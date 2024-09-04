Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет изменить место проведения ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»
Винисиус предложил отобрать ЧМ-2030 у Испании, если она не поборет расизм.
«До 2030 года у нас есть очень большой запас времени для изменений. Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и поймет, насколько это серьезно – оскорблять человека из-за цвета его кожи. Я думаю, что если к 2030 году ситуация не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма.
Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить.
Я люблю играть за «Реал». Я люблю Испанию, здесь самые лучшие условия для меня и моей семьи. Мы надеемся, что ситуация может улучшиться – она уже улучшилась, но может улучшиться гораздо больше – и к 2030 году число случаев проявлений расизма сократится», – сказал игрок сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
«Я не жертва, а палач расистов». 8 месяцев тюрьмы – за расизм в адрес Винисиуса
..но внезапно появится в той стране где ты окажешься)))
Сам говорит что большинство людей не расисты, и сам же судит страну по небольшой кучке людей
Как раз-таки большинство людей в глубине души - расисты. Это не очень приятно, но это, увы, нормальное состояние для усреднённого хомо сапиенса. Думать о себе, мол, "я - не расист" - это, на самом деле, очень опрометчиво. Другое дело, что многие люди неагрессивны и осознанно подавляют в себе склонность мыслить по-ксенофобски, признавая разумность рационального подхода. Или даже не особо осознанно, это даже лучше, на самом-то деле. Не суть. В общем, таких людей наставлять не обязательно, они и так всё понимают. А остальных не переделаешь, и от этих "нерасистов" борцуны за расовую справедливость в итоге и получают львиную долю хейта ¯\_(ツ)_/¯
давно не слышали твоё нытьё)))