Аршавин о возможном уходе Семака из «Зенита» из-за «перенасыщения»: «Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы»
Андрей Аршавин не считает, что Сергей Семак должен уйти из «Зенита».
– Тимур Гурцкая лоббирует мысль, что Семака надо убирать...
– Глупости говорит.
– Нет ли перенасыщения?
– Во-первых, это надо у тренера спрашивать. Я думаю, что, когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год – год столетия.
Гвардиола тогда тоже должен из «Манчестер Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы. Неважно, какой уровень, выигрывать все подряд все равно тяжело, – сказал бывший игрок «Зенита» в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»