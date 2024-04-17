Шунин о 4:2 с «Оренбургом»: «Непростая игра на синтетическом поле. Сегодня только прилетели, день получился сумбурным, но двигаемся дальше»
Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом».
Сегодня московский клуб выбил «Оренбург» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Таким образом, команда под руководством Марцела Лички сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов, а «Оренбург» покинул турнир. Соперник московского клуба станет известен после жеребьевки сегодня вечером.
– Ощущения от выхода дальше в Кубке России хорошие, двигаемся дальше. У нас много игр еще впереди. Для нас важно было победить. День получился сумбурным, сегодня только прилетели. Также непростая игра получилась на синтетическом поле.
– Оказалось, что у вас возникло недопонимание с Фернандесом перед первым пропущенным мячом.
– Не было недопонимания. Подсказа не было, чтобы он оставил этот мяч. Роберто должен был просто его выбить. Очень опасный был момент, после которого мы пропустили.
– С кем хотите сыграть в Кубке России?
– Все равно, главное – дома. Хочется играть при своих болельщиках, а не на выезде, – сказал вратарь «Динамо» Шунин.