Мать Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дело исключительно в том, куда мы перешли, и точка»

Мать фигуристки Арины Парсеговой высказалась по итогам суда с академией Плющенко

Ранее Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери 12-летней спортсменки. Решение принято по соответствующему иску от «Ангелов Плющенко».

В мае 2023 года Арина покинула эту спортшколу и перешла к Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

«Закончилось первенство Москвы, которое, к сожалению, по датам совпало с вынесением решения по иску «Академии Плющенко». Считаю нужным расставить точки в некоторых важных моментах:

1. Я ни разу за всю карьеру Арины в «АП» не подходила к тренерам с просьбой изучения четверных прыжков (в целом никогда не лезу в тренировочный процесс), Арина там их не изучала и меня это нисколько не расстраивало! Задача была докрутить тройные (см. протоколы Арины в сезоны в «АП»), смешно даже говорить об обратном. Заходила она на четверной тулуп по распоряжению ЕВ в редкие моменты его присутствия на тренировках.

2. Договор заключался не на один год, а на 8 лет. Если быть точной, до 30 апреля 2030 года.

3. С момента постановки диагноза моему супругу до дня его смерти прошло 9 месяцев, договор мы подписали в середине этого срока. С юристом академии Плющенко велись переговоры о невозможности подписания договора из-за тяжелой ситуации в семье. В то же время я сообщаю ЯА о вынужденном уходе из спорта, на что последовали длительные уговоры со стороны Рудковской, Давыдовой и юриста академии (все переписки были предоставлены в материалах дела). Подписали договор в итоге не от глупости, а от безысходности! Такое бывает в том состоянии, в котором мы находились.

4. Евгений Викторович, говоря о любви к Арине, немного запутался в датах. Иск «АП» в мой адрес был подан за год до съемок моего интервью, до этого момента я не давала никаких комментариев по ситуации.

5. Голосовое сообщение от ЕВ о том, чтобы Арина с травмой шла на прыжковый интенсив у меня есть именно с данной формулировкой.

6. Коньки были приобретены не за неделю и не за десять дней до ухода, а за месяц, для того, чтобы успеть раскатать их к сборам в Кисловодске, до ряда очередных обстоятельств, а соответственно, до принятия решений, об этом свидетельствует чек.

7. Дело в неблагодарности – неправда! В прениях юристы «АП» зачитали мое сообщение в адрес ЯА, как раз с благодарностью. СМИ не дадут соврать.

Дело исключительно в том, куда мы перешли, и точка!» – написала мама Парсеговой в инстаграме.

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