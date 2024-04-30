Левандовски предпочитает, чтобы ЛЧ выиграла «Бавария», а не «Боруссия»: «Я играл за нее 8 лет, в моем сердце она занимает немного больше места, чем «Дортмунд»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски назвал немецкий клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов.

– Если бы вы могли определить победителя Лиги чемпионов и вам нужно было сделать выбор между «Баварией» и «Боруссией», кого бы вы выбрали?

– Я играл за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моем сердце она занимает немного больше места, чем «Дортмунд». Я бы выбрал «Баварию», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Bild.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».

58 комментариев
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Зря ты Лева, Дортмунд тебя готовил таким каким являешься. Вернее путевку тебе оформил.
+79
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+63
Из уважения к обоим клубам мог бы сказать что не может выбрать. Не далекий все таки Лева.
+65
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+57
Ответ Чёрный тюльпан
Иуда! Его из полена в Дортмунде футболистом сделали высочайшего уровня.
Самое смешное, что такие высказывания - это не предательство. Боруссия специализируется на перепродажах, открыто об этом говорит и каждый год на витрину выставляет лакомые куски. Поэтому не вижу предательства, вижу только то, что клуб торгует своими игроками, как вещами. Щас молятся, чтобы какой-нить МЮ или Челси выложит на Рейну или Байне-Гиттенса 50+ лямов. Уже специально стали выращивать англо-малолеток, кормят их, а потом отправить в английский мешок. А если стрельнет, как с Джудом - то и в испанский.
+61
-10
+51
Ответ eskerro
Комментарий скрыт
че за 40 миллионов и от кого она их получила
+44
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+44
Иуда! Его из полена в Дортмунде футболистом сделали высочайшего уровня.
+66
-30
+36
Ответ Алексей Елистратов
Самое смешное, что такие высказывания - это не предательство. Боруссия специализируется на перепродажах, открыто об этом говорит и каждый год на витрину выставляет лакомые куски. Поэтому не вижу предательства, вижу только то, что клуб торгует своими игроками, как вещами. Щас молятся, чтобы какой-нить МЮ или Челси выложит на Рейну или Байне-Гиттенса 50+ лямов. Уже специально стали выращивать англо-малолеток, кормят их, а потом отправить в английский мешок. А если стрельнет, как с Джудом - то и в испанский.
Вот только Роберт не дал себя продать, а ушел бесплатно. Мог бы деликатно и промолчать в данном вопросе.
+39
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+29
Ответ S H A R K
Он всегда был неблагодарным и подлым. Скауты Дортмунда и Клопп нашли его, сделали из него топ игрока. Но отблагодарил клуб свалив в Баварию на правах свободного агента, оставив клуб без денег. Не будь Боруссии, он наверное отбегал бы в пердивах Англии, Германии и Польши (изначально должен был оказаться в Блекберне, а не в Дортмунде) Ему и до этого неоднократно похожие вопросы задавали, и всегда неуважительно высказывался по отношению Дортмунда. В целом поддерживать клуб, за который играл полкарьеры нормально, но всё же это надо делать без неуважения к другой бывшей команде.
Да он и из "Баварии" не очень то благодарным уходил. Ему дали условия, чтобы он уже полностью сформировался как игрок мирового уровня и полностью доверяли ему. В итоге обиделся на то, что не дали долгий и большой контракт в его уже значительном возрасте, а также что не продавили ему хотя бы один "ЗМ". Уходил он крайне некрасиво и разочаровал.
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+29
Ответ LaLegendaDeLosBlancos7
Из уважения к обоим клубам мог бы сказать что не может выбрать. Не далекий все таки Лева.
Он всегда был неблагодарным и подлым.
Скауты Дортмунда и Клопп нашли его, сделали из него топ игрока. Но отблагодарил клуб свалив в Баварию на правах свободного агента, оставив клуб без денег.
Не будь Боруссии, он наверное отбегал бы в пердивах Англии, Германии и Польши (изначально должен был оказаться в Блекберне, а не в Дортмунде)

