Экс-игрок «Утрехта» Димерс сравнил тен Хага и Слота: «Выбираю Арне – он лучше в человеческом плане. Тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактике и не нравился как человек, но это было 6-7 лет назад»
Марк Димерс сравнил Эрика тен Хага и Арне Слота.
Нидерландский футболист играл под руководством нынешнего тренера «МЮ» в «Утрехте» и под руководством будущего тренера «Ливерпуля» в «Фейеноорде».
«Я выбираю Арне Слота. Я могу говорить только о своих впечатлениях. Я считаю, что тен Хаг был чрезвычайно хорош в тактическом плане, как и его тренировки. Просто в то время он мне не нравился на человеческом уровне. Но это было шесть или семь лет назад. Я думал, что Слот намного лучше в человеческом отношении.
Посмотрите, в каких клубах работал [тен Хаг], наверняка в нем есть и [хорошие] человеческие качества. Я до сих пор общаюсь с ним по WhatsApp, и он кажется мне очень дружелюбным. Несомненно, он вырос в этом плане», – сказал Марк Димерс в интервью ESPN Netherlands.