Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012: «Италия не заслуживала такого результата. Если бы нам дали еще день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Испании по футболу Евро-2012 Футбол

Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.

«Я бы переиграл матч Испании и Италии в финале чемпионата Европы 2012 года. Мы не заслуживали такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях, мы были измотаны. 

Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому. Но так мы ничего не смогли сделать против Испании, которая была сильна, но мы были единственной командой, которая остановила их на групповом этапе», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии в интервью La Repubblica.

В финале Евро-2012 сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Переигрывай не переигрывай против той Испании шансов у Италии не было никаких.
+37
-4
+33
Удивительно, что не выбрал переиграть один из своих финалов ЛЧ
+12
-4
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Удивительно, что не выбрал переиграть один из своих финалов ЛЧ
Буффон: Хотел бы перебить серию пенальти в финале ЛЧ против Милана, уверен я бы сыграл по-другому..
+7
-2
+5
Надо было перенести заранее утвержденный финал с воскресенья на понедельник, все туристы должны были продлить свои отели на день, ТВ перелопатить свою сетку вещания, и т.д., и т.п., чтобы одна команда могла чуть больше отдохнуть?
+5
-2
+3
Ответ Shuller18
В первом матче группы было 1:1. В финале Испания только в концовке добила Италию в меньшинстве и без Кьеллини
Там уже в первом тайме солидный перевес в 2 мяча образовался. Причём стоит отметить, что голы не абы какие шальные отскоки и добивания, а после роскошных разрезных передач из глубины от ХавИньесты. Результат может быть и несправедливо жесток к итальянцам, но сам факт поражения точно закономерен.
+3
0
+3
Ответ awesome.guyz
Если бы у меня было тело Криштиану Роналду , я бы стал хорошим футболистом .
телом ещё надо уметь пользоваться, по мячу попадать например итд
+2
0
+2
Ответ Shuller18
В первом матче группы было 1:1. В финале Испания только в концовке добила Италию в меньшинстве и без Кьеллини
Первый тайм финала, два гола испанцев и полное преимущество Испании, видимо, не смотрел)
+2
0
+2
Но на месте Тольдо переиграл бы финал Евро двухтысячного. Пусть там французы на протяжении всего матча в целом играли достойно, кроме, пожалуй, Трезеге, сначала врезавшему в овертайме шипами в нос Франческо до крови, а потом вонзил "смертельный" победный) Просто тогда за Скуадру Адзурру болелось)
+1
0
+1
Ответ reus
Но на месте Тольдо переиграл бы финал Евро двухтысячного. Пусть там французы на протяжении всего матча в целом играли достойно, кроме, пожалуй, Трезеге, сначала врезавшему в овертайме шипами в нос Франческо до крови, а потом вонзил "смертельный" победный) Просто тогда за Скуадру Адзурру болелось)
С финала Евро-2000 из итальянцев скорее нужно Дель Пьеро сокрушаться, который парочку моментов самолично угробил. Тольдо вряд ли мог потащить те мячи, вдобавок он в полуфинале с оранжевыми видимо душу дьяволу продал. Иного объяснения не подобрать.

А что до Трезеге, так он потом вернул должок судьбе в виде нереализованных пенальти в финалах 2003 и 2006.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Буффон: Хотел бы перебить серию пенальти в финале ЛЧ против Милана, уверен я бы сыграл по-другому..
Зная, в какие углы будут бить игроки Милана, Буффон отразил бы все удары.
+1
0
+1
Ответ Yobo
Переигрывай не переигрывай против той Испании шансов у Италии не было никаких.
согласен, Торрес и Мата были неудержимы в том финале..
+1
0
+1
Пранделли ошибся тогда со схемой. А когда перешёл на 3-5-2, получил травму Тьяго Мотта и закончились замены, Италии пришлось 30 минут играть в меньшинстве.

Могу ошибаться, конечно, уже 12 лет прошло)
+1
0
+1
2006
+1
0
+1
Дали бы Италии еще день отдыха, испанцы выиграли бы тот финал не 4:0, а 3:0)
+1
-1
0
А финал на Олд Траффорде не хочешь переиграть?)
0
0
0
А вообще странный выбор от Буффона, у него же и так есть трофей со сборной, зачем зацикливаться на еще одном недостающем? Тем более, потерянном в матче, перевес одной команды над другой был подавляющим. Логичнее было переиграть финал ЛЧ-2003 (где даже два отраженных пенальти не помогли выиграть серию), финал ЛЧ-2015 (Ювентус порой был не хуже, да и сам Буффон неудачно отбил мяч перед Суаресом в момент второго гола), ну и ещё были совсем необязательные поражения в ⅛ ЛЧ 2016 от Баварии и 2019 от МЮ из-за голов на последних секундах. А на уровне сборных скорее стоит сокрушаться из-за матча с теми же испанцами на Евро-2008 в ¼, там уровень был вполне сопоставимый.
0
0
0
Финал ЧМ 06 не желает он переиграть))
0
0
0
Ничего удивительного я не вижу, даже от скромняг вроде Иньесты порой приходится такое слушать, что аж не по себе становится, уж он то мог признать, что Барса в 2009 году Челси из за судейских ошибок прошла например.
0
0
0
В предыдущей игре Балотелли в одиночку вынес немцев. И в этой играл хорошо, но его усилий не хватило.
+1
-1
0
А Россия могла бы переиграть матч с Грецией… хорошо тогда вынесли Италию
+1
-1
0
Ответ Yobo
Переигрывай не переигрывай против той Испании шансов у Италии не было никаких.
Но за неделю (условно) до того скатали 1-1.
Там Пранделли знатно накосячил со схемой, прям в духе Гвардиолы, что на важные матчи вдруг ломает работающую машину.
0
0
0
Счет, возможно, бы не был таким крупным, но Испания-2012 одна из лучших, если не лучшая, команд в истории. Они были на другом уровне.
+2
-2
0
Наверное у каждого профессионального футболиста есть такие матчи которые хотелось бы переиграть.
0
0
0
Ответ Yobo
Буффон: Хотел бы перебить серию пенальти в финале ЛЧ против Милана, уверен я бы сыграл по-другому..
Буффон сыграл отлично, отбил две пенки. Там другим надо пересмотреть свою игру)
0
0
0
Ответ DimaBayern
Италия конечно не заслуживала такого результата, потому что вы самого финала тогда не заслуживали. Уверен, Германия в финале сыграла бы намного лучше.
Не заслуживала тем, что в одну калитку катала что Англию, что Германию?) Германию и вовсе насиловали весь матч.
0
0
0
Ответ Diamond van Kiessling
А вообще странный выбор от Буффона, у него же и так есть трофей со сборной, зачем зацикливаться на еще одном недостающем? Тем более, потерянном в матче, перевес одной команды над другой был подавляющим. Логичнее было переиграть финал ЛЧ-2003 (где даже два отраженных пенальти не помогли выиграть серию), финал ЛЧ-2015 (Ювентус порой был не хуже, да и сам Буффон неудачно отбил мяч перед Суаресом в момент второго гола), ну и ещё были совсем необязательные поражения в ⅛ ЛЧ 2016 от Баварии и 2019 от МЮ из-за голов на последних секундах. А на уровне сборных скорее стоит сокрушаться из-за матча с теми же испанцами на Евро-2008 в ¼, там уровень был вполне сопоставимый.
Возможно человек просто больше хотел взять Евро нежели ЛЧ, хотя против той Испании это было практически невозможно сделать. Многие футболисты ценят Кубок Анри Делоне не меньше, чем Кубок Мира.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий