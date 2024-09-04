ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета. У клуба нет денег даже на одного игрока («Чемпионат»)

ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета.

По информации «Чемпионата», трансферная кампания армейцев на данный момент вынуждено завершена из-за финансовых проблем.

Этим летом московский клуб потратил деньги на трансфер Артема Шуманского из «Ариса», и присоединились к команде в качестве свободных агентов.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

по итогам 7-го тура Мир занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре красно-синие примут дома лидирующий в чемпионате «Зенит», матч пройдет 14 сентября.