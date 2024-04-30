Властимил Петржела: «Семак как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, пришло время, чтобы его заменить»

Властимил Петржела предположил, что «Зениту» пора заменить Сергея Семака.

«Я считаю, что в любом случае как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, сейчас пришло время, чтобы его заменить», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

После 26 проведенных туров « » набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Мир , опережая «Краснодар» по результатам очных матчей. В двух последних турах петербуржцы потерпели два поражения.