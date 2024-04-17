Тюкавин о «Зените»: «Трудно будет догнать, но когда было легко? Мы боремся, не снимаемся с чемпионата»

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин намерен бороться с «Зенитом» за чемпионство.

– Тяжелая игра. Самое главное – выиграли и прошли дальше.

– Смолов давно не забивал. Поздравили его?

– Обрадовались, молодец что забил, принес команде победу.

– Как команда переживает проигрыш чемпионской гонки?

– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы боремся, не снимаемся с чемпионата. Трудно будет догнать «Зенит», но когда было легко?

– Сможете догнать?

– Будем стараться, – сказал нападающий «Динамо».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не хочется повторятся, но для первого места, Динамо пока рано ещё. Если только случится чудо. Команду нужно докоукомлектовывать точечно, но качественными игроками. Способными в одиночку, влиять на результат матча, своей игрой.
+6
0
+6
да перестаньте о чемпионстве уже говорить, придите в себя наконец, с такой защитой и воротчиком максимум, что в тройке закончите......вы вообще за своей игрой наблюдаете, какое нахрень золото???
+3
0
+3
вот чего не заметно, так это то, что вы "боретесь" ! скорее выходите на прогулку
+2
0
+2
Вы там определитесь, твой одноклубник считает, что нужно сниматься, и отдавать Зениту первое место, ты считаешь , что не нужно
+2
0
+2
Смотрю сейчас матч Зенит - Спартак, скучное зрелище. Игры вообще нет. Катают мяч, в середине поля.
Динамо - Оренбург, было интереснее смотреть.
+2
0
+2
Ответ Viktor Martunov
У вас есть кандидаты? мне кажется бразил и аргентинцев нам не хватает ( шутка конечно). С гейропы к нам никто не поедит.
Ну от Лещука, нужно точно избавляться. 4 от Ростова и 2 от Спартака, это сильно ломает психику особенно вратаря. Пример Филимонов. Ну если защиту оставить в таком состоянии, то проблемы в защите останутся и на следующий сезон. Ну про остальное усиление Динамо, оставим на амбиции руководство Динамо. Деньги как они говорили не раз, на усиление команды, есть. Гейропа и не нужна, латиносы и бразильцы.
+2
0
+2
Как то после возобновления все расхлябано играют.Все растеряли.
+1
0
+1
Ответ verhowen
Ну от Лещука, нужно точно избавляться. 4 от Ростова и 2 от Спартака, это сильно ломает психику особенно вратаря. Пример Филимонов. Ну если защиту оставить в таком состоянии, то проблемы в защите останутся и на следующий сезон. Ну про остальное усиление Динамо, оставим на амбиции руководство Динамо. Деньги как они говорили не раз, на усиление команды, есть. Гейропа и не нужна, латиносы и бразильцы.
Вот где найти этого стража ворот? Защ нужен однозначно, и не один, да и типа Шиманьского, заводного мотора ,думаю многим не хватает.
+1
0
+1
Надо теперь постараться не включиться в борьбу за 5-8 места. А предпосылки есть.
0
0
0
Ответ verhowen
Не хочется повторятся, но для первого места, Динамо пока рано ещё. Если только случится чудо. Команду нужно докоукомлектовывать точечно, но качественными игроками. Способными в одиночку, влиять на результат матча, своей игрой.
У вас есть кандидаты? мне кажется бразил и аргентинцев нам не хватает ( шутка конечно). С гейропы к нам никто не поедит.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий