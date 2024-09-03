Медведев в четвертьфинале US Open, зарплата Соболева в «Зените», академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки 1,8 млн, Осимхен едет в Турцию, рассуждения Путина о спорте и другие новости

1. Даниил Медведев пятый раз вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Нуну Боржеса. Также в четвертьфинал вышли Дрэйпер, Синнер и де Минаур.

У женщин Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле, Людмила Самсонова проиграла Иге Швентек, Паолини и Возняцки выбыли.

2. Противоречивая информация о зарплате Соболева в «Зените». «Р-Спорт» сообщает, что форвард, получавший в «Спартаке» 2,4 млн евро в год, в Петербурге будет зарабатывать 2,5 млн евро, с бонусами – 3 млн. «РБ Спорт» утверждает, что Александр пошел на понижение ради трансфера и будет получать 2 млн евро в год.

Также стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Соболева – 10 млн евро. Правда, «Спартак» получит только 8 – еще два уйдут агенту футболиста.

3. В Саудовской Аравии закрылось трансферное окно. «Зенит» отдал Ренана «Аль-Шабабу» в аренду на сезон, «Локомотив» отдал Митая «Аль-Иттихаду» в аренду за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн.

Также на Аравийский полуостров уехали Симакан за 45 млн евро, Леонардо за 40 млн, Анжело за 23 млн, Бергвейн за 21+ млн, Смоллинг, Данилу Перейра. Был и большой трансфер внутри лиги: «Аль-Хилаль» за 29,6 млн евро купил Аль-Харби у «Аль-Шабаба» – рекорд для саудовского игрока.

Трансферные новости других лиг. «Галатасарай» договорился с «Наполи» об аренде Осимхена. Форвард, отказавший «Челси», согласился уехать в Турцию, хотя аренду возможно расторгнуть в январе. Турецкий клуб отметился и продажей – вингер Актюроглу, отказавший «Спартаку», перешел в «Бенфику» за 12 млн.

Пиняев интересен «Спартаку» и «Зениту». «Локомотив» договорился об аренде Севикяна у «Ференцвароша» с необязательным выкупом за 4 млн евро. «Рома» подписала экс-защитника «Атлетико» Эрмосо свободным агентом.

4. Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре. Вероятные соперники футболистов в октябре – Малайзия и Туркмения.

Перед матчами с Вьетнамом и Таиландом травмировались Игорь Дивеев и Александр Солдатенков. Вместо них вызвали Валентина Пальцева, Арсена Адамова и Антона Зиньковского (0 результативных действий в РПЛ в 2024-м).

5. Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко». Яна Рудковская рада торжеству справедливость в суде с «хитрож....ой и неблагодарной мамой» 12-летней девочки, у Плющенко нет вопросов к Арине – только к ее маме.

6. Владимир Путин порассуждал о спорте. Президент заявил, что «МОК, действуя по указке коллективного Запада, грубо попирает олимпийские идеалы», а участие трансгендеров в соревнованиях назвал чушью и бредом. По мнению Путина, для результатов в жизни нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом – например, дзюдо, где «все зависит от тебя лично, что очень важно для воспитания мужского характера».

7. Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали два золота, четыре серебра и бронзу. Медальный зачет можно изучить здесь.

8. По делу о хищении 1,5 млрд рублей у Радулова прокуратура запросила 14 лет тюрьмы для экс-директора Транснационального банка. Хоккеист 10 лет переводил все деньги на счета организации.

9. Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Ему было 86 лет.

10. Камила Валиева приняла участие в открытии учебного года в МГУСиТ. Ее представили как олимпийскую чемпионку и чемпионку мира.

11. Фанаты «Бней Сахнин» отвернулись во время гимна Израиля перед игрой с «Хапоэлем» – болельщики хозяев избили их палками, выбежав на поле. Задержаны 12 человек, матч не состоялся.

12. Бывшая жена Сафонова игнорирует просьбы вратаря «ПСЖ» увидеться с дочерью, утверждает Baza. Футболист должен выплачивать ей 25% от зарплаты.

13. Воссоединившаяся группа Oasis может выступить на вечере бокса, который возглавит бой Дюбуа – Джошуа.

Цитаты дня.

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах

Роналду о критике: «Без нее нет и прогресса. Но люди, которые высказывают мнение, никогда не были в раздевалке. Как я могу говорить о «Формуле-1», если ничего не знаю о шинах и дисках?»

Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»

Клубное ТВ «Реала» о судействе: «Позор, система под тенью подозрений. Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность. Чудо и героизм, что «Реал» выигрывает чемпионаты»

Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом в условиях бана: «Вариться в своем соку тоже не вариант. Нас все равно вернут – год, два, но вернут»

Тен Хаг попросил журналиста назвать ошибки «МЮ» и ответил: «Вы уверены? Я так не думаю, иначе мы бы не выигрывали трофеи. Мне вас жаль»