1.4 млн в год имеет защиту :)
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