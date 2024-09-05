Кордоба просит у «Спартака» 4 млн евро в год. «Краснодар» купит Даку из «Рубина», если Джон уйдет (Legalbet)
«Краснодар» определился с заменой Джона Кордобы на случай его ухода в «Спартак».
По данным Legalbet, «быки» рассматривают возможность приобретения нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Сообщается, что клуб готов заплатить за албанца около 10 миллионов евро.
Данную информацию подтверждает инсайдер Иван Карпов. Однако, по его мнению, сделка со «Спартаком» по Кордобе вряд ли состоится.
Ранее стало известно, что Кордоба может перейти в «Спартак». Как уточняет Legalbet, нападающий согласится на переход в московский клуб, если красно-белые предоставят ему зарплату в 4 млн евро в год.
Колумбиец выступает за «Краснодар» с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 14 млн евро.
Даку играет за «Рубин» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в 3 млн евро.
Кордоба согласился перейти в «Спартак» на 3 млн евро в год. Сделка сорвалась из-за требований агента форварда, но еще возможна (Metaratings)
источник - легалбет. очень приятно, поел вкусно
Ничего так) Кордоба не треснет?)
Будто Месси приезжает
Или только на пути ?
Полоумный пенсионер