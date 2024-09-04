Промес перейдет в «Юнайтед» Дубай из 2-й лиги ОАЭ. Клуб анонсировал трансфер Квинси кадрами с медосмотра
Квинси Промес продолжит карьеру в ОАЭ.
Экс-полузащитник «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Клуб анонсировал трансфер Промеса, опубликовав в соцсетях нарезку кадров с медосмотра футболиста.
«Скоро будут большие новости! Близится крупное подписание «Юнайтед». Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» – говорится в сообщении клуба.
Как отмечает комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда, «Юнайтед» принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину.
20 сентября слушания сразу по двум апелляциям.
Надеюсь на оправдательное решение.