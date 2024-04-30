«МЮ» готов рассмотреть предложения по Рэшфорду от 70 млн фунтов, но не стремится продать игрока этим летом (ESPN)
«МЮ» обозначил цену за Маркуса Рэшфорда.
Как утверждает ESPN, «Манчестер Юнайтед» этим летом не ждет предложений по англичанину.
Учитывая нынешнее финансовое положение, клуб рассмотрит предложения о покупке Маркуса Рэшфорда в размере более 70 миллионов фунтов, но не питает надежд, что какая-либо команда готова выложить такую сумму. Утверждается, что «МЮ» не станет активно предлагать игрока на трансферном рынке этим летом. В то же время англичане будут сопротивляться попыткам заполучить его по заниженной цене и готовы рассматривать только разумные предложения.
По данным источника, манкунианцы считают, что только «ПСЖ» способен удовлетворить требования по цене и зарплате Рэшфорда. Парижане проявляли интерес к англичанину в прошлом, но ясно дали понять, что он не входит в их список приоритетов на замену Килиана Мбаппе, который, как ожидается, летом перейдет в «Реал».
Отмечается, что уход Рэшфорда, который является воспитанником клуба, улучшит финансовое положение «Юнайтед», поскольку все вырученные за него деньги составят чистую прибыль и помогут клубу остаться в рамках требований финансовой устойчивости. Источник утверждает, что у «Юнайтед» есть деньги, которые можно потратить этим летом, но при этом описывает нынешнюю ситуацию как «стесненную».
В этом сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – тут.
Это главная проблема МЮ в последние 10 лет. Нет спортивного директора с адекватными полномочиями, который мог бы анализировать реальный потенциал игроков по данным с тренировок и игр.
Контракты для Марсьяля, Рэшфорда, Лингарда - это безумие.
Но и ПСЖ не будет покупать его за эти деньги.
Столько сколько ему в ПСЖ насыпят никто больше не потянет.
Первый еще сыроват, чтобы сходу стать лидером, да и вряд ли захочет уходить в более слабый чемп.
Второй очень нестабильный, и свой ценник не оправдает (ИМХО)
Третий будет очень дорогой, но и точно он же не Неймар, чтобы разменивать Ла Лигу на Лигу 1))
А вот для Рэша будет хороший ход. Комфортная лига, легко набивать стату, никакого давления. По деньгам тоже не обидят.