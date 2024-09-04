Предполагаемая жертва форварда «Валенсии» Мира заявила, что ее били кулаками и совершили сексуальное насилие в бассейне. Девушка и ее подруга познакомились с футболистом и его другом в ночном клубе
Стали известны подробности обвинений Рафы Мира в сексуальном насилии.
Вчера стало известно о задержании форварда «Валенсии», арендованного у «Севильи», по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
Как сообщает Vozpópuli, предполагаемое преступление было совершено в субботу на «частной» вечеринке в доме Рафы Мира в Валенсии. Утверждается, что футболист и его друг, который также был задержан полицией, познакомились с предполагаемыми жертвами в ночном клубе, куда они отправились в субботу после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:1).
Согласно показаниям предполагаемой жертвы, знакомство произошло около трех часов ночи, после чего девушки были приглашены в дом Мира на частную вечеринку, где футболист и его друг предположительно дважды совершили насилие над 25-летней девушкой – сначала в бассейне, а затем в ванной. Девушке и ее подруге оказали помощь сотрудники полиции, приехавшие после звонка одного из соседей – сообщается, что на момент приезда полицейских возле дверей дома Рафы Мира завязалась «ожесточенная драка», а предполагаемые жертвы были найдены «практически без одежды». Сотрудники полиции сообщили о происшествии Гражданской гвардии Испании, которая затем начала расследование.
Одна из девушек позвонила своему отцу, после чего тот забрал ее и доставил в больницу. Через несколько часов предполагаемая жертва обратилась в полицию и заявила, что поверглась сексуальному и физическому насилию – в частности, девушка утверждала, что Мир и его друг толкали ее и били кулаками, при этом, как утверждает знакомый с ситуацией, полученные ею травмы «соответствуют описываемым событиям». Подруга пострадавшей присутствовала в качестве свидетеля, хотя утверждается, что она также могла выдвинуть обвинения против некоторых гостей вечеринки.
В результате жалобы Гражданская гвардия Испании задержала Рафу Мира днем в понедельник – в настоящее время футболист находится в отделении полиции и ожидает суда. Сообщается, что не исключены новые задержания по данному делу.
Слишком вопиющие факты
Я вот просто поражают комментаторам Спортс. Такое впечатление, что если к вам в дом или в клуб женщина зашла то с ней что угодно делать можно.
Разбираться и что-то доказывать не нужно?
А что в подтверждении ваших слов? Просто обида на весь женский пол?
Это не сопливые ухаживания соевых степашек. Это - настоящие мужики!
Никогда у меня и мысли не было, что я могу заняться сексом с любой девушкой, которая приехала на вечеринку, а в случае ее отказа - просто избить и изнасиловать. Никогда.
Как никогда я сам не предполагал, что если меня зовут к кому то домой, то хозяин дома может меня трахнуть, а я не могу отказать.
Если ты считаешь иначе - у тебя реально проблемы какие то.
А вы, я смотрю, реально эксперт
И результаты обследования сразу же были опубликованы и вы с ними, естественно, уже ознакомились?
Вы же предлагаете не разбираться в ситуации, а верить на слово.
После такой бюрократической канители уже и расхочется...)) Все адепты необходимости уменьшения населения планеты будут в восторге.
Я ничего не констатирую. Мое поверхностное суждение