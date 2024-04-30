Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен взрывной форвард, который придаст игре импульс. Посмотрите на Холанда: он вышел против «Ноттингема» – и защита не могла поверить в это»

Пол Мерсон считает, что «Арсеналу» не хватает быстрого форварда.

«Проблема «Арсенала» заключается в том, как им снова стать лучше в следующем сезоне. Это похоже на « » несколько лет назад. У них был невероятный стартовый состав, но все мы говорили, что они должны продолжать совершенствоваться.

У них был . Если бы они хотели подписать нападающего за 60 миллионов фунтов, он бы не стал просто сидеть на скамейке запасных.

Мне нравится . Он игрок высочайшего уровня, но мне кажется, что « » нужен настоящий взрывной форвард, который может включиться в игру и придать ей импульс.

Посмотрите на : он вышел на поле в матче против «Ноттингем Форест», и защита не могла поверить в это. У «Арсенала» такого игрока нет, и они проиграли «Астон Вилле» именно потому, что у них его не было», – отметил бывший нападающий сборной Англии.