Эксекиэль Паласиос: «Невозможно представить сборную Аргентины без Месси. Мы хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас»

Теги Байер высшая лига Португалия Бенфика МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Эксекиэль Паласиос Интер Майами Футбол

Эксекиэль Паласиос хочет, чтобы Лионель Месси вечно играл за сборную Аргентины.

«Давайте пока не будем говорить о том, что Месси не продолжит карьеру. Невозможно представить сборную без Месси. Мы все хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас.

Мы не хотим, чтобы Ди Мария завершал карьеру. Он уникальный, непохожий на других игрок, имеющий историческое значение для нашей страны. Если он завершит карьеру, мы должны будем максимально использовать каждую тренировку, каждый сбор и каждый матч с ним, потому что для нас большая честь играть с футболистом, обладающим такими качествами», – сказал полузащитник «Байера» и сборной Аргентины

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6 комментариев
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Аргентинцы, действующие и бывшие футболисты сборной считают Месси одним из великих лидеров сборной. Вася пупкин считает, что он не достоин и вообще провалил эту ношу!
Не знаю кому верить
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Про Ди Марию душевно получилось, а распиар будет уже другого игрока вытаскивать, в современном мире не играющие легенды не нужны😏
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Месси: «Невозможно представить сборную Аргентины без Инфантино. Мы хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас»
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"Мы все хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас"

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