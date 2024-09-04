«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)
Джон Кордоба может перейти в «Спартак».
Московский клуб предложил 16 миллионов евро за нападающего «Краснодара». «Быки» приняли это предложение, пишет журналист Пипе Сьерра.
Условия личного контракта с футболистом пока не согласованы. Красно-белые продолжают работать над этим.
В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
И не очень понятно, кто приедет к Мусе на замену.
Вратарь Илья Свинов или Максим Глушенков не дадут соврать, ага :)
Еще на кассетнике обожал пересматривать сейвы Дасаева и голешники Симоняна☺️
Можно сказать почти воспитанник!
Бедные несчастные 😁