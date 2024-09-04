US Open. 1/4 финала. Швентек встретится с Пегулой, Хаддад Майя – с Муховой

Ига Швентек сыграет с Джессикой Пегулой за выход в полуфинал US Open

Сетка здесь . US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал