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🥇 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Вдовин завоевал золото в беге на 400 м

Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в беге на 400 м

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

400 м, T37 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата)

1. Андрей Вдовин (Россия) – 50,27

2. Бартоломеу да Силва Шавес (Бразилия) – 50,39

3. Амен Тиссауи (Тунис) – 50,50

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Бег
результаты
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Андрей Вдовин
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