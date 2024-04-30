Аршавин о возможном уходе Семака из «Зенита» из-за «перенасыщения»: «Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы»

Андрей Аршавин не считает, что Сергей Семак должен уйти из «Зенита».

– лоббирует мысль, что надо убирать...

– Глупости говорит.

– Нет ли перенасыщения?

– Во-первых, это надо у тренера спрашивать. Я думаю, что, когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год – год столетия.

тогда тоже должен из «Манчестер Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы. Неважно, какой уровень, выигрывать все подряд все равно тяжело, – сказал бывший игрок « » в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»