Промес перейдет в «Юнайтед» Дубай из 2-й лиги ОАЭ. Клуб анонсировал трансфер Квинси кадрами с медосмотра

Квинси Промес продолжит карьеру в ОАЭ.

Экс-полузащитник « » подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Клуб анонсировал трансфер , опубликовав в соцсетях нарезку кадров с медосмотра футболиста.

«Скоро будут большие новости! Близится крупное подписание «Юнайтед». Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» – говорится в сообщении клуба.

Как отмечает комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда, «Юнайтед» принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину.