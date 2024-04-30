«ПСЖ» готов продлить контракт с Энрике вне зависимости от дальнейших результатов в ЛЧ. Переговоры могут начаться по окончании сезона

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике может продлить контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» рассматривают возможность продления договора вне зависимости от результатов в последних раундах Лиги чемпионов.

Испанский специалист видит некоторые преимущества в продолжении карьеры в «ПСЖ»: уход Килиана Мбаппе предоставит ему больше управленческих и тактических возможностей, а возможный уход Луиша Кампуша может расширить его полномочия, особенно в трансферных вопросах.

Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах и еще не обсуждал с клубом продление контракта. Переговоры могут начаться по окончании сезона.

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11 комментариев
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Вот пример реального топ тренера- человек пришел, и за пол года поставил команде игру, без всяких месей и неймаров. Его Барса была лучшей в истории, лучше чем у Пепа, Хави и Иньеста знают что говорят
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Ответ ta-tosha
Вот пример реального топ тренера- человек пришел, и за пол года поставил команде игру, без всяких месей и неймаров. Его Барса была лучшей в истории, лучше чем у Пепа, Хави и Иньеста знают что говорят
Стоило Месси уйти и ПСЖ снова в деле 👍
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Отлично подходит к друг другу
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Ответ PUYOL5
главное вперед поезда не бежать и не сделать «залупл»
Как это делают фанаты Барсы до начала сезона?
Вы же тоже орали про титулы… а сейчас боритесь за второе место с Жироной 😁
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Ответ vtsch4svws
Вот что левая красная делает с арабами, теперь у них физрике лучший тренер
Вчера кстати Барса до удвоения соперника, проигрывала матч… и это дома 😁
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Кстати, у Энрике ДНК БЧК оказалось больше, чем у Пепа, Чапи и Артеты.. и самое забавное, что Энрике первым отправляли домой) Кулесы вообще писали, что в финале будет Барса и Сити 😆🤦🏻‍♂️ А Энрике взял и уничтожил Барсу и прошел дальше. Кстати о судействе. Посмотрите вчерашний матч Барсы и увидите как судьи должны тащить свою команду, когда соперник выигрывает матч… а Суперкубок остается в мечтах) Теперь Реалу придется отомстить ПСЖ за своих сестренок… а когда не мстили за Барсу?! 😁 Приятно было видеть, как Чапи не вылетает из ЛЧ, а его буквально выкидывают еще до окончания 😆👍
Комментарий удален модератором
Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий удален модератором
Слушай, диванный эксперт или кулес… (надеюсь знаешь как переводится это слова с каталонского), что скажешь про первый гол Барсы с нарушения?
И вообще, - 11 😆
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