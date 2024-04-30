Антони нанял личного фотографа, который снимает его на матчах. Празднование с Соником вингер «МЮ» готовил почти весь сезон (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони во время матчей снимает личный фотограф.

Как сообщает The Sun, вингер «Манчестер Юнайтед» нанял фотографа, который снимает его действия во время матчей. Он также составляет каталог фотографий для частной коллекции игрока – бразилец использует эти снимки для публикаций в социальных сетях и рекламы.

В матче против «Бернли» (1:1) 27 апреля Антони забил первый гол в сезоне АПЛ. Он отпраздновал его, засунув мяч под футболку, а затем обнялся с фотографом и показал игрушечного ежика Соника.

Позднее футболист объяснил, что посвятил это празднование своему сыну Лоренцо, который любит Соника. Кроме того, семья Антони ждет появления еще одного ребенка. 

Отмечается, что игрушку с собой возил нанятый игроком фотограф. Вингер готовился отпраздновать гол с ней почти весь сезон.

40 комментариев
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Раз в год и фотограф фотографирует
+107
-1
+106
самая лёгкая работа в мире, наверное
+80
-3
+77
клоун
+74
-7
+67
Ответ Иван Шумков
Если честно, я думал, это нормальная практика для суперзвёзд: как-то же нужно делать контент для соцсетей
Для суперзвезд?
+45
-1
+44
"который снимает его действия во время матчей."

Т.е. фотографий практически нет?
+41
-2
+39
Весь сезон готовился забить один гол ради снимков персонального фотографа🤦‍♂️🤦‍♂️🤡
Весь МЮ в одной новости...
+31
-1
+30
Ахахахаха
+18
-3
+15
Ответ Оператор Дзюбы
самая лёгкая работа в мире, наверное
Лучшая работа на свете)
+13
-1
+12
Понятно, что наброс от the sun, но забавная новость))))
+10
-1
+9
Если честно, я думал, это нормальная практика для суперзвёзд: как-то же нужно делать контент для соцсетей
+6
-3
+3
Хочет стать Инста-Антони?...
+4
-1
+3
Ответ Иван Шумков
Если честно, я думал, это нормальная практика для суперзвёзд: как-то же нужно делать контент для соцсетей
Ну для условных Роналду, Месси или Неймара тема нормальная, но зайди в профили игроков Реала или Баварии, если они постят фото с матчей, то фото клубных фотографов (даже такие игроки, как Вини и Джуд), а не нанимают себе личных фотографов. В этом в целом ничего такого нет, но такие вещи в любом случае смещают внимание публики с плохой игры на себя и еще больше накаляют обстановку между игроком и болелами
+4
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+3
Боже, ох уж эти современные реалии )) Поржать да и только ))
+3
-1
+2
Ответ Иван Шумков
Если честно, я думал, это нормальная практика для суперзвёзд: как-то же нужно делать контент для соцсетей
Тоже не очень понятно, что всех так удивило)
Вполне логичное решение для человека, который удаляет внимание рекламе и медиасфере)
+4
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Ответ ОттоДракула
"который снимает его действия во время матчей." Т.е. фотографий практически нет?
В принципе фотограф мог бы просто юлу сфоткать
+2
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Ответ Radik_2.0
вот чем башка занята у молодого поколения футболистов. представляю что с этим спиннером сделал бы рой кин, узнай тот какой ерундой занят партнёр по команде
Надо полагать, что засунул бы эту камеру кое-куда, зато Антони не пришлось бы проходить колоноскопию.
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А придумал бы 30 празднований - забил бы 30 голов
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А вот не нанял бы фотографа,забил бы голов 20,спишем на закон подлости:)
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это правильно,с такой блестящей игрой надо еще какие-нибудь фишки придумать как у Гризманна или Роналду,когда голы сыпятся как из рога изобилия надо чтобы они еще чтобы они запоминались красивым празднованием)
а вообще вроде не первое апреля сегодня
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Ответ akschweyan
Тоже не очень понятно, что всех так удивило) Вполне логичное решение для человека, который удаляет внимание рекламе и медиасфере)
Медийные личности это не делают, это делают контент агентства, которые потом с помощью селебрити продают рекламу. Но, к сожалению, в Антони не заинтересованы даже "рога и копыта".
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Ответ frimpong
Для суперзвезд?
Могу переформулировать на "игроков мирового уровня", смысл фразы это не поменяет) Индивидуальная работа вроде норм прктика
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Ответ Arthurino
Ну для условных Роналду, Месси или Неймара тема нормальная, но зайди в профили игроков Реала или Баварии, если они постят фото с матчей, то фото клубных фотографов (даже такие игроки, как Вини и Джуд), а не нанимают себе личных фотографов. В этом в целом ничего такого нет, но такие вещи в любом случае смещают внимание публики с плохой игры на себя и еще больше накаляют обстановку между игроком и болелами
Если честно, это скорее пиар недоработка. Если нормально работать, никакой фокус не сместится
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Не о том думает.
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Так-то грамотынй подход. Он же не думал, что проведёт слабый сезон.
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Повезло фотографу - работы практически нет, просто путешествует за чужой счёт.

Интересно, Антони такой единственный дебил в МЮ, или там такое большинство во главе с 7 Хагом ?
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клоун. Целый сезон ждал бедолага .
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Вот видите, он тренировался
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В этом тайме мы играли против ветра,
Так что я не мог поделать ничего.
Снимок дома у меня, два на три метра,
Как свидетельство позора моего.
(с)
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Настоящая инстасамка
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Идиот!(с)
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