Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен взрывной форвард, который придаст игре импульс. Посмотрите на Холанда: он вышел против «Ноттингема» – и защита не могла поверить в это»
Пол Мерсон считает, что «Арсеналу» не хватает быстрого форварда.
«Проблема «Арсенала» заключается в том, как им снова стать лучше в следующем сезоне. Это похоже на «Тоттенхэм» несколько лет назад. У них был невероятный стартовый состав, но все мы говорили, что они должны продолжать совершенствоваться.
У них был Харри Кейн. Если бы они хотели подписать нападающего за 60 миллионов фунтов, он бы не стал просто сидеть на скамейке запасных.
Мне нравится Кай Хавертц. Он игрок высочайшего уровня, но мне кажется, что «Арсеналу» нужен настоящий взрывной форвард, который может включиться в игру и придать ей импульс.
Посмотрите на Холанда: он вышел на поле в матче против «Ноттингем Форест», и защита не могла поверить в это. У «Арсенала» такого игрока нет, и они проиграли «Астон Вилле» именно потому, что у них его не было», – отметил бывший нападающий сборной Англии.