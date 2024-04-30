«Железничар» расторг контракт с Игнатьевым. У экс-форварда «Краснодара» 7 матчей и 0 голов в Сербии

Теги высшая лига Сербия трансферы Железничар Иван Игнатьев Р-Спорт Железничар Панчево Футбол

Иван Игнатьев покинул «Железничар».

Об этом сообщил президент сербского клуба Зоран Наункович.

«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», – сказал Наункович.

Игнатьев присоединился к «Железничару» в январе этого года. В составе сербской команды он провел 7 матчей, не отличившись голами и записав на свой счет одну результативную передачу.

Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.

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41 комментарий
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Легенда
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+47
сейчас агент накидает красивую басню)
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Потом через лет 10 как Глушаков будет говорить что заговор был и он не играл 😅
Еще после истории в Краснодаре было понятно , что у него с дисциплиной проблемы
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+23
Ответ Kent88
сейчас агент накидает красивую басню)
Про русофобию обязательно, как недавно Жигулев из польской лиги
+28
-6
+22
Ответ Leon Petov
Про русофобию обязательно, как недавно Жигулев из польской лиги
Это Сербия, тут русофобия не прокатит ))
+16
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В медиалигу пойдет по итогу)
+13
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Вот это форвард, вот это настоящий форвард
+13
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Ну, теперь в лучшую лигу, бить рекорды!
+6
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Галицкий же мешал суперталанту.
А Рубин за него миллиард рублей отдал в свое время, смешно.
Еще смешнее, что его потом Локо взял с лютыми агентскими
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У вас к новости прикреплена ссылка не на панчевский Железничар, а на сараевский.
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Теперь только медиалига
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Дальше только Медиалига
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Комментариев не будет, но была ракия под чевапчичи(вкусно очень)
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Блин, не хочется злорадствовать, но ему то все по заслугам вернулось.
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Сдулся не хило, а как он начинал))
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Он, видимо, реально алкоголик.
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Это, конечно, талант, к 25 годам превратиться в уж скоро никому не нужное посмешище
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Перезагрузил карьеру
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Фиорентина, забирай себе.
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Ответ Igor Shalamov
В Локо норм все было. Он играл пока что на максимуме игры после Краснодара. Понятно что попилили деньги, но им надо было до Дзюбы дырки в составе позатыкать
Ага, целый тайм, где он сделал хет-трик. Нигде он не играл, после Краснодара он везде "доигрывает"
+1
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Таким и должен быть настоящий форвард!
+2
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Потом через лет 10 как Глушаков будет говорить что заговор был и он не играл 😅 Еще после истории в Краснодаре было понятно , что у него с дисциплиной проблемы
у него с мастерством проблемы в первую очередь, а уж его не пропьешь), но нет его, увы..
+1
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для его же блага перейти в какой нибудь сокол или тюмень,чтобы была игровая практика, но он туда не перейдет,опять всплывет в каком нибудь урале или факеле
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Ответ Сергей Орлов
Он, видимо, реально алкоголик.
я в этой связи вспомнил Седрика Гогуа, которому Селюк предрекал карьеру в топе АПЛ
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Очередная вершина легенды
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Не, ну дальше только в медиафутбол. С настоящим футболом ему нужно заканчивать.
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Кто-то удивлен?
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Эти дровосеки даже не тянут полу-профессиональные чемпы.)
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Осталось отыграть сезон в Медиалиге, не потянуть там и можно со спокойной душой писать мемуары
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Мне кажется он даже в МЛС не будет забивать
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