Властимил Петржела: «Семак как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, пришло время, чтобы его заменить»
Властимил Петржела предположил, что «Зениту» пора заменить Сергея Семака.
«Я считаю, что Семак в любом случае как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, сейчас пришло время, чтобы его заменить», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
После 26 проведенных туров «Зенит» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» по результатам очных матчей. В двух последних турах петербуржцы потерпели два поражения.
Хотя в клубе есть смысл задуматься, что они строят, всё-таки.
Еврокубков не будет. Не будет долго. Хотя бы даже из-за соображений безопасности, нашим командам в Европе ещё долго не играть.
Так и зачем это всё? Для чего этот бразильский десант? Чтобы что?
А Семак... вероятно, в иной парадигме он найдет иные смыслы.
Властимил Петржела: «Семак – русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как сэр Алекс для «МЮ»
Это ещё почему!?
Без легионеров борьба в РПЛ невозможна и скорее всего Зенит вылетит в таких условиях в первый дивизион, а затем ещё в следующий и во второй Лиге уже сможет закрепиться. Вполне вероятно, что сможет воспитывать каких-то футболистов, которые в условиях игры в нижних дивизионах и отсутствия борьбы за медали будут уезжать в Москву, Краснодар, Самару, Ростов. И так Зенит зачем-то поменяет свою функцию и станет академией вместо профессионального футбольного клуба. Можно и так. Но зачем?
А "торт" свой собственный.
Это путь. Путь, по которому сама изоляция даёт возможность пойти всему нашему футболу. Обратить внимание на индустрию внутри.
А для чего вообще футболисты нужны и легионеры в частности? Бразильцы чем отличаются от любых других легионеров и как отсутствие еврокубков для Зенита влияет на функцию легионеров в команде?