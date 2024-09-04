🥇 Паралимпийские игры-2024. Россиянин Вдовин завоевал золото в беге на 400 м
Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в беге на 400 м
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
400 м, T37 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата)
1. Андрей Вдовин (Россия) – 50,27
2. Бартоломеу да Силва Шавес (Бразилия) – 50,39
3. Амен Тиссауи (Тунис) – 50,50
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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