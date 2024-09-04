ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета. У клуба нет денег даже на одного игрока («Чемпионат»)
ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета.
По информации «Чемпионата», трансферная кампания армейцев на данный момент вынуждено завершена из-за финансовых проблем.
Этим летом московский клуб потратил деньги на трансфер Артема Шуманского из «Ариса», Рифат Жемалетдинов и Секу Койта присоединились к команде в качестве свободных агентов.
«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.
ЦСКА по итогам 7-го тура Мир РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре красно-синие примут дома лидирующий в чемпионате «Зенит», матч пройдет 14 сентября.
Наше поколение будет долго благодарно Гинеру что смогли завоевать Кубок УЕФА и столько чемпионств.
Потрясающее нежелание воспринимать негативную информацию и желание жить в своем мирке.
продайте ЦСКА Роснефти или еще кому нибудь, и будут трансферы
подумаешь, у травоядного Сирожы останется три состава вместо четырех...
Не успел начать, а уже кончил)
Хреново, что опорника не купили профессионального. В остальном терпимо