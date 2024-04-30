Думфрис извинился за плакат собаки с головой Тео: «Ошибка, неразумный поступок с моей стороны. Давайте сосредоточимся на потрясающем сезоне «Интера» и вчерашнем празднике»
Дензел Думфрис принес извинения за демонстрацию плаката с Тео Эрнандесом.
Ранее во время празднования чемпионства защитник «Интера» показал плакат, на котором он держит на поводке собаку с головой защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Вчера появилась информация о том, что Думфриса оштрафуют за издевательский плакат, посвященный Эрнандесу.
«Вчера был самый прекрасный день для меня, всех игроков и персонала в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые тысячами пришли на парад. Было очень приятно праздновать вместе с вами, это так много значит для команды.
Во время парада я держал плакат с неуместным изображение. Я игрок, который любит соперничество в футболе, это важнейшая часть любой игры. И я понимаю, что демонстрация такого баннера была ошибкой с моей стороны и совсем неразумным поступком.
Давайте сосредоточимся на том, что стало самым потрясающим сезоном для «Интера». Еще раз спасибо вам за поддержку в этом сезоне и за вчерашний праздник, я никогда этого не забуду», – написал полузащитник «Интера».