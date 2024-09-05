Кордоба просит у «Спартака» 4 млн евро в год. «Краснодар» купит Даку из «Рубина», если Джон уйдет (Legalbet)

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба деньги Мирлинд Даку Футбол

«Краснодар» определился с заменой Джона Кордобы на случай его ухода в «Спартак».

По данным Legalbet, «быки» рассматривают возможность приобретения нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Сообщается, что клуб готов заплатить за албанца около 10 миллионов евро.  

Данную информацию подтверждает инсайдер Иван Карпов. Однако, по его мнению, сделка со «Спартаком» по Кордобе вряд ли состоится.

Ранее стало известно, что Кордоба может перейти в «Спартак». Как уточняет Legalbet, нападающий согласится на переход в московский клуб, если красно-белые предоставят ему зарплату в 4 млн евро в год.

Колумбиец выступает за «Краснодар» с 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 14 млн евро.

Даку играет за «Рубин» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в 3 млн евро.

Кордоба согласился перейти в «Спартак» на 3 млн евро в год. Сделка сорвалась из-за требований агента форварда, но еще возможна (Metaratings)

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13 комментариев
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какой-то прикол придумали, с пометкой «вряд ли состоится» и пишут уже цифры, кого возьмут на замену и все в таком духе.
источник - легалбет. очень приятно, поел вкусно
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400млн))
Ничего так) Кордоба не треснет?)
Будто Месси приезжает
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Соболев не таким уж и ненужным оказался, как я погляжу
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Дельфин свалил на понижение ЗП, лишь бы отпустили, Кордоба идёт только на огромную личку, последний в карьере контракт. Спартаковские будни 😎
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400 миллионов за несколько десятков игр - парень знает себе цену. Я легко могу понять почему звёзды английской или испанской лиги получают десятки миллионов евро за сезон, проводя порядка 70 матчей и играя в финальных стадиях еврокубков на глазах у сотен миллионов любителей футбола по всему миру и вдохновляя целые поколения на занятия спортом. Но мне нечем объяснить в нашей лиге, которая варится в собственном соку, околоевропейские контракты. Лучше бы построили себе арену с крышей, вместо подобного трансфера и сопутствующих расходов на контракт. Если представить это в виде простой арифметики: 1.6 млрд за трансфер + 1.2 млрд на зарплату за 3 сезона, то вышло бы 2.8 млрд рублей, за которые наверняка можно реконструировать стадион и сделать в северной стране с зимой и осенью 7-8 месяцев в году стадик с комфортными условиями.
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Это уже Челси ?
Или только на пути ?
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За 4 млн Кордоба нахрен не нужен

Полоумный пенсионер
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У кого из известных реально крутых игроков в Европе такая же зп??
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Ответ Finding Home
какой-то прикол придумали, с пометкой «вряд ли состоится» и пишут уже цифры, кого возьмут на замену и все в таком духе. источник - легалбет. очень приятно, поел вкусно
Тем более зная, как в Краснодаре любят вести дела со Спартаком)
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Ответ Balt39
Тем более зная, как в Краснодаре любят вести дела со Спартаком)
Федуна уже нет, возможно и оттепель будет.
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Ответ Stewart Крепкий
У кого из известных реально крутых игроков в Европе такая же зп??
У любого.
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