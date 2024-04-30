«Бавария» решила назначить Рангника. Немец получит контракт до 2027-го и возможность влиять на трансферы (Sky Sport)

Ральф Рангник – главный кандидат на замену Томасу Тухелю.

По данным Sky Sport Deutschland, « » определилась с кандидатурой нового главного тренера. Мюнхенский клуб хочет назначить .

Главный тренер сборной Австрии на данный момент является фаворитом для руководства «Баварии», включая почетного президента . Мюнхенцы готовы предложить Рангнику контракт до 2027 года и предоставить возможность влиять на трансферы.

Утверждается, что соглашение с Австрийской федерацией футбола, рассчитанное до 2026 года, не является препятствием, несмотря на наличие отступных в размере нескольких миллионов евро.

Дальнейшие переговоры запланированы после первого матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе.

Несмотря на неясность ситуации, руководство мюнхенцев уверенно, что Рангник примет предложение «Баварии».

Рангник согласится возглавить «Баварию», только если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала (Salzburger Nachrichten)