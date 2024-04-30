Антони нанял личного фотографа, который снимает его на матчах. Празднование с Соником вингер «МЮ» готовил почти весь сезон (The Sun)
Антони во время матчей снимает личный фотограф.
Как сообщает The Sun, вингер «Манчестер Юнайтед» нанял фотографа, который снимает его действия во время матчей. Он также составляет каталог фотографий для частной коллекции игрока – бразилец использует эти снимки для публикаций в социальных сетях и рекламы.
В матче против «Бернли» (1:1) 27 апреля Антони забил первый гол в сезоне АПЛ. Он отпраздновал его, засунув мяч под футболку, а затем обнялся с фотографом и показал игрушечного ежика Соника.
Позднее футболист объяснил, что посвятил это празднование своему сыну Лоренцо, который любит Соника. Кроме того, семья Антони ждет появления еще одного ребенка.
Отмечается, что игрушку с собой возил нанятый игроком фотограф. Вингер готовился отпраздновать гол с ней почти весь сезон.
Т.е. фотографий практически нет?
Весь МЮ в одной новости...
Вполне логичное решение для человека, который удаляет внимание рекламе и медиасфере)
а вообще вроде не первое апреля сегодня
Интересно, Антони такой единственный дебил в МЮ, или там такое большинство во главе с 7 Хагом ?
Так что я не мог поделать ничего.
Снимок дома у меня, два на три метра,
Как свидетельство позора моего.
(с)