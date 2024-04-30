«ПСЖ» готов продлить контракт с Энрике вне зависимости от дальнейших результатов в ЛЧ. Переговоры могут начаться по окончании сезона
Луис Энрике может продлить контракт с «ПСЖ».
Действующее соглашение тренера с парижским клубом рассчитано до 2025 года. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» рассматривают возможность продления договора вне зависимости от результатов в последних раундах Лиги чемпионов.
Испанский специалист видит некоторые преимущества в продолжении карьеры в «ПСЖ»: уход Килиана Мбаппе предоставит ему больше управленческих и тактических возможностей, а возможный уход Луиша Кампуша может расширить его полномочия, особенно в трансферных вопросах.
Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах и еще не обсуждал с клубом продление контракта. Переговоры могут начаться по окончании сезона.
Вы же тоже орали про титулы… а сейчас боритесь за второе место с Жироной 😁
И вообще, - 11 😆