Думфрис извинился за плакат собаки с головой Тео: «Ошибка, неразумный поступок с моей стороны. Давайте сосредоточимся на потрясающем сезоне «Интера» и вчерашнем празднике»

Теги Интер Милан серия А Италия болельщики Тео Эрнандес Дензел Думфрис Футбол

Дензел Думфрис принес извинения за демонстрацию плаката с Тео Эрнандесом.

Ранее во время празднования чемпионства защитник «Интера» показал плакат, на котором он держит на поводке собаку с головой защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Вчера появилась информация о том, что Думфриса оштрафуют за издевательский плакат, посвященный Эрнандесу. 

«Вчера был самый прекрасный день для меня, всех игроков и персонала в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые тысячами пришли на парад. Было очень приятно праздновать вместе с вами, это так много значит для команды. 

Во время парада я держал плакат с неуместным изображение. Я игрок, который любит соперничество в футболе, это важнейшая часть любой игры. И я понимаю, что демонстрация такого баннера была ошибкой с моей стороны и совсем неразумным поступком.

Давайте сосредоточимся на том, что стало самым потрясающим сезоном для «Интера». Еще раз спасибо вам за поддержку в этом сезоне и за вчерашний праздник, я никогда этого не забуду», – написал полузащитник «Интера». 

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6 комментариев
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Что все так взъелись на этот плакат? Да, глупый. Но ничего такого в нём нет. Обычная выходка типичного футболиста.
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Ой да ну😂 Ну хоть за это, за извинение. Хотя абсолютно уверен с ним поговорили что нельзя так делать ибо если б было наоборот обязательно был бы скандал. Ты типа не нарывайся не провоцируй, мы тут как бы борьбу какую то ведем с расизмом, наказываем, а ты вот такое творишь, завтра тебе прилетит за это будешь ныть потом, так что давай извинись
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При первой возможности, ему припомнят. Вот и всё.
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Что ж ты фраер сдал назад
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Вообще хорошо что шумиху подняли, это итальянцы а не бритиши. Все кто видел плакат сразу все поняли, да возможно это шутка такая но контекст другой. Если б на месте Дюмфриса был бы усл Дармиан или Барелла то никаких проблем все бы посмеялись. А так тут сразу в глаза ассоциация с надзирателем и рабом, только в роли раба белый Эрнандес. Все понимают что будь наоборот сразу бы скандал был бы на почве расизма и никаких шуток. Так что это провокация. Итальянцы многое делают с этой якобы борьбой, наказывают, а тут такое
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