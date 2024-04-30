Экс-игрок «Утрехта» Димерс сравнил тен Хага и Слота: «Выбираю Арне – он лучше в человеческом плане. Тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактике и не нравился как человек, но это было 6-7 лет назад»

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Марк Димерс сравнил Эрика тен Хага и Арне Слота.

Нидерландский футболист играл под руководством нынешнего тренера «МЮ» в «Утрехте» и под руководством будущего тренера «Ливерпуля» в «Фейеноорде».

«Я выбираю Арне Слота. Я могу говорить только о своих впечатлениях. Я считаю, что тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактическом плане, как и его тренировки. Просто в то время он мне не нравился на человеческом уровне. Но это было шесть или семь лет назад. Я думал, что Слот намного лучше в человеческом отношении.

Посмотрите, в каких клубах работал [тен Хаг], наверняка в нем есть и [хорошие] человеческие качества. Я до сих пор общаюсь с ним по WhatsApp, и он кажется мне очень дружелюбным. Несомненно, он вырос в этом плане», – сказал Марк Димерс в интервью ESPN Netherlands.

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1 комментарий
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Ну это видно даже по тому, что происходит в команде. Конечно тренер должен быть главным, но если столько конфликтов происходит за пару сезонов, то явно не только игроки в этом виноваты.
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