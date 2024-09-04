«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)

Джон Кордоба может перейти в «Спартак».

Московский клуб предложил 16 миллионов евро за нападающего « ». «Быки» приняли это предложение, пишет журналист Пипе Сьерра.

Условия личного контракта с футболистом пока не согласованы. Красно-белые продолжают работать над этим.

В текущем сезоне Мир колумбиец провел 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.