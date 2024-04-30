«Зенит» предложил 4 млн евро за форварда «Войводины» Ивановича. Сербы хотят больше (Telegraf)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Войводина возможные трансферы Михайло Иванович Футбол

«Зениту» интересен 19-летний сербский футболист.

Как сообщает Telegraf, сине-бело-голубые предложили «Войводине» 4 миллиона евро за Михайло Ивановича. Сербский клуб отклонил первое предложение и считает, что может получить более крупную сумму или включить в договор пункт о проценте от следующей продажи.

Сам игрок не против перехода в Россию.

В текущем сезоне чемпионата Сербии форвард провел 27 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику Ивановича можно найти здесь.

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Великолепная статистика для топ-форварда. Зениту даже не думать, брать, не глядя. Вот откуда ветер об ослаблении лимита дует.
+8
-3
+5
Бранислав сменил позицию🤔
+2
0
+2
Парнишка ростом 187, крепко сложен, таких центров поискать. Да и омолаживать состав надо, выше среднего возраста РПЛ на 2 года.
+3
-1
+2
Привет от Михал Иваныча ! Усё будет в упорядке. Без шума и пыли!
+2
-1
+1
А никто из топов не рассматривает Даку из Рубина? Парень реально машина, с такими габаритами еще и дриблинг, плюс все бонусы от размеров тела)
+1
0
+1
Я в недоумении зачем Зениту нападающий?
Зачем тогда Изидор , Педро , Сергеев , Касьерра, Артур , Мостовой , Мантуан на три позиции в атаке , и есть еще Ахметов который в большинстве случаев когда играет , играет в атаке. Уйдет разве что Изидор.
+2
-1
+1
Ответ ltkmaby
Великолепная статистика для топ-форварда. Зениту даже не думать, брать, не глядя. Вот откуда ветер об ослаблении лимита дует.
Сколько он должен забивать в 19 лет?
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Зениту очень помогла бы опция "большого парня" в нападении, если он хорошо борется за верховые мячи.
А куда ты остальных денешь , Реалу не помешали бы Кейн , Салах , КДБ но остальных то куда деть . Насчет большого парня тоже не согласен Касьерра здорово со всем справляется , зачем нападающий я не знаю.
0
0
0
Ответ awesome.guyz
Я в недоумении зачем Зениту нападающий? Зачем тогда Изидор , Педро , Сергеев , Касьерра, Артур , Мостовой , Мантуан на три позиции в атаке , и есть еще Ахметов который в большинстве случаев когда играет , играет в атаке. Уйдет разве что Изидор.
Зениту очень помогла бы опция "большого парня" в нападении, если он хорошо борется за верховые мячи.
+1
-1
0
Ответ Three Days Grace
Сколько он должен забивать в 19 лет?
Почему Зенит не можно вырастить хотя бы одного своего форварда?
0
0
0
Ответ ltkmaby
Великолепная статистика для топ-форварда. Зениту даже не думать, брать, не глядя. Вот откуда ветер об ослаблении лимита дует.
Сколько Кержаков забил в дебютный сезон?
0
0
0
Опять питерский мешок обманывают
0
0
0
академия Зенита так для галочки
0
0
0
потом в Челси продадут
0
0
0
На замену Мостового сойдет
0
0
0
Так к Ивановичу проявляют интерес, а как насчет Дарко Лазовича ?
0
0
0
Он стоит 400000 всего!
0
0
0
А что Сергеев уже не устраивает?
0
0
0
Спортс, теряете хватку!
"Зенит предложил 4млн за Ивановича"
0
0
0
Иванович - перспективная фамилия. )
0
0
0
Сербы умеют делать бизнес
+1
-1
0
Кто из напов аут?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий