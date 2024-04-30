Властимил Петржела: «Семак как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, пришло время, чтобы его заменить»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела предположил, что «Зениту» пора заменить Сергея Семака.

«Я считаю, что Семак в любом случае как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, сейчас пришло время, чтобы его заменить», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

После 26 проведенных туров «Зенит» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» по результатам очных матчей. В двух последних турах петербуржцы потерпели два поражения.

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33 комментария
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Ротенберг должен взять на себя ношу
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Петрежела сам на столько устарел, как тренер, что после Зенита, считай тренером и не работал.
Хотя в клубе есть смысл задуматься, что они строят, всё-таки.

Еврокубков не будет. Не будет долго. Хотя бы даже из-за соображений безопасности, нашим командам в Европе ещё долго не играть.

Так и зачем это всё? Для чего этот бразильский десант? Чтобы что?

А Семак... вероятно, в иной парадигме он найдет иные смыслы.
+12
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11 апреля 2024

Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»
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Йозе готов перекочевать из СКА после таких заявлений
+5
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Хватит деду звонить😂
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Ответ Мельников Михаил
Чтобы создать фундамент клуба. Посмотри на Барсу. Они за счёт своей академии живут. Покупают несколько топовых игроков, как изюминки на торт. А "торт" свой собственный. Это путь. Путь, по которому сама изоляция даёт возможность пойти всему нашему футболу. Обратить внимание на индустрию внутри.
И что??? Это путь Барсы, но далеко не все так живут! Это длинный путь и никаких гарантий не даёт! Думаю, в низших лигах многие живут с акцентом на своих, но Барсой они не становятся. Тем, кто даёт деньги, результаты нужны здесь и сейчас! Если вы готовы финансировать с надеждой на возможный успех через 10 лет, я буду рад.
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Ответ zho3716
А месяц назад был русский Фергюсон
Один в один моя мысль, что пришла в голову. Пан бредит
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Ответ Мельников Михаил
Титул сейчас не стоит ничего. Для Зенита, так точно. Это пшик. Для Зенита - сиюминутный пшик.
>Титул сейчас не стоит ничего

Это ещё почему!?
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Ответ f_L_ake
11 апреля 2024 Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»
И что? Выигрываешь и ты на вершине, проигрываешь - каждый хочет тебя пнуть... Вечных чемпионов не бывает. Мир спорта жесток, лидера всегда хотят спихнуть с пьедестала.
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Ответ f_L_ake
11 апреля 2024 Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»
Дед, пей таблетки - это про Власту)
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Ответ Вадим Евстратов
Дело не в Семаке. Нужно перекроить состав, избавиться от Вендела , Изидора, Мостового, Ерохина, Кержакова, Фернандеса, Ахметова, вернуть Козлова, чаще ставить на игры Васильева и Коваленко. Играть двумя ЦН - Сергеев + Кассьерра. И совсем шальная идея - хоть на год пригласить Халка, ему всего 37, пушка при нëм, пусть наводит ужас на вратарей РПЛ.
Пора укреплять Сочи 🙃
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Ответ Вадим Евстратов
Дело не в Семаке. Нужно перекроить состав, избавиться от Вендела , Изидора, Мостового, Ерохина, Кержакова, Фернандеса, Ахметова, вернуть Козлова, чаще ставить на игры Васильева и Коваленко. Играть двумя ЦН - Сергеев + Кассьерра. И совсем шальная идея - хоть на год пригласить Халка, ему всего 37, пушка при нëм, пусть наводит ужас на вратарей РПЛ.
Игра Коваленко - тихий ужас
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Ответ zho3716
А месяц назад был русский Фергюсон
Спорт это жестокая штука, сегодня ты на вершине, а завтра - изгой...
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А месяц назад был русский Фергюсон
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Ответ Мельников Михаил
По всему.
Веско. Убедительно.
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Ответ Owen_the_Simple
>Титул сейчас не стоит ничего Это ещё почему!?
По всему.
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А ведь Семак ещё даже не проиграл чемпионство. Страшно представить, сколько помоев на него выльется, когда Зенит не станет чемпионом. Рано или поздно это случится, если конечно Семак сам раньше не уйдёт.
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Ответ Юрий Бондарь
И что??? Это путь Барсы, но далеко не все так живут! Это длинный путь и никаких гарантий не даёт! Думаю, в низших лигах многие живут с акцентом на своих, но Барсой они не становятся. Тем, кто даёт деньги, результаты нужны здесь и сейчас! Если вы готовы финансировать с надеждой на возможный успех через 10 лет, я буду рад.
Так живут 90% клубов в УЕФА. Те, кто живёт "на свои", по крайней мере. Минимум 1-2 воспитанника в сезон должны подключаться к играм основы.
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Ответ Owen_the_Simple
То есть, Зенит должен отказаться от борьбы за золотые медали и погрузиться в воспитание футболистов? Зачем? Зенит - это профессиональный футбольный клуб, а не футбольная академия. Его цель - завоевание трофеев. Без легионеров борьба в РПЛ невозможна и скорее всего Зенит вылетит в таких условиях в первый дивизион, а затем ещё в следующий и во второй Лиге уже сможет закрепиться. Вполне вероятно, что сможет воспитывать каких-то футболистов, которые в условиях игры в нижних дивизионах и отсутствия борьбы за медали будут уезжать в Москву, Краснодар, Самару, Ростов. И так Зенит зачем-то поменяет свою функцию и станет академией вместо профессионального футбольного клуба. Можно и так. Но зачем?
Титул сейчас не стоит ничего. Для Зенита, так точно. Это пшик. Для Зенита - сиюминутный пшик.
0
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0
Дело не в Семаке. Нужно перекроить состав, избавиться от Вендела , Изидора, Мостового, Ерохина, Кержакова, Фернандеса, Ахметова, вернуть Козлова, чаще ставить на игры Васильева и Коваленко. Играть двумя ЦН - Сергеев + Кассьерра. И совсем шальная идея - хоть на год пригласить Халка, ему всего 37, пушка при нëм, пусть наводит ужас на вратарей РПЛ.
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Ответ Мельников Михаил
Любой купленный со стороны футболист ценен, потому что он готов решать задачи здесь и сейчас. Не важно легионер он или нет. И когда одна из задач еврокубки, есть прямой смысл в закупке игроков оттуда. Сейчас этой задачи просто нет. А у клуба калибра Зенита есть финансовая возможность готовить своих. Это долго. Но сейчас куча времени, чтобы изменить систему подготовки и поставить индустрию на прочные рельсы. Но по этому пути идти не хотят. Почему, я не знаю.
То есть, Зенит должен отказаться от борьбы за золотые медали и погрузиться в воспитание футболистов? Зачем? Зенит - это профессиональный футбольный клуб, а не футбольная академия. Его цель - завоевание трофеев.
Без легионеров борьба в РПЛ невозможна и скорее всего Зенит вылетит в таких условиях в первый дивизион, а затем ещё в следующий и во второй Лиге уже сможет закрепиться. Вполне вероятно, что сможет воспитывать каких-то футболистов, которые в условиях игры в нижних дивизионах и отсутствия борьбы за медали будут уезжать в Москву, Краснодар, Самару, Ростов. И так Зенит зачем-то поменяет свою функцию и станет академией вместо профессионального футбольного клуба. Можно и так. Но зачем?
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Ответ Юрий Бондарь
А зачем?
Чтобы создать фундамент клуба. Посмотри на Барсу. Они за счёт своей академии живут. Покупают несколько топовых игроков, как изюминки на торт.
А "торт" свой собственный.
Это путь. Путь, по которому сама изоляция даёт возможность пойти всему нашему футболу. Обратить внимание на индустрию внутри.
0
0
0
Ответ Мельников Михаил
Любой купленный со стороны футболист ценен, потому что он готов решать задачи здесь и сейчас. Не важно легионер он или нет. И когда одна из задач еврокубки, есть прямой смысл в закупке игроков оттуда. Сейчас этой задачи просто нет. А у клуба калибра Зенита есть финансовая возможность готовить своих. Это долго. Но сейчас куча времени, чтобы изменить систему подготовки и поставить индустрию на прочные рельсы. Но по этому пути идти не хотят. Почему, я не знаю.
А зачем?
0
0
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Ответ Мельников Михаил
Петрежела сам на столько устарел, как тренер, что после Зенита, считай тренером и не работал. Хотя в клубе есть смысл задуматься, что они строят, всё-таки. Еврокубков не будет. Не будет долго. Хотя бы даже из-за соображений безопасности, нашим командам в Европе ещё долго не играть. Так и зачем это всё? Для чего этот бразильский десант? Чтобы что? А Семак... вероятно, в иной парадигме он найдет иные смыслы.
>Для чего этот бразильский десант?

А для чего вообще футболисты нужны и легионеры в частности? Бразильцы чем отличаются от любых других легионеров и как отсутствие еврокубков для Зенита влияет на функцию легионеров в команде?
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