«Зенит» предложил 4 млн евро за форварда «Войводины» Ивановича. Сербы хотят больше (Telegraf)

«Зениту» интересен 19-летний сербский футболист.

Как сообщает Telegraf, сине-бело-голубые предложили «Войводине» 4 миллиона евро за Михайло Ивановича. Сербский клуб отклонил первое предложение и считает, что может получить более крупную сумму или включить в договор пункт о проценте от следующей продажи.

Сам игрок не против перехода в Россию.

В текущем сезоне чемпионата Сербии форвард провел 27 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику Ивановича можно найти здесь.