Экс-игрок «Утрехта» Димерс сравнил тен Хага и Слота: «Выбираю Арне – он лучше в человеческом плане. Тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактике и не нравился как человек, но это было 6-7 лет назад»

Марк Димерс сравнил Эрика тен Хага и Арне Слота.

Нидерландский футболист играл под руководством нынешнего тренера « » в «Утрехте» и под руководством будущего тренера « » в « ».

«Я выбираю . Я могу говорить только о своих впечатлениях. Я считаю, что тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактическом плане, как и его тренировки. Просто в то время он мне не нравился на человеческом уровне. Но это было шесть или семь лет назад. Я думал, что Слот намного лучше в человеческом отношении.

Посмотрите, в каких клубах работал [тен Хаг], наверняка в нем есть и [хорошие] человеческие качества. Я до сих пор общаюсь с ним по WhatsApp, и он кажется мне очень дружелюбным. Несомненно, он вырос в этом плане», – сказал Марк Димерс в интервью ESPN Netherlands.