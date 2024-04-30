Марцел Личка: «Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство – было бы вообще отлично»

Марцел Личка высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Динамо» одержало победу над « » в 26-м туре чемпионата России (1:0) и сократило отставание от петербуржцев и « » до 3 очков.

– Вы поверили в чемпионство?

– В чемпионате не все пока в наших руках. А вот в Кубке – все в наших руках. Играем со « » – если побеждаем, идем дальше.

В чемпионате становится все меньше игр, «Зенит» впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство – это было бы вообще отлично. Но мы идем от игры к игре, – сказал главный тренер « ».