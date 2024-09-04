Предполагаемая жертва форварда «Валенсии» Мира заявила, что ее били кулаками и совершили сексуальное насилие в бассейне. Девушка и ее подруга познакомились с футболистом и его другом в ночном клубе

Теги Валенсия Севилья Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Стали известны подробности обвинений Рафы Мира в сексуальном насилии.

Вчера стало известно о задержании форварда «Валенсии», арендованного у «Севильи», по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Как сообщает Vozpópuli, предполагаемое преступление было совершено в субботу на «частной» вечеринке в доме Рафы Мира в Валенсии. Утверждается, что футболист и его друг, который также был задержан полицией, познакомились с предполагаемыми жертвами в ночном клубе, куда они отправились в субботу после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:1).

Согласно показаниям предполагаемой жертвы, знакомство произошло около трех часов ночи, после чего девушки были приглашены в дом Мира на частную вечеринку, где футболист и его друг предположительно дважды совершили насилие над 25-летней девушкой – сначала в бассейне, а затем в ванной. Девушке и ее подруге оказали помощь сотрудники полиции, приехавшие после звонка одного из соседей – сообщается, что на момент приезда полицейских возле дверей дома Рафы Мира завязалась «ожесточенная драка», а предполагаемые жертвы были найдены «практически без одежды». Сотрудники полиции сообщили о происшествии Гражданской гвардии Испании, которая затем начала расследование.

Одна из девушек позвонила своему отцу, после чего тот забрал ее и доставил в больницу. Через несколько часов предполагаемая жертва обратилась в полицию и заявила, что поверглась сексуальному и физическому насилию – в частности, девушка утверждала, что Мир и его друг толкали ее и били кулаками, при этом, как утверждает знакомый с ситуацией, полученные ею травмы «соответствуют описываемым событиям». Подруга пострадавшей присутствовала в качестве свидетеля, хотя утверждается, что она также могла выдвинуть обвинения против некоторых гостей вечеринки.

В результате жалобы Гражданская гвардия Испании задержала Рафу Мира днем в понедельник – в настоящее время футболист находится в отделении полиции и ожидает суда. Сообщается, что не исключены новые задержания по данному делу.

103 комментария
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Ответ Антон Фалафель
Поехала ночью с мужиками к ним домой и залезла в бассейн просто поплавать.
Надела юбку - обязана дать, приехала в гости - обязана дать. Удачного исправления мировоззрения тебе в колонии с таким подходом.
+92
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+53
Ответ News13
Я с утра в комментариях написал, что девушек похитили из ночного клуба.
Я думаю, что сначала их похитили из дома и насильно привезли в ночной клуб.
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+32
Похоже «Валенсии» и «Севильи» впору заняться поиском нового форварда. Этот несколько лет будет недоступен…
Слишком вопиющие факты
+33
-3
+30
Из показаний: "Сижу я, значит, в 03:00 в ночном клубе, читаю Библию. И тут ко мне подходит этот ... и предлагает вместе в его доме продолжить читать"
+36
-12
+24
Ответ Алексей Тарасюк
Из показаний: "Сижу я, значит, в 03:00 в ночном клубе, читаю Библию. И тут ко мне подходит этот ... и предлагает вместе в его доме продолжить читать"
Из показаний: "Хотели развлечься, потусить, а в результате нас избили и изнасиловали".

Я вот просто поражают комментаторам Спортс. Такое впечатление, что если к вам в дом или в клуб женщина зашла то с ней что угодно делать можно.
+29
-12
+17
Поехала ночью с мужиками к ним домой и залезла в бассейн просто поплавать.
+43
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Ответ Полуэктов Пётр
О чем вы вообще говорите? Вы в своем уме? Человек пригласил девушек к себе на вечеринку, а потом избил и изнасиловал и вы на полном серьезе пытаетесь в этом жертв виноватыми выставить?
А для подтверждения этих фактов достаточно лишь слов девушек же, да?
Разбираться и что-то доказывать не нужно?
+22
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Ответ Vovker
А для подтверждения этих фактов достаточно лишь слов девушек же, да? Разбираться и что-то доказывать не нужно?
В подтверждении этих слов прибыла полиция, задержала обвиняемых и провела мед. обследования.
А что в подтверждении ваших слов? Просто обида на весь женский пол?
+24
-11
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Ответ Антон Фалафель
Поехала ночью с мужиками к ним домой и залезла в бассейн просто поплавать.
Да их заставили. Наверняка ещё и заставили выпивать за чужой счёт, в клуб их тоже насильно притащили. Порядочные девушки.
+38
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+13
По описанию, обычный сюжет «восточной сказки», который так любят женщины.

Это не сопливые ухаживания соевых степашек. Это - настоящие мужики!
+27
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Ответ DenSpM
Комментарий удален модератором
То, что насильники должны быть наказаны мало кто спорит. Но то, что девочки искали на жопу приключений и вполне успешно их нашли тоже верно.
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Ответ News13
Я с утра в комментариях написал, что девушек похитили из ночного клуба.
Они отчаянно сопротивлялись, особенно, когда были сверху?
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Ответ Demyan Grachev
Тебе рассказать для чего вечеринки с алкоголем устраиваются?или сам допетришь?
Мы с друзьями и приглашали девушек на вечеринку домой, и я сам ездил к друзьям домой.

