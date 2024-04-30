«МЮ» готов рассмотреть предложения по Рэшфорду от 70 млн фунтов, но не стремится продать игрока этим летом (ESPN)

«МЮ» обозначил цену за Маркуса Рэшфорда.

Как утверждает ESPN, « » этим летом не ждет предложений по англичанину.

Учитывая нынешнее финансовое положение, клуб рассмотрит предложения о покупке в размере более 70 миллионов фунтов, но не питает надежд, что какая-либо команда готова выложить такую сумму. Утверждается, что «МЮ» не станет активно предлагать игрока на трансферном рынке этим летом. В то же время англичане будут сопротивляться попыткам заполучить его по заниженной цене и готовы рассматривать только разумные предложения.

По данным источника, манкунианцы считают, что только « » способен удовлетворить требования по цене и зарплате Рэшфорда. Парижане проявляли интерес к англичанину в прошлом, но ясно дали понять, что он не входит в их список приоритетов на замену Килиана Мбаппе, который, как ожидается, летом перейдет в «Реал».

Отмечается, что уход Рэшфорда, который является воспитанником клуба, улучшит финансовое положение «Юнайтед», поскольку все вырученные за него деньги составят чистую прибыль и помогут клубу остаться в рамках требований финансовой устойчивости. Источник утверждает, что у «Юнайтед» есть деньги, которые можно потратить этим летом, но при этом описывает нынешнюю ситуацию как «стесненную».

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – тут.