Мануэль Нойер: «Матчи «Баварии» и «Реала» – чуть ли не величайшие, которые только могут быть. Весь футбольный мир с нетерпением ждет. Для немецкого футбола хорошо, что две команды в 1/2»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Томас Мюллер Футбол

Мануэль Нойер высказался о предстоящих матчах «Баварии» с «Реалом».

«Бавария» сегодня примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Все знают мадридский «Реал». Это великая команда, а матчи между «Баварией» и «Реалом» – чуть ли не величайшие игры, которые только могут быть. Весь футбольный мир с нетерпением ждет этого, мы тоже с нетерпением ждем и знаем, что попасть на «Уэмбли» и сыграть там финал будет непросто.

Поэтому мы должны быть в наилучшей форме в обоих матчах и выложиться на поле по полной, чтобы выйти в финал».

О возможности снова встретиться с «Дортмундом» в финале

«Во-первых, для немецкого футбола очень хорошо, что в полуфинал вышли две команды. Это также очень необычно из-за места проведения финала и того, что оба финалиста 2013 года снова в полуфинале.

Конечно, сейчас не так много игроков из того времени, но мы с Томасом [Мюллером] хорошо помним, как это было здорово. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы снова попасть [в финал]», – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер

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13 комментариев
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Европейское класико: 2 величавших клуба в Европе! Жду огненного футбола!🔥💪
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Ответ Дмитрий
Юве 2017 раскатал бы обоих на изи!
«Юве» до встречи с «Мадридом» в финале: 3 пропущенных гола
«Юве» в финале против «Реала»: 1:4
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
верноподданные всегда должны чтить своего хозяина.
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Ответ Pixel 8
Комментарий удален модератором
Реал уважает Баварию.
Это не обиженная Барса, которыми поочередно топ-клубы владеют.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Наверное впервые вижу, когда иностранец говорит, что участие ещё одного клуба из их страны - это хорошо. А то обычно условные фаны Реала болеют против Барсы в ЛЧ, фаны Барсы аналогично относятся к Реалу, фаны МЮ против победы Ливера в ЛЧ. Никакого патриотизма к клубу, представляющему твою страну.
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Величайшими они были когда Роналду играл в Реале и доминировал над Баварией из года в год. Сейчас это битва котят.

Дырнойер красиво вытаскивал 10 мячей Короля из сетки, что было то было.

Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Мопси 18

Все 47 голов были сногшибательными. У месси ничего и не вспомнить, 20 лет позорился в ЛЧ, отсюда и 18 голов еле наплакал)
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есть ошушении что Реал не пройдёт дальше, у них есть Кейн, которому много моментов думаю не нужно будет
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Ответ Дмитрий
Юве 2017 раскатал бы обоих на изи!
Надеюсь, что в скором времени Ювентус вернется на европейскую арену в элитный пантеон. А пока только и остается вспоминать былые времена.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Так и Реал тоже хозяева Барселоны
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Ответ rigobersong
Ну конечно перегибает Нойер, матч против фк Кабинета по своему уровню даже с Ковентри не сравнится, а уж тем более с Дрезденским Динамо:)
Комментарий удален модератором
Ответ AlexZhano__
Наверное впервые вижу, когда иностранец говорит, что участие ещё одного клуба из их страны - это хорошо. А то обычно условные фаны Реала болеют против Барсы в ЛЧ, фаны Барсы аналогично относятся к Реалу, фаны МЮ против победы Ливера в ЛЧ. Никакого патриотизма к клубу, представляющему твою страну.
Лампард и Джеррард в 2005 году оба с позитивом отмечали, что впервые за долгое время английский клуб будет в финале ЛЧ.
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