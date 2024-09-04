Предполагаемая жертва форварда «Валенсии» Мира заявила, что ее били кулаками и совершили сексуальное насилие в бассейне. Девушка и ее подруга познакомились с футболистом и его другом в ночном клубе

Стали известны подробности обвинений Рафы Мира в сексуальном насилии.

Вчера стало известно о задержании форварда «Валенсии», арендованного у «Севильи», по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Как сообщает Vozpópuli, предполагаемое преступление было совершено в субботу на «частной» вечеринке в доме Рафы Мира в Валенсии. Утверждается, что футболист и его друг, который также был задержан полицией, познакомились с предполагаемыми жертвами в ночном клубе, куда они отправились в субботу после матча с «Вильярреалом» (1:1).

Согласно показаниям предполагаемой жертвы, знакомство произошло около трех часов ночи, после чего девушки были приглашены в дом Мира на частную вечеринку, где футболист и его друг предположительно дважды совершили насилие над 25-летней девушкой – сначала в бассейне, а затем в ванной. Девушке и ее подруге оказали помощь сотрудники полиции, приехавшие после звонка одного из соседей – сообщается, что на момент приезда полицейских возле дверей дома завязалась «ожесточенная драка», а предполагаемые жертвы были найдены «практически без одежды». Сотрудники полиции сообщили о происшествии Гражданской гвардии Испании, которая затем начала расследование.

Одна из девушек позвонила своему отцу, после чего тот забрал ее и доставил в больницу. Через несколько часов предполагаемая жертва обратилась в полицию и заявила, что поверглась сексуальному и физическому насилию – в частности, девушка утверждала, что Мир и его друг толкали ее и били кулаками, при этом, как утверждает знакомый с ситуацией, полученные ею травмы «соответствуют описываемым событиям». Подруга пострадавшей присутствовала в качестве свидетеля, хотя утверждается, что она также могла выдвинуть обвинения против некоторых гостей вечеринки.

В результате жалобы Гражданская гвардия Испании задержала Рафу Мира днем в понедельник – в настоящее время футболист находится в отделении полиции и ожидает суда. Сообщается, что не исключены новые задержания по данному делу.