«Бавария» решила назначить Рангника. Немец получит контракт до 2027-го и возможность влиять на трансферы (Sky Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник – главный кандидат на замену Томасу Тухелю.

По данным Sky Sport Deutschland, «Бавария» определилась с кандидатурой нового главного тренера. Мюнхенский клуб хочет назначить Рангника.

Главный тренер сборной Австрии на данный момент является фаворитом для руководства «Баварии», включая почетного президента Ули Хенесса. Мюнхенцы готовы предложить Рангнику контракт до 2027 года и предоставить возможность влиять на трансферы.

Утверждается, что соглашение с Австрийской федерацией футбола, рассчитанное до 2026 года, не является препятствием, несмотря на наличие отступных в размере нескольких миллионов евро.

Дальнейшие переговоры запланированы после первого матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе.

Несмотря на неясность ситуации, руководство мюнхенцев уверенно, что Рангник примет предложение «Баварии».

Рангник согласится возглавить «Баварию», только если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала (Salzburger Nachrichten) 

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42 комментария
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ДА *мат* КААААААААААК
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Ответ Дядя ТУРА
Думаю Ральф справится и с трансферами полный порядок будет.
Игнатьев как раз освободился.
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+25
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Уже даже аватарку на своего хозяина сменил)
+15
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+13
Думаю Ральф справится и с трансферами полный порядок будет.
+16
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+12
Дожились. Это очередной шаг вниз, тренер с единственным трофеем за карьеру, Кубок с Шальке лет 12 назад. Может он хороший теоретик, спорт директор и тд. Но если он хороший тренер, результаты должны быть весомее
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+9
Почему не Флик?
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Ответ rigobersong
Оригинально:) Ты уже 669 кто это написал:)) Прям смеемся всем классом:))
Перемена что-ли?
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Трансферы - Тикнизян, Марадишвили, Керк, Бека-Бека, Ненахов. Кого-то мог забыть)
+3
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+3
Ответ Дядя ТУРА
Игнатьева бесплатно брали и то из-за лимита. Локомотив ничего не потерял. Да и не приобрел
Даже бесплатно за Игнатьева это дорого.
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Это не он в Двенадцати стульях главным героем был?
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Рано все списали со счетов Байер. Теперь его шансы закрепить успех выросли
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Алонсо и Леверкузен танцует, Дортмунд в далеке пританцовывает
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Да что ты чëрт возьми такое?
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Смех Жириновского
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18 тысяч подписей собрали под петицией против назначения :/
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Видимо уже прочитали новость, что Семак остаётся, и решили выбрать вариант поскромнее
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Ответ Гениальный камень
Уже даже аватарку на своего хозяина сменил)
Риго в прошлой жизни был рабом, поэтому ему привычнее, когда есть хозяин.
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Хаби как знал, что нужно оставаться 😁
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Ответ Homelander_666
Риго в прошлой жизни был рабом, поэтому ему привычнее, когда есть хозяин.
Почему в прошлой?
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Ответ Григорий Печорин
Смех Жириновского
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО Бавария!
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Ответ ОттоДракула
Игнатьев как раз освободился.
Игнатьева бесплатно брали и то из-за лимита. Локомотив ничего не потерял. Да и не приобрел
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Ответ ZarvuR2020
Почему не Флик?
Потому что Хёнесс
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Как боссы Баварии могут думать о таких физруках это же не уровень Баварии. Неужели больше некого
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Как это ему удается? - уже не нравный вопрос. Сколько это продлится?
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Аминь
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Без Короля Роналду ( Хозяина Баварии ) Бавария сегодня разнесет Реал.
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Тут уже всё понятно. В руководство Баварии вселился маразм. Желаю им вечно быть вторыми.
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Самый успешный шарлатан в мире. Ни один лысый любитель рядом не стоял!
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Охренеть ... ( самое мягкое выражение - реально по ситуации - мат).

Кто "крыша" у Рангника ?
Чей он внебрачный сын/дочь ?
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возможность влиять на трансферы, да уж как на такое идет Бавария
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