Аршавин о возможном уходе Семака из «Зенита» из-за «перенасыщения»: «Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Пеп Гвардиола Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин не считает, что Сергей Семак должен уйти из «Зенита».

Тимур Гурцкая лоббирует мысль, что Семака надо убирать...

– Глупости говорит.

– Нет ли перенасыщения?

– Во-первых, это надо у тренера спрашивать. Я думаю, что, когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год – год столетия.

Гвардиола тогда тоже должен из «Манчестер Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы. Неважно, какой уровень, выигрывать все подряд все равно тяжело, – сказал бывший игрок «Зенита» в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»

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17 комментариев
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Ответ Алексей Тор
Куда уходить-то.
Там все Европа в очереди стоит .
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Фергюсон тогда сколько раз должен был уйти за время работы, интересно?)
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Было бы куда уходить
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Куда уходить-то.
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Семанчини вообще не тренер, с таким подбором игроков кто угодно будет брать чемпионства. Если бы у Зенита был тренер все эти годы, мы были бы чемпионами с 20 очковым отрывом каждый раз.
+3
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+2
Ответ Vovker
Фергюсон тогда сколько раз должен был уйти за время работы, интересно?)
Сравнил тренера Фергюсона и физрука Сережу...
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Семака надо убирать из-за выбранной тактики, купить 10 бразилов которые должны делать результат.
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Тут примерами ничего не докажешь и не опровергнешь, их можно подобрать на любой вкус.
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Перенасытился чемпионатом Россий ? Ахаха
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Хватит лицемерить, пора соотечественника бразильской команде брать, а то так можно и 100-летие профукать.
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Новых бразил купить Сереге, а эти арбам за большие бабки толкнуть.
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Ответ dreamstep
Семака надо убирать из-за выбранной тактики, купить 10 бразилов которые должны делать результат.
"Отмените глупый лимит. Играть должны сильнейшие" уже не работает? Теперь в моде "запретите бразилов"?
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Ответ Owen_the_Simple
"Отмените глупый лимит. Играть должны сильнейшие" уже не работает? Теперь в моде "запретите бразилов"?
Ты на что отвечаешь то вообще? Где там про запрет?
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Ответ Egor .
Ты на что отвечаешь то вообще? Где там про запрет?
А о чём речь? Об ограничении количества? Только бразилов или вообще легионеров?
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