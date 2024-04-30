«Зенит» предложил 4 млн евро за форварда «Войводины» Ивановича. Сербы хотят больше (Telegraf)
«Зениту» интересен 19-летний сербский футболист.
Как сообщает Telegraf, сине-бело-голубые предложили «Войводине» 4 миллиона евро за Михайло Ивановича. Сербский клуб отклонил первое предложение и считает, что может получить более крупную сумму или включить в договор пункт о проценте от следующей продажи.
Сам игрок не против перехода в Россию.
В текущем сезоне чемпионата Сербии форвард провел 27 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику Ивановича можно найти здесь.
Зачем тогда Изидор , Педро , Сергеев , Касьерра, Артур , Мостовой , Мантуан на три позиции в атаке , и есть еще Ахметов который в большинстве случаев когда играет , играет в атаке. Уйдет разве что Изидор.
"Зенит предложил 4млн за Ивановича"