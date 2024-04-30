Антони нанял личного фотографа, который снимает его на матчах. Празднование с Соником вингер «МЮ» готовил почти весь сезон (The Sun)

Антони во время матчей снимает личный фотограф.

Как сообщает The Sun, вингер « » нанял фотографа, который снимает его действия во время матчей. Он также составляет каталог фотографий для частной коллекции игрока – бразилец использует эти снимки для публикаций в социальных сетях и рекламы.

В матче против «Бернли» (1:1) 27 апреля забил первый гол в сезоне . Он отпраздновал его, засунув мяч под футболку, а затем обнялся с фотографом и показал игрушечного ежика Соника.

Позднее футболист объяснил, что посвятил это празднование своему сыну Лоренцо, который любит Соника. Кроме того, семья Антони ждет появления еще одного ребенка.

Отмечается, что игрушку с собой возил нанятый игроком фотограф. Вингер готовился отпраздновать гол с ней почти весь сезон.