Кордоба просит у «Спартака» 4 млн евро в год. «Краснодар» купит Даку из «Рубина», если Джон уйдет (Legalbet)

«Краснодар» определился с заменой Джона Кордобы на случай его ухода в «Спартак».

По данным Legalbet, «быки» рассматривают возможность приобретения нападающего «Рубина» . Сообщается, что клуб готов заплатить за албанца около 10 миллионов евро.

Данную информацию подтверждает инсайдер Иван Карпов. Однако, по его мнению, сделка со « » по вряд ли состоится.

Ранее стало известно, что может перейти в «Спартак». Как уточняет Legalbet, нападающий согласится на переход в московский клуб, если красно-белые предоставят ему зарплату в 4 млн евро в год.

Колумбиец выступает за « » с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 14 млн евро.

Даку играет за « » с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в 3 млн евро.

Кордоба согласился перейти в «Спартак» на 3 млн евро в год. Сделка сорвалась из-за требований агента форварда, но еще возможна (Metaratings)