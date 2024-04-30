Левандовски предпочитает, чтобы ЛЧ выиграла «Бавария», а не «Боруссия»: «Я играл за нее 8 лет, в моем сердце она занимает немного больше места, чем «Дортмунд»
Роберт Левандовски назвал немецкий клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов.
– Если бы вы могли определить победителя Лиги чемпионов и вам нужно было сделать выбор между «Баварией» и «Боруссией», кого бы вы выбрали?
– Я играл за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моем сердце она занимает немного больше места, чем «Дортмунд». Я бы выбрал «Баварию», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Bild.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».
Скауты Дортмунда и Клопп нашли его, сделали из него топ игрока. Но отблагодарил клуб свалив в Баварию на правах свободного агента, оставив клуб без денег.
Не будь Боруссии, он наверное отбегал бы в пердивах Англии, Германии и Польши (изначально должен был оказаться в Блекберне, а не в Дортмунде)
Ему и до этого неоднократно похожие вопросы задавали, и всегда неуважительно высказывался по отношению Дортмунда.
В целом поддерживать клуб, за который играл полкарьеры нормально, но всё же это надо делать без неуважения к другой бывшей команде.
Ну а по мнению пшека боруссия "насильно" удерживала этот "лакомый кусок" в его лице, не продав его в мюнхен, после чего он отказывался играть за команду и ждал год, чтобы уйти бесплатно, оставив шмелей ни с чем
конечно, о каком предательстве речь
Он же не опускает Боруссию, просто говорит, что Бавария ему ближе
— Я воздержусь от ответа. Обе отличные команды, обе в памяти.
Тем самым не вызвав гнева не у тех и не других