Смолов впервые забил в 2024-м – «Оренбургу» в Кубке России. Безголевая серия длилась 7 матчей

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Футбол

Федор Смолов забил впервые с начала 2024 года.

Нападающий «Динамо» открыл счет на 11-й минуте матча с «Оренбургом» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

До сегодняшнего матча Смолов не забивал с 29 ноября прошлого года – тогда форвард «Динамо» забил «Зениту» в 1/4 финала Пути РПЛ.

Безголевая серия форварда продлилась 7 матчей с учетом всех турниров.

Подробная статистика Смолова доступна здесь.

«Оренбург» – «Динамо». 0:1 – Смолов забил на 11-й. Онлайн-трансляция

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4 комментария
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где там пользователь "Забил ли Смолов?" когда он так нужен)
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7 матчей - не год, не критично))
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