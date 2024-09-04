Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет изменить место проведения ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»

Винисиус предложил отобрать ЧМ-2030 у Испании, если она не поборет расизм.

«До 2030 года у нас есть очень большой запас времени для изменений. Я надеюсь, что сможет развиваться и поймет, насколько это серьезно – оскорблять человека из-за цвета его кожи. Я думаю, что если к 2030 году ситуация не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма.

Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить.

Я люблю играть за « ». Я люблю Испанию, здесь самые лучшие условия для меня и моей семьи. Мы надеемся, что ситуация может улучшиться – она уже улучшилась, но может улучшиться гораздо больше – и к 2030 году число случаев проявлений расизма сократится», – сказал игрок сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

планируется провести в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

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