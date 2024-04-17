Смолов впервые забил в 2024-м – «Оренбургу» в Кубке России. Безголевая серия длилась 7 матчей
Федор Смолов забил впервые с начала 2024 года.
Нападающий «Динамо» открыл счет на 11-й минуте матча с «Оренбургом» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.
До сегодняшнего матча Смолов не забивал с 29 ноября прошлого года – тогда форвард «Динамо» забил «Зениту» в 1/4 финала Пути РПЛ.
Безголевая серия форварда продлилась 7 матчей с учетом всех турниров.
Подробная статистика Смолова доступна здесь.
«Оренбург» – «Динамо». 0:1 – Смолов забил на 11-й. Онлайн-трансляция