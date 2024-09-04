«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба может перейти в «Спартак».

Московский клуб предложил 16 миллионов евро за нападающего «Краснодара». «Быки» приняли это предложение, пишет журналист Пипе Сьерра. 

Условия личного контракта с футболистом пока не согласованы. Красно-белые продолжают работать над этим. 

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь

84 комментария
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Эта утка жирнее, чем Виллиан Жозе
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16 лямов за 31 летнего? Рили?
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Ослабляют конкурента или это другое🤔
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Ну размен Соболев - Кордоба с доплатой кажется хорошим решением для Спартака.

И не очень понятно, кто приедет к Мусе на замену.
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Ответ Влад Донских
Комментарий удален модератором
ну уж нет. вы должны играть мелешиным, в соответствии с убеждениями местных юзеров. никаких трансферов, тем более из своей лиги!
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Ответ Sergio Mendez
Ну размен Соболев - Кордоба с доплатой кажется хорошим решением для Спартака. И не очень понятно, кто приедет к Мусе на замену.
А что хорошего? На 4 года старше, паспорт не тот)
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Кордоба хорош, но 16 лямов - это 16 лямов
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ахаха, я хочу чтоб это случилось, просто чтобы посмотреть на переобувание и выкрутасы кб по поводу их любимого «ослабления конкурентов»))
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Ответ Евгений Кошелек
У вас научились. Мы хоть берём игроков для основы, а вы - чтобы не достался конкурентам, и у самих на банке сидели. Примеры привести, или сами поймёте....
"Мы хоть берём игроков для основы"
Вратарь Илья Свинов или Максим Глушенков не дадут соврать, ага :)
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Ответ jqzn88xn6n
Это ИМБА 🔥 А ЦСКА вот завершил компанию трансферную😂
а в чем имба?)вы так же и про вильяма жозе говорили)))а платить за 30 летнего игрока 16 лямов по моему верх идиотизма
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получается подло ослабляют конкурента из частного Краснодара за народную нефть))) что же это такое делается xDD
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Кордоба с детства за Спартак!
Еще на кассетнике обожал пересматривать сейвы Дасаева и голешники Симоняна☺️
Можно сказать почти воспитанник!
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Утятина же жирнейшая?
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Ему в конце сезона 32 года. 16 миллионов - это подарок Краснодару.
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Если это так, то браво
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Ответ bellyashe
ахаха, я хочу чтоб это случилось, просто чтобы посмотреть на переобувание и выкрутасы кб по поводу их любимого «ослабления конкурентов»))
Ещё переобувания по поводу "воспитанников" и "россиян в составе" не начались😂
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Ответ bellyashe
ахаха, я хочу чтоб это случилось, просто чтобы посмотреть на переобувание и выкрутасы кб по поводу их любимого «ослабления конкурентов»))
так с ними все было ясно еще на этапе отмазывания убийцы и наркоторговца, который избивал свою жену г-на Промесова
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Ответ </c/>
минус Кордобы возраст и стоимость, которую вероятно через пару сезонов не вернуть, если только продажей за похожие деньги на ближний восток..по игровым характеристикам правильное решение руководства...
Ваши деньги что ли? Поражает всегда, когда болельщики всерьёз обсуждают стоимости игроков, как клубы должны правильно управлять финансами)
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Ответ Sergio Mendez
Ну размен Соболев - Кордоба с доплатой кажется хорошим решением для Спартака. И не очень понятно, кто приедет к Мусе на замену.
Шамар
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может пора купить опррника?
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Ответ Игорь Новиков
А что хорошего? На 4 года старше, паспорт не тот)
Даже если Спартак сейчас какого нибудь Дядюна с пенсии вытащит и подъёмных ему лямов 20 отсыпет, то КБэшники будут орать что это суперподписание вместо дельфина "предателя".
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Ответ Игорь Новиков
А что хорошего? На 4 года старше, паспорт не тот)
Лучше как игрок и как человек...И выводы будем делать после окончания сезона...
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Ответ Игорь Новиков
А что хорошего? На 4 года старше, паспорт не тот)
а то что он в разы сильнее дельфина это так ерунда
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Денег у них значит нет?
Бедные несчастные 😁
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Неужели , Спартак может увести такого сильного игрока , странно , что Зенит его не подписал . Буду рад , если перейдёт в стан Красно-белых
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Ответ Дмитрий Калибабчук
окно закрывается в России в ночь с 12 на 13 число.
спасибо
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Ответ Roman
Зенит перехватит за 20 лямов, ибо центрфорвардов слишком мало, не на кого грузить
нет, мы возьмем Батракова и не за 20 миллионов долларов, а за 50 тысяч рублей. по звонку из администрации президента
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Ответ Алексей Матыгин
окно же закрылось нет?
окно закрывается в России в ночь с 12 на 13 число.
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Галицкий разорился? Неужели ему так нужны деньги?
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Такие все экономисты судя по комментам, учат миллиардные структуры финансами распоряжаться)))
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