Шунин о 4:2 с «Оренбургом»: «Непростая игра на синтетическом поле. Сегодня только прилетели, день получился сумбурным, но двигаемся дальше»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Антон Шунин Оренбург Роберто Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом».

Сегодня московский клуб выбил «Оренбург» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Таким образом, команда под руководством Марцела Лички сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов, а «Оренбург» покинул турнир. Соперник московского клуба станет известен после жеребьевки сегодня вечером. 

– Ощущения от выхода дальше в Кубке России хорошие, двигаемся дальше. У нас много игр еще впереди. Для нас важно было победить. День получился сумбурным, сегодня только прилетели. Также непростая игра получилась на синтетическом поле.

– Оказалось, что у вас возникло недопонимание с Фернандесом перед первым пропущенным мячом.

– Не было недопонимания. Подсказа не было, чтобы он оставил этот мяч. Роберто должен был просто его выбить. Очень опасный был момент, после которого мы пропустили.

– С кем хотите сыграть в Кубке России?

– Все равно, главное – дома. Хочется играть при своих болельщиках, а не на выезде, – сказал вратарь «Динамо» Шунин

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3 комментария
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А что же ты Антон не рявкнул в подсказе ему, чем вы там на тренировках занимаетесь? всё на Медведеву заглядываетесь? гоните еë в одно место( столовую).
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Весь матч как обычно с испуганными глазами, все выходы мимо мяча, еще и гол свой на Фернандеса вешает:) да и второй гол мог бы выручать… дайте уже Кудравцу сыграть, хуже точно не будет
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Мне вот интересно, а Белоруса молодого прям вообще не вариант попробовать.....мне кажется терять особо уже нечего в плане вратарской позиции.
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