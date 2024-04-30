Мануэль Нойер: «Матчи «Баварии» и «Реала» – чуть ли не величайшие, которые только могут быть. Весь футбольный мир с нетерпением ждет. Для немецкого футбола хорошо, что две команды в 1/2»

Мануэль Нойер высказался о предстоящих матчах «Баварии» с «Реалом».

«Бавария» сегодня примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Все знают мадридский « ». Это великая команда, а матчи между «Баварией» и «Реалом» – чуть ли не величайшие игры, которые только могут быть. Весь футбольный мир с нетерпением ждет этого, мы тоже с нетерпением ждем и знаем, что попасть на «Уэмбли» и сыграть там финал будет непросто.

Поэтому мы должны быть в наилучшей форме в обоих матчах и выложиться на поле по полной, чтобы выйти в финал».

О возможности снова встретиться с « » в финале

«Во-первых, для немецкого футбола очень хорошо, что в полуфинал вышли две команды. Это также очень необычно из-за места проведения финала и того, что оба финалиста 2013 года снова в полуфинале.

Конечно, сейчас не так много игроков из того времени, но мы с Томасом [ ] хорошо помним, как это было здорово. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы снова попасть [в финал]», – сказал вратарь «Баварии» .