Марцел Личка: «Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство – было бы вообще отлично»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России (1:0) и сократило отставание от петербуржцев и «Краснодара» до 3 очков. 

– Вы поверили в чемпионство?

– В чемпионате не все пока в наших руках. А вот в Кубке – все в наших руках. Играем со «Спартаком» – если побеждаем, идем дальше.

В чемпионате становится все меньше игр, «Зенит» впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство – это было бы вообще отлично. Но мы идем от игры к игре, – сказал главный тренер «Динамо».

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21 комментарий
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Расклад, когда у лидирующей тройки перед последним туром будет по 56 очков, выглядит интересным и даже реальным
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Ответ Сослан Бедоев
Впервые на мой памяти смотрю на команды в чемпионате, и не могу ни за одну сказать "достойны чемпионства"... У одних безлимитка на всё что можно и нельзя, но даже при этом играют не выразительно и постоянно теряют очки, у двух других претендентов вечно коленки трясутся как только появляется шанс, и резко начинают сливаться без характера... Но из трёх претендентов, наверное для меня был бы лучшим вариантом Динамо, так как их меньше всех за год упоминали в качестве фаворита на титул, и они в последнем туре выцарапали 3 очка у лидера. Да и Личка вызывает симпатию лично у меня
Маяк твоему динамо, а не чемпионство!
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Ответ Ковид 07.10.52
Справедливость в том, что Галицкий на свои деньги развлекается, а Миллер по понятиям на свои утехи народное достояние пользует.
А ты не думал откуда взялись «свои» миллиарды у людей из 90х типа Федуна, Гинера, Абрамовича, Дерипаски, Аратюняна(Галицкий если ты не знал) и прочих бизнесменов?
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Ответ Ковид 07.10.52
Справедливость в том, что Галицкий на свои деньги развлекается, а Миллер по понятиям на свои утехи народное достояние пользует.
Как ты определил,что народные?ПАО Газпром 50% гос денег.У Динамо(ВТБ) сколько "народных"?Это тебе не выгодно говорить,впрочем ничего нового,одно лицемерие и ненависть к Питеру.Да и бизнес ,построенный на просрочке такое себе,Тиньков все правильно про Галицкого сказал.
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Представляю, как два барана уперлись рогами, сыграли в ничью, а чемпионов в итоге Зенит стал😂
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В предыдущий раз, когда Личка заговорил о чемпионстве было подряд 1:4 от Ростова, 1:2 от никакущего Спартака и 1:2 от тонущего Урала, но жизнь ничему не учит )
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Кто о чем, а чемпионы трех туров о судействе. Правы были философы древней Греции, ничто не изменено, как восходы и заходы солнца так и разговоры о судейский заговорах спартаковских болельщиков
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Ответ Дмитрий9779
Как ты определил,что народные?ПАО Газпром 50% гос денег.У Динамо(ВТБ) сколько "народных"?Это тебе не выгодно говорить,впрочем ничего нового,одно лицемерие и ненависть к Питеру.Да и бизнес ,построенный на просрочке такое себе,Тиньков все правильно про Галицкого сказал.
Он видимо не знает, что такое приватизация 90х и как люди становились миллиардерами и теперь имеют «свои» миллиарды.
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ахаха
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Именно так может всё и случиться, что именно в последнем туре, и решится борьба за первое место в чемпионате России. Лучше и не придумаешь, когда будет борьба до последнего тура. Думаю что все болельщики, от этого будут только довольны.
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Да да да, это ваше типично московское «ты не понимаешь, это другое»😅
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Ну какое чемпионство с такой дырявой защитой и вратарями. До последнего тура Динамо уже лишиться шансов
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Ответ Бухгалтер2021
пусть или краснодар или динамо стал бы чемпионов.справедливо
А в чем справедливость?Краснодару засчитали гол из офсайда с Ростовом,Динамо выиграло у Зенита матч в первом туре из за ошибки судей:

https://russian.rt.com/sport/news/1187126-makarov-dinamo-udalenie-futbol
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Ответ Дмитрий9779
Как ты определил,что народные?ПАО Газпром 50% гос денег.У Динамо(ВТБ) сколько "народных"?Это тебе не выгодно говорить,впрочем ничего нового,одно лицемерие и ненависть к Питеру.Да и бизнес ,построенный на просрочке такое себе,Тиньков все правильно про Галицкого сказал.
Не надо путать город, с его жителями, которые залезли во власть и транжирят народное достояние. Это типа, как родина и пятая точка по мнению петербуржца Шевчука. знаете такого или уже по приказу забыли.
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