Никогда у меня и мысли не было, что я могу заняться сексом с любой девушкой, которая приехала на вечеринку, а в случае ее отказа - просто избить и изнасиловать. Никогда.
Как никогда я сам не предполагал, что если меня зовут к кому то домой, то хозяин дома может меня трахнуть, а я не могу отказать.

Если ты считаешь иначе - у тебя реально проблемы какие то.
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Ответ Полуэктов Пётр
В подтверждении этих слов прибыла полиция, задержала обвиняемых и провела мед. обследования. А что в подтверждении ваших слов? Просто обида на весь женский пол?
Полиция провела мед. обследование? Не врачи, а полиция?
А вы, я смотрю, реально эксперт

И результаты обследования сразу же были опубликованы и вы с ними, естественно, уже ознакомились?
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Рафа - почти Рафик.
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Я с утра в комментариях написал, что девушек похитили из ночного клуба.
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Ответ Антон Фалафель
Поехала ночью с мужиками к ним домой и залезла в бассейн просто поплавать.
Ну да, полиция приехала по вызову соседей из-за шума и драк, в ванной лежит голая избитая женщина. Явная манипуляторша)
+10
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+7
Ответ Полуэктов Пётр
Такие отбитые всегда находятся. Причем мне даже непонятна их мотивация, они готовы любых маньяков и насильников защищать и оправдывать.
Типичная манипуляция. Никто здесь в комментах никаких маньяков не оправдывал. Люди всего лишь подвергли сомнению слова девушек ввиду того, что частенько бывает, что после ДОБРОВОЛЬНОГО полового акта, мужчина не хочет никаких продолжений и девушка от обиды обвиняет его в изнасиловании.

Вы же предлагаете не разбираться в ситуации, а верить на слово.
+10
-3
+7
Что хотела, то и получила. Теперь пытается получить оставшееся по плану.
+15
-8
+7
интересно, а есть статистика насилий после знакомства в библиотеке или музее?
+7
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+5
Ахах,в три часа ночи с клуба их забрали ,книги читать ахаха на частную вечеринку и залезли в бассейн в ладки играть,Я за Мира,марамойки могли придумать чтоб бабло срубить,эти бабы ещё те....
+19
-14
+5
Ответ Dexter Morgan
И сколько порядочных девушек ты встречал в ночных клубах? Они там специально охотятся на тех, кто богаче. Сами вешаются и склоняют к интиму. Или, как минимум, за чужой счёт выпивают. Я за мужчин. А не за феминисток.
Как ты смеешь, девушки приходят в клуб просто, чтобы потанцевать. А в откровенных нарядах они там потому что жарко.
+7
-2
+5
Ответ maks44
Я думаю, что сначала их похитили из дома и насильно привезли в ночной клуб.
из библиотеки
+7
-2
+5
Ответ Forza
Из показаний: "Хотели развлечься, потусить, а в результате нас избили и изнасиловали". Я вот просто поражают комментаторам Спортс. Такое впечатление, что если к вам в дом или в клуб женщина зашла то с ней что угодно делать можно.
Я не пущу домой в три часа ночи неизвестную бабу.
+4
0
+4
Ответ Dexter Morgan
Никакого им доверия нет. Я за Мира.
Миру - мир!
+5
-1
+4
Ответ Дядя ТУРА
все время забываю, что если девушка красивая и в откровенном наряде - значит можно ее без проблем изнасиловать) пацаны одобряют
Как же жалко выглядят эти попытки называть изнасилованием абсолютно любой половой акт, который не закончился для девушки финансовым профитом)
+8
-4
+4
Ответ Павел павел
Я все понимаю. И насилие это тяжкий грех. И нет ему прощения. Но о чем думала 25 летняя девушка собираясь в гости в 3 часа ночи из ночного клуба к мужикам??? Что они там будут просто пластинки смотреть??? Вот где мозги?? Это пишу не оправдывая уродов
Возможно в тот момент мозги были под веществами, тем же алкоголем а когда они начали отпускать, она выразила несогласие с их действиями и еще и пригрозила полицией(сколько уже было подобных случаев)
+4
0
+4
Ответ Vovker
Типичная манипуляция. Никто здесь в комментах никаких маньяков не оправдывал. Люди всего лишь подвергли сомнению слова девушек ввиду того, что частенько бывает, что после ДОБРОВОЛЬНОГО полового акта, мужчина не хочет никаких продолжений и девушка от обиды обвиняет его в изнасиловании. Вы же предлагаете не разбираться в ситуации, а верить на слово.
Мир идёт к тому, что любой акт (причём не только половой) придётся для начала регистрировать у 3 нотариусов с эл. подписью и заявкой на Госуслугах.

После такой бюрократической канители уже и расхочется...)) Все адепты необходимости уменьшения населения планеты будут в восторге.
+4
0
+4
Никого не защищаю, но по тексту складывается впечатление, что вся компашка нормально так отрывалась в доме этого чела. Соседу это не понравилось - он вызвал копов. Копы приехали - увидели девчонок в неглиже , вероятно нетрезвых. Потом приехали родители девчонок. И одна из них за неимением лучшего оправдания придумала эту историю.

Я ничего не констатирую. Мое поверхностное суждение
+5
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+4
Ответ xomamb
интересно, а есть статистика насилий после знакомства в библиотеке или музее?
По всякому бывает. См. дело историка Олега Соколова
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