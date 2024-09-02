«Краснодар» грохнул «Локо», «Ливерпуль» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд», Мбаппе впервые забил в Ла Лиге, Рублев вылетел с US Open, Леклер выиграл в Италии и другие новости

1. В Мир РПЛ «Локомотив» крупно проиграл «Краснодару» – 0:3! Сперцян и Жоао Виктор забили после двух кошмарных ошибок Ильи Лантратова (сначала он выронил мяч, а потом привез пенальти), а Кордобу удалили на 87-й.

«Динамо» упустило победу над «Оренбургом» (2:2): Матиас Перес на 64-й забил в свои, а на 95-й – в чужие ворота. «Ростов» разгромил «Факел» (4:1), а «Крылья Советов» проиграли в 5-й раз за 7 туров – «Динамо» Махачкала (0:1).

Таким образом, «Зенит» лидирует в лиге после 7-го тура. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 4-й.

2. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» – 3:0! У Мо Салаха гол и два ассиста, Луис Диас сделал дубль после ошибок Каземиро, да и третий гол «Ливерпуль» забил после потери Кобби Майну. «Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (1:1), при Мареске у клуба 2 победы в 5 матчах.

«Сити» и «Ливерпуль» лидируют в АПЛ после 3 туров. «Брайтон» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «МЮ» – 14-й.

3. Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Бетисом» – 2:0! Килиан впервые забил в Ла Лиге – до этого у него было 3 матча без голов в чемпионате Испании. «Реал» 36 матчей не проигрывает в лиге, мадридцы поднялись на 2-е место и отстают от «Барселоны» на 4 очка после 4 туров.

4. US Open. Андрей Рублев в пяти сетах уступил Григору Димитрову в четвертом круге, Тэйлор Фриц прошел Каспера Рууда, Фрэнсис Тиафу переиграл Алексея Попырина.

Эмма Наварро обыграла чемпионку US Open-2023 Коко Гауфф в трех сетах, Паула Бадоса выбила Яфань Ван, Арина Соболенко справилась с Элизой Мертенс.

5. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии-2024, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й. Таким образом, 5 гонщиков побеждали на 6 последних Гран-при, а Макс Ферстаппен продлил серию поражений. Магнуссен из «Хааса» дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана – Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов.

6. Несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке. Отказ был скорее шутливым, конфликта нет, пишет «Чемпионат». Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет».

7. «Ювентус» сыграл 0:0 с «Ромой» после двух побед по 3:0, команды нанесли по 1 удару в створ. «Бавария» обыграла «Фрайбург» (2:0), а Томас Мюллер не только провел рекордный 710-й матч за мюнхенцев, но еще и забил, у Кейна гол с пенальти. «ПСЖ» выиграл у «Лилля» (3:1), у парижан 3 победы в 3 турах.

8. Магомед Адиев объявил об уходе из «Ахмата» – команда ни разу не выиграла за 7 туров РПЛ. Талалаев и Ташуев – главные кандидаты на пост тренера «Ахмата».

9. 🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россияне взяли 5 медалей – в плавании и легкой атлетике. Георгий Маргиев выиграл золото в плавании на 150 м комплексом, Наталия Буткова и Виктория Ищиулова взяли серебро, а Георгий Маргиев и Дарья Лукьяненко стали обладателями бронзовых медалей.

10. Кубок мэра Москвы. ЦСКА победил «Спартак» в финале по буллитам, «Торпедо» обыграло «Динамо» и стало 3-м, «Автомобилист» проиграл «Витязю» в матче за 5-е место.

11. «Спартак» предложил «Фенербахче» 8 млн евро за экс-вингера «Ромы» Ундера. Турки хотят 10 млн .

12. Новичка «Наполи» Давида Нереса ограбили в Неаполе. Преступники разбили стекло машины и отняли у игрока Rolex, угрожая пистолетом.

13. «Вуэльта». 15-й этап. Кастрильо победил, россиянин Власов – 2-й, француз Сиваков – 3-й, О’Коннор сохранил лидерство в зачете.

14. Хоккейная сборная России сыграет в группе с США, Словакией и Латвией в случае допуска на Олимпиаду-2026.

15. Diario Sport написал, что Деку хочет уйти из «Барселоны», так как разочарован финансовыми ограничениями и невыполненными обещаниями Лапорты. Клуб опроверг это сообщение.

16. Женский «Саттон Юнайтед» с тренером-трансгендером подписал вратаря-трансгендера. Активистка и призер Олимпиады Дэвис осудила это: «Чертовски постыдно».

17. У «Матч ТВ» появился маскот – енот Шоня: «Еноты перегрызли кабели в Геленджике в прошлом году – мы сразу решили, что образ шустрого и милого зверька должен жить с нашим брендом».

18. Минспорт сообщил, что уровень обеспеченности регионов России объектами спорта достиг 64,5%.

Цитаты дня.

Эрик тен Хаг: «Я не Гарри Поттер. «МЮ» должен заново строить команду – в конце сезона у нас будут отличные шансы на трофей, уверен»

Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»

Генпродюсер «Матч ТВ» об отказе показывать Олимпиаду: «Мы убедились, что это правильное решение. ОИ интересны зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших»

Семенов о том, сколько ему и семье нужно для комфортной жизни: «Тысяч 600-700. Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч»

Ренат Лайшев: «Камила Валиева поступила в МГИМО, это престижно и радостно. Пойдет работать на Первый канал»

«Выдумки жалких, ничтожных людишек, про которых Бродский писал, что с такими в чистом поле срать не сядет». Медведев про отказ российских игроков «Зенита» сидеть рядом с Соболевым

Пеп Гвардиола: «Холанд неудержим. Ни один защитник, даже с пистолетом, не остановит его»