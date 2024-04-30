«МЮ» готов рассмотреть предложения по Рэшфорду от 70 млн фунтов, но не стремится продать игрока этим летом (ESPN)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Маркус Рэшфорд деньги Футбол

«МЮ» обозначил цену за Маркуса Рэшфорда.

Как утверждает ESPN, «Манчестер Юнайтед» этим летом не ждет предложений по англичанину.

Учитывая нынешнее финансовое положение, клуб рассмотрит предложения о покупке Маркуса Рэшфорда в размере более 70 миллионов фунтов, но не питает надежд, что какая-либо команда готова выложить такую сумму. Утверждается, что «МЮ» не станет активно предлагать игрока на трансферном рынке этим летом. В то же время англичане будут сопротивляться попыткам заполучить его по заниженной цене и готовы рассматривать только разумные предложения.

По данным источника, манкунианцы считают, что только «ПСЖ» способен удовлетворить требования по цене и зарплате Рэшфорда. Парижане проявляли интерес к англичанину в прошлом, но ясно дали понять, что он не входит в их список приоритетов на замену Килиана Мбаппе, который, как ожидается, летом перейдет в «Реал».

Отмечается, что уход Рэшфорда, который является воспитанником клуба, улучшит финансовое положение «Юнайтед», поскольку все вырученные за него деньги составят чистую прибыль и помогут клубу остаться в рамках требований финансовой устойчивости. Источник утверждает, что у «Юнайтед» есть деньги, которые можно потратить этим летом, но при этом описывает нынешнюю ситуацию как «стесненную».

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – тут.

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29 комментариев
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Никто его за 70 миллион не купит
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-1
+22
Ответ JohnnyMulka
Челси - я первый занимал очередь
Старый для Боэли
+12
-1
+11
Ну, разве что накормленные им дети Англии скинутся с завтраков🤓
+9
0
+9
Да все. Это мертвый груз для МЮ на долгие годы. Ладно 70 млн фунтов, но там же и зарплата просто дикая. А в СА он не поедет.
Это главная проблема МЮ в последние 10 лет. Нет спортивного директора с адекватными полномочиями, который мог бы анализировать реальный потенциал игроков по данным с тренировок и игр.
Контракты для Марсьяля, Рэшфорда, Лингарда - это безумие.
+6
-1
+5
За 70 мультов депутата-пешехода купить. Дураков нет. Есть ПСЖ и саудовцы конечно, но я думаю даже там не настолько сумасшедшие.
+3
-1
+2
Кому он нужен за такие бабки
+3
-1
+2
Ответ umar0701@icloud.com
Никто его за 70 миллион не купит
Челси - я первый занимал очередь
+6
-4
+2
Ценник в 70 лямов фунтов ( больше 82 ляма евро) за Рэшфорда только ПСЖ и потянет.
Но и ПСЖ не будет покупать его за эти деньги.
+1
0
+1
за 50 в лучшем случае
+1
0
+1
Ответ Ale88io
Париж точно ищет замену для КМ. Кто навскидку? Хвича? Леау? Винисиус?! Первый еще сыроват, чтобы сходу стать лидером, да и вряд ли захочет уходить в более слабый чемп. Второй очень нестабильный, и свой ценник не оправдает (ИМХО) Третий будет очень дорогой, но и точно он же не Неймар, чтобы разменивать Ла Лигу на Лигу 1)) А вот для Рэша будет хороший ход. Комфортная лига, легко набивать стату, никакого давления. По деньгам тоже не обидят.
Осимхен, 25 лет.
Столько сколько ему в ПСЖ насыпят никто больше не потянет.
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Ответ wadwill13
есть дембеле))) его хватит и есть ещё парель страва в атаку))) это бревно даже псж не нужен. думаю если мю получит 50 то будет крайне доволен. а так 40. даже в сборной Англии есть на его позицию 2-3 игрока сильнее так что эффект что он в сборной Англии не прокатит при продаже.
Не разрушай мои мечтыыы!))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ценник в 70 лямов фунтов ( больше 82 ляма евро) за Рэшфорда только ПСЖ и потянет. Но и ПСЖ не будет покупать его за эти деньги.
Париж точно ищет замену для КМ. Кто навскидку? Хвича? Леау? Винисиус?!
Первый еще сыроват, чтобы сходу стать лидером, да и вряд ли захочет уходить в более слабый чемп.
Второй очень нестабильный, и свой ценник не оправдает (ИМХО)
Третий будет очень дорогой, но и точно он же не Неймар, чтобы разменивать Ла Лигу на Лигу 1))
А вот для Рэша будет хороший ход. Комфортная лига, легко набивать стату, никакого давления. По деньгам тоже не обидят.
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Ответ umar0701@icloud.com
Никто его за 70 миллион не купит
Арабы купят.
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Лол. Если кто 40 предложит - срочно скидывать. Реальный шанс переложить бабки на что-то более эффективное. Иначе через год-два придется умолять взять хотя бы за 15-20.
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Хорошая новость!!!
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да хоть за 17 лям его надо продать.
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Ну вот, а говорили что с Рэтклифом в МЮ пришёл адекватный менеджмент
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В Арсенале приживется
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На замену Мбаппе? Неудачная шутка.
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в этом сезоне играет на свои... пару пачек сухариков
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Зачем его продлевали, да и на такую личку- остаётся загадкой
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В саудовской Аравию с его мозгами нигде не заиграет,чувак типа Бвлотелли
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Британский парламент купит.
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давно пора.
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ПСЖ, прошу тебя, забери его из МЮ. Будет отличная замена для Мбаппе. Фермерам забивать будет исправно, обещаю!
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За 70 не возьмут, но можно поговорить с Боруссией об аренде с доплатлй. Там Маркус забьёт 30+, и МЮ лизо продаст в Челси за 150 млн.
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