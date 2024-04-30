Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012: «Италия не заслуживала такого результата. Если бы нам дали еще день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому»
Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.
«Я бы переиграл матч Испании и Италии в финале чемпионата Европы 2012 года. Мы не заслуживали такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях, мы были измотаны.
Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому. Но так мы ничего не смогли сделать против Испании, которая была сильна, но мы были единственной командой, которая остановила их на групповом этапе», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии в интервью La Repubblica.
В финале Евро-2012 сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0.
А что до Трезеге, так он потом вернул должок судьбе в виде нереализованных пенальти в финалах 2003 и 2006.
Могу ошибаться, конечно, уже 12 лет прошло)
Там Пранделли знатно накосячил со схемой, прям в духе Гвардиолы, что на важные матчи вдруг ломает работающую машину.