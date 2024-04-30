Левандовски предпочитает, чтобы ЛЧ выиграла «Бавария», а не «Боруссия»: «Я играл за нее 8 лет, в моем сердце она занимает немного больше места, чем «Дортмунд»

Роберт Левандовски назвал немецкий клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов.

– Если бы вы могли определить победителя Лиги чемпионов и вам нужно было сделать выбор между «Баварией» и «Боруссией», кого бы вы выбрали?

– Я играл за «Баварию» восемь лет. Поэтому в моем сердце она занимает немного больше места, чем « ». Я бы выбрал «Баварию», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Bild.

В полуфинале Лиги чемпионов « » встретится с «Реалом», а «Боруссия» – с «ПСЖ».