«ПСЖ» готов продлить контракт с Энрике вне зависимости от дальнейших результатов в ЛЧ. Переговоры могут начаться по окончании сезона

Луис Энрике может продлить контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» рассматривают возможность продления договора вне зависимости от результатов в последних раундах чемпионов.

Испанский специалист видит некоторые преимущества в продолжении карьеры в « »: уход Килиана Мбаппе предоставит ему больше управленческих и тактических возможностей, а возможный уход Луиша Кампуша может расширить его полномочия, особенно в трансферных вопросах.

Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах и еще не обсуждал с клубом продление контракта. Переговоры могут начаться по окончании сезона.