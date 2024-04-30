Эксекиэль Паласиос: «Невозможно представить сборную Аргентины без Месси. Мы хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас»
Эксекиэль Паласиос хочет, чтобы Лионель Месси вечно играл за сборную Аргентины.
«Давайте пока не будем говорить о том, что Месси не продолжит карьеру. Невозможно представить сборную без Месси. Мы все хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас.
Мы не хотим, чтобы Ди Мария завершал карьеру. Он уникальный, непохожий на других игрок, имеющий историческое значение для нашей страны. Если он завершит карьеру, мы должны будем максимально использовать каждую тренировку, каждый сбор и каждый матч с ним, потому что для нас большая честь играть с футболистом, обладающим такими качествами», – сказал полузащитник «Байера» и сборной Аргентины.
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