Думфрис извинился за плакат собаки с головой Тео: «Ошибка, неразумный поступок с моей стороны. Давайте сосредоточимся на потрясающем сезоне «Интера» и вчерашнем празднике»

Дензел Думфрис принес извинения за демонстрацию плаката с Тео Эрнандесом.

Ранее во время празднования чемпионства защитник «Интера» показал плакат, на котором он держит на поводке собаку с головой защитника « » .

Вчера появилась информация о том, что оштрафуют за издевательский плакат, посвященный Эрнандесу.

«Вчера был самый прекрасный день для меня, всех игроков и персонала в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые тысячами пришли на парад. Было очень приятно праздновать вместе с вами, это так много значит для команды.

Во время парада я держал плакат с неуместным изображение. Я игрок, который любит соперничество в футболе, это важнейшая часть любой игры. И я понимаю, что демонстрация такого баннера была ошибкой с моей стороны и совсем неразумным поступком.

Давайте сосредоточимся на том, что стало самым потрясающим сезоном для «Интера». Еще раз спасибо вам за поддержку в этом сезоне и за вчерашний праздник, я никогда этого не забуду», – написал полузащитник « ».