Тюкавин о «Зените»: «Трудно будет догнать, но когда было легко? Мы боремся, не снимаемся с чемпионата»

Константин Тюкавин намерен бороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Тяжелая игра. Самое главное – выиграли и прошли дальше.

– Смолов давно не забивал. Поздравили его?

– Обрадовались, молодец что забил, принес команде победу.

– Как команда переживает проигрыш чемпионской гонки?

– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы боремся, не снимаемся с чемпионата. Трудно будет догнать « », но когда было легко?

– Сможете догнать?

– Будем стараться, – сказал нападающий « ».