Ему и до этого неоднократно похожие вопросы задавали, и всегда неуважительно высказывался по отношению Дортмунда.
В целом поддерживать клуб, за который играл полкарьеры нормально, но всё же это надо делать без неуважения к другой бывшей команде.
+32
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+25
Благодаря Боруссии Клоппа он вырос в топового футболиста, так что в таких вопросах лучше грамотно уйти от ответа.
+21
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Ответ eskerro
Комментарий скрыт
Он ушел бесплатно)
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Уроки у Адебайора взял?По неуважению к бывшей команде, которая дала тебе дорогу в большой футбол, верила и давала шансы даже после слабого 1 сезона....
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Ответ Алексей Елистратов
Самое смешное, что такие высказывания - это не предательство. Боруссия специализируется на перепродажах, открыто об этом говорит и каждый год на витрину выставляет лакомые куски. Поэтому не вижу предательства, вижу только то, что клуб торгует своими игроками, как вещами. Щас молятся, чтобы какой-нить МЮ или Челси выложит на Рейну или Байне-Гиттенса 50+ лямов. Уже специально стали выращивать англо-малолеток, кормят их, а потом отправить в английский мешок. А если стрельнет, как с Джудом - то и в испанский.
>Боруссия специализируется на перепродажах, открыто об этом говорит и каждый год на витрину выставляет лакомые куски

Ну а по мнению пшека боруссия "насильно" удерживала этот "лакомый кусок" в его лице, не продав его в мюнхен, после чего он отказывался играть за команду и ждал год, чтобы уйти бесплатно, оставив шмелей ни с чем
конечно, о каком предательстве речь
+13
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+12
Ну это ж Левандовский. Его в принципе за язык никто не тянул. Говнюк он.
+11
-1
+10
Ответ Harryck
Да он и из "Баварии" не очень то благодарным уходил. Ему дали условия, чтобы он уже полностью сформировался как игрок мирового уровня и полностью доверяли ему. В итоге обиделся на то, что не дали долгий и большой контракт в его уже значительном возрасте, а также что не продавили ему хотя бы один "ЗМ". Уходил он крайне некрасиво и разочаровал.
Одним словом – говнюк.
+10
0
+10
Ответ Yu123
че за 40 миллионов и от кого она их получила
eskerro наверное от себя Боруссии перевел, а то в Баварию вроде лева бесплатно ушел
+9
0
+9
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения. Я думал он только одевается по идиотски.
+9
-1
+8
«Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует».
+8
-1
+7
путевку в большой футбол по сути Борруссия дала то, если что
+4
0
+4
Ответ LaLegendaDeLosBlancos7
Из уважения к обоим клубам мог бы сказать что не может выбрать. Не далекий все таки Лева.
просто пшек
+4
0
+4
Ответ Ювентиниус
Зря ты Лева, Дортмунд тебя готовил таким каким являешься. Вернее путевку тебе оформил.
Ну, как бы да, и? А бавария сделала из него гол-машину и реально лучшего игрока мира 2020 и 2021 года.
Он же не опускает Боруссию, просто говорит, что Бавария ему ближе
+5
-1
+4
А было намного корректнее, если бы сказал...
— Я воздержусь от ответа. Обе отличные команды, обе в памяти.
Тем самым не вызвав гнева не у тех и не других
+7
-3
+4
Одно слово – румын!
+5
-2
+3
Зря так про один из бывших клубов сказал лучше бы сидел на двух стульях. Хочу чтобы обе вышли в финал , а победила сильнейшая
+3
0
+3
Мог бы проявит себя немного дипломатичнее учитывая как он уходил с обеих клубов и сказать: "пусть победит сильнейший"
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Вот только Роберт не дал себя продать, а ушел бесплатно. Мог бы деликатно и промолчать в данном вопросе.
Это же поляк! А поляк это не национальность, а профессия(с)
+3
0
+3
Бобер к****
+3
0
+3
Мог бы тактично промолчать 🤷‍♂️
+8
-5
+3
Бавария и так недавно выиграла, а тут такой шанс выиграть что-то Ройсу, твоему некогда другу так-то
+2
0
+2
Думаю от этого вопроса можно было красиво и « дипломатически» увильнуться, не обидев ни одну из сторон, но Лева как человек всегда был со своими приколами
+2
0
+2
Ответ МТБ
Ну, как бы да, и? А бавария сделала из него гол-машину и реально лучшего игрока мира 2020 и 2021 года. Он же не опускает Боруссию, просто говорит, что Бавария ему ближе
Никогда не забывай откуда ты поднялся, думаю левандовски определённо знал последствия этих слов для болельщиков и тех кто хоть как-то связан с Дортмундом. Поэтому это как минимум неуважение к Дортмунду, то что он сказал правду это хорошо , но сама правда не очень-то хороша.
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