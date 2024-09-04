Промес перейдет в «Юнайтед» Дубай из 2-й лиги ОАЭ. Клуб анонсировал трансфер Квинси кадрами с медосмотра

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Квинси Промес продолжит карьеру в ОАЭ.

Экс-полузащитник «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая, выступающем во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Клуб анонсировал трансфер Промеса, опубликовав в соцсетях нарезку кадров с медосмотра футболиста.

«Скоро будут большие новости! Близится крупное подписание «Юнайтед». Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» – говорится в сообщении клуба.

Как отмечает комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда, «Юнайтед» принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину.

34 комментария
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Залечь на дно в Дубаях)
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Я уж думал МЮ ещё одного голландца взял
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Залечь на дно в Дубаях)
Пробить дно в Дубаях)
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По хорошему — он преступник. И должен сидеть в тюрьме. Не понимаю как руководства других клубов, зная этот факт закрывают глаза
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Нормально, днём репчик на студии записать, вечерком в клубе оттянуться, на выходных в футбол погонять. Живёшь в Дубаях, процентик от нефутбольной деятельности капает, что ещё надо чтобы встретить старость?)))
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Наберёт форму и зимой вернется в Спартак
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теперь понятно, почему его оттуда не выпускают)
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Ответ Spartakus1984
Нормально,и форму поддерживать будет и покажет властям ОАО,что он полезен и его не нужно экстрадировать.
там ООО
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Юнайтед на сборы в Москву не поедет
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А што за реклама висит на нашем сайте - Е вагинариум? Редкостный кринж.😳😳😳
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Барыга должен сидеть в Дубае.
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с пользой провёл время в тюрьме, прошёл просмотр в юнайтед 🙃
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В обмен на свободу теперь будет играть у арабов
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Ответ Spartakus1984
Нормально,и форму поддерживать будет и покажет властям ОАО,что он полезен и его не нужно экстрадировать.
еще как нужно) преступник должен сидеть
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С кадрами контрабанды
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Ответ Илья Базин
По хорошему — он преступник. И должен сидеть в тюрьме. Не понимаю как руководства других клубов, зная этот факт закрывают глаза
Так там россиянин владелец. У нас преступники сейчас героями становятся.
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Ответ Carver
Ждем в МЮ за 50 в январе.
Ну, за 50 ему будет ещё не скоро...
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Ответ Tun
там ООО
Там СНТ
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Ответ Антон Орехов
Барыга должен сидеть в Дубае.
Барыга - скупщик краденного.И это,к сожалению,тоже часть русского языка.
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Скоро опять новости про Промеа будут.
20 сентября слушания сразу по двум апелляциям.

Надеюсь на оправдательное решение.
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На повышение 👍
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А что, сидеть и ждать экстрадиции? Пусть занимается любимым делом и копейка будет.
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чтоб Антошка делал в дубаях без российских денюшек))
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Говорят, туда ещё и Джикия переходит...
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Красавчик, чёткий план, что сказать. Сейчас он там видимо ещё и кое-какой бизнес замутит.
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Ждем в МЮ за 50 в январе.
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