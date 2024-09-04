ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета. У клуба нет денег даже на одного игрока («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы бизнес Рифат Жемалетдинов кризис Секу Койта Чемпионат.com деньги Артем Шуманский Футбол

ЦСКА завершил трансферную кампанию из-за дефицита бюджета.

По информации «Чемпионата», трансферная кампания армейцев на данный момент вынуждено завершена из-за финансовых проблем.

Этим летом московский клуб потратил деньги на трансфер Артема Шуманского из «Ариса», Рифат Жемалетдинов и Секу Койта присоединились к команде в качестве свободных агентов.

«Прямо сейчас у клуба нет денег хотя бы на один трансфер. Главная проблема – у клуба нет якорного акционера, который давал бы деньги – в том числе на трансферную кампанию. У клуба прямо сейчас дефицит бюджета», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

ЦСКА по итогам 7-го тура Мир РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре красно-синие примут дома лидирующий в чемпионате «Зенит», матч пройдет 14 сентября.

60 комментариев
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А она начиналась?
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У ЦСКА уже давно нет денег на нормальные трансферы.
Наше поколение будет долго благодарно Гинеру что смогли завоевать Кубок УЕФА и столько чемпионств.
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То ли дело Зенит, который покупает Малколмов на доходы от продажи шарфиков
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в принципе ничего нового)
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Ответ Alexander Baranov
Хорошо провели трансферную компанию, на уровне зенита, спартака, Краснодара, локомотива и всех клубов рпл. Такими темпами точно станем чемпионами
Я поражаюсь с умственных способностей некоторых индивидов. Тебе черным по белому написано, что у клуба нет денег, то есть большие финансовые проблемы. Но тебе плевать. Ты хочешь трансферов, как у других, ну и чтоб борьбу за чемпионство навязали.
Потрясающее нежелание воспринимать негативную информацию и желание жить в своем мирке.
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Ответ LionKing
А она начиналась?
Хотедось бы сказать два слова о спонсорах - их нет!
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Пока не увижу фото Бабаева с пустотой, не поверю!
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Ответ Глебов Илья
Комментарий удален модератором
Расформирование Спартака не улучшит положение ЦСКА и даже сделает армейскую жизнь скучнее -)
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+8
Ответ LionKing
А она начиналась?
Маринованный кипрский белорус в банке!
+7
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Стремительно)
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После этого мы ещё что то хотим в матчах с топами
продайте ЦСКА Роснефти или еще кому нибудь, и будут трансферы
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Приобретение Шуманского уже делает ТО успешным, это великий форвард.
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Все нормально будет, не ссать!
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Просто удивительно: каждый год у коней дефецит бюджета, постоянно говорят, что нет денег, но наступает сезон и от ЦСКА отлетают все подряд, прошлый год только немного несвезло в концовке. А так думаю жирному Зениту нужно очень постараться, чтобы унести ноги с ВЭБ арены
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Все деньги ушли на войну
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Ответ radioodinn
в принципе ничего нового)
Именно, в каждое трансферное окно за последние ...цать лет одно и тоже.
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Ответ Nikita1981
Гинер ничего не купил...
Он все купил и ничего не осталось
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Ответ naumovgleb@icloud.com
После этого мы ещё что то хотим в матчах с топами продайте ЦСКА Роснефти или еще кому нибудь, и будут трансферы
Роснефти сейчас только и дело что до ЦСКА. РЖД сыпется, Газпром тоже, Лучок где то рядом... Повеселимся года через 2-3
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Пол команды игроков продали а на покупку денег нет. Куда они делись?????
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Ответ Buharoid
Приобретение Шуманского уже делает ТО успешным, это великий форвард.
А как же толстый афро-австрийский мистер "не-знаю-про-внеигры"?! Не-не, вот уже два великих!
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ЦСКА - чемпион!
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Ответ Z1980
Никому ненужную Цску давно пора снять с госбюджета и отправить в рыночное плавание. В Москве должен остаться только Спартак, остальные никому не нужны. ВЭБ, ВТБ и РЖД пусть лучше финансируют Самару, Волгоград и Воронеж.
Да-да, и только гордый Мясной цех живёт на частные деньги! Представляющие собой половину газпрома СССР, вовремя потыренную одним проворным татарином. Иногда лучше жевать. Жуй!
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Ответ Z1980
Никому ненужную Цску давно пора снять с госбюджета и отправить в рыночное плавание. В Москве должен остаться только Спартак, остальные никому не нужны. ВЭБ, ВТБ и РЖД пусть лучше финансируют Самару, Волгоград и Воронеж.
одного газпрома хватит, чтобы финансировать Самару, Волгоград и Воронеж, вместе с Ебургом и Уфой
подумаешь, у травоядного Сирожы останется три состава вместо четырех...
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Ответ Олег Носов
Пол команды игроков продали а на покупку денег нет. Куда они делись?????
Долги отдали.
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Ответ NIKPLUS
Долги отдали.
Надо зарплаты игрокам и руководству урезать АТО совсем охренели такие бабки получать
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Ответ andpsh
Да-да, и только гордый Мясной цех живёт на частные деньги! Представляющие собой половину газпрома СССР, вовремя потыренную одним проворным татарином. Иногда лучше жевать. Жуй!
На Спартак хоть болельщики ходят, а если Цска завтра окажется в ПФЛ никто даже не заметит.
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Как это называется - скорострел.))
Не успел начать, а уже кончил)

Хреново, что опорника не купили профессионального. В остальном терпимо
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Сначала клуб работает на репутацию, а сейчас пришло время, когда репутация отвечает "взаимностью" клубу. Это ж надо было так постараться, чтобы в столице!!! спонсоры отказывались работать с некогда легендарным клубом.
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и Чалова за копейки продали
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ФНЛ ждёт
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