Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет изменить место проведения ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ФИФА ЧМ-2030 Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус предложил отобрать ЧМ-2030 у Испании, если она не поборет расизм.

«До 2030 года у нас есть очень большой запас времени для изменений. Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и поймет, насколько это серьезно – оскорблять человека из-за цвета его кожи. Я думаю, что если к 2030 году ситуация не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма.

Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить.

Я люблю играть за «Реал». Я люблю Испанию, здесь самые лучшие условия для меня и моей семьи. Мы надеемся, что ситуация может улучшиться – она уже улучшилась, но может улучшиться гораздо больше – и к 2030 году число случаев проявлений расизма сократится», – сказал игрок сборной Бразилии Винисиус Жуниор. 

ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

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28 комментариев
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Ситуация для Винисиуса улучшится только если Винисиус покинет Ла Лигу
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Как только ты исчезнешь из Испании, расизм в этой стране исчезнет в ту же секунду)
..но внезапно появится в той стране где ты окажешься)))
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Как испанцы терпят этого клоуна?
Сам говорит что большинство людей не расисты, и сам же судит страну по небольшой кучке людей
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Да ты зае..л
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Кого он из себя возомнил?)
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Бенисиусу стоит задуматься над тем почему хейтят только его, если в ла лиге играет ещё куча темнокожих футболистов.
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Вини, Вини, прекращай. Это перебор уже.
Как раз-таки большинство людей в глубине души - расисты. Это не очень приятно, но это, увы, нормальное состояние для усреднённого хомо сапиенса. Думать о себе, мол, "я - не расист" - это, на самом деле, очень опрометчиво. Другое дело, что многие люди неагрессивны и осознанно подавляют в себе склонность мыслить по-ксенофобски, признавая разумность рационального подхода. Или даже не особо осознанно, это даже лучше, на самом-то деле. Не суть. В общем, таких людей наставлять не обязательно, они и так всё понимают. А остальных не переделаешь, и от этих "нерасистов" борцуны за расовую справедливость в итоге и получают львиную долю хейта ¯\_(ツ)_/¯
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Езжай в Саудовскую Аравию скорее. Там нет расизма, там максимум журналистам голову за мнение отрезают
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Футболист отличный, но какой же конченый человек...
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ну здравствуй, мой хороший!)))
давно не слышали твоё нытьё)))
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Вини ненавидят за то что ты провокатор на поле, а не за твой цвет кожи
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Едрёнть , у него другие темы для интервью есть ????
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В каждом матче это провокатор ведёт себя как свинья. Постоянно орёт на арбитра и вызывающе ведёт себя перед трибунами болельщиков соперника.
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За такие слава Перес может и выгнать, ЧМ это слишком большие бабки, чтобы кто-то мешал странам и причастным пилить ярды.
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Очевидная причина уехать за ярдом в Аравию
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Ох, этот пес перешел границы
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