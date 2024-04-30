Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Шеффилд Юнайтед и Ноттингем Форест в 36 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Брэмелл Лэйн».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Шеффилд Юнайтед
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед : 2 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
Последние матчи Ноттингем Форест
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
- Ноттингем Форест – Фулхэм : 3 – 1
Прогноз на матч Шеффилд – Ноттингем
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