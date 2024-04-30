Защитник «Родины» Ориньо: «Я большой фанат Цоя, многие песни очень нравятся. Любовь передалась от отца – он постоянно слушал его, когда работал врачом здесь, еще во времена СССР, наверное»

Ориньо заявил, что является поклонником творчества Виктора Цоя.

– Когда ты только перешел, говорил, что Алексей Николаевич Зинин обещал провести тебе экскурсию к стене Цоя. Он сдержал свое обещание?

– Если честно, у меня особо не было свободного времени. Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя, потому что я его большой фанат. Многие песни очень нравятся.

– Ты рассказывал, что твой отец жил в России. Как так получилось?

– Много лет назад мой отец здесь работал врачом, также он работал на Украине. Это было больше 33 лет назад. Наверное, еще во времена Советского Союза. Он прожил здесь где-то четыре года. Любовь к Цою передалась именно от отца – он постоянно слушал его песни, – сказал бразильский защитник « ».

28-летний бразилец ранее играл за минское « ». Также он выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

Ранее игрок упоминал о своем увлечении творчеством группы «Кино».