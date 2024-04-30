«Железничар» расторг контракт с Игнатьевым. У экс-форварда «Краснодара» 7 матчей и 0 голов в Сербии

Иван Игнатьев покинул «Железничар».

Об этом сообщил президент сербского клуба Зоран Наункович.

«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», – сказал Наункович.

присоединился к « » в январе этого года. В составе сербской команды он провел 7 матчей, не отличившись голами и записав на свой счет одну результативную передачу.

Статистику экс-нападающего «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» можно найти здесь.