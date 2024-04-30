Буффон хотел бы переиграть финал Евро-2012: «Италия не заслуживала такого результата. Если бы нам дали еще день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому»

Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.

«Я бы переиграл матч и Италии в финале чемпионата Европы 2012 года. Мы не заслуживали такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях, мы были измотаны.

Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому. Но так мы ничего не смогли сделать против Испании, которая была сильна, но мы были единственной командой, которая остановила их на групповом этапе», – сказал бывший вратарь « » и сборной Италии в интервью La Repubblica.

В финале сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0.