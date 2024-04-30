«Железничар» расторг контракт с Игнатьевым. У экс-форварда «Краснодара» 7 матчей и 0 голов в Сербии
Иван Игнатьев покинул «Железничар».
Об этом сообщил президент сербского клуба Зоран Наункович.
«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», – сказал Наункович.
Игнатьев присоединился к «Железничару» в январе этого года. В составе сербской команды он провел 7 матчей, не отличившись голами и записав на свой счет одну результативную передачу.
Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.
Еще после истории в Краснодаре было понятно , что у него с дисциплиной проблемы
А Рубин за него миллиард рублей отдал в свое время, смешно.
Еще смешнее, что его потом Локо взял с лютыми агентскими