Тюкавин о «Зените»: «Трудно будет догнать, но когда было легко? Мы боремся, не снимаемся с чемпионата»
Константин Тюкавин намерен бороться с «Зенитом» за чемпионство.
– Тяжелая игра. Самое главное – выиграли и прошли дальше.
– Смолов давно не забивал. Поздравили его?
– Обрадовались, молодец что забил, принес команде победу.
– Как команда переживает проигрыш чемпионской гонки?
– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы боремся, не снимаемся с чемпионата. Трудно будет догнать «Зенит», но когда было легко?
– Сможете догнать?
– Будем стараться, – сказал нападающий «Динамо».
Динамо - Оренбург, было интереснее смотреть.