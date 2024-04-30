Президент «Сочи» Ротенберг об отравлении игроков: «Претензий к «Ахмату» нет. Они были готовы перенести матч»

Теги премьер-лига Россия РФС Ахмат Александр Алаев Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Борис Ротенберг высказался об инциденте с отравлением игроков «Сочи».

Напомним, команда просила перенести игру 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» из-за отравления 14 футболистов в Грозном. В итоге встреча состоялась, хозяева победили со счетом 1:0.

– Руководство «Сочи» еще не высказывалось по поводу инцидента, который произошел перед матчем с «Ахматом». Как бы вы могли прокомментировать случившееся?

– Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это.

У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

– Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что решение о переносе матча в таких ситуациях – за главой РФС Александром Дюковым.

– Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

– Алаев также заявил, что ситуацию форс-мажором не считает.

– Я считаю, что это именно он. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было, – сказал президент «Сочи».

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16 комментариев
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Двум командам хочется пожелать только перехода в фнл
+55
-3
+52
Даже тип при вожде боится что-то супротив Кадырова вякнуть.
+27
-3
+24
Дон-извинения не понадобятся так понимаю
+9
-2
+7
У нас дружеские отношения с их руководством - сказал президент Сочи и поежился.
+5
0
+5
Ответ jdrk
Ну да, южное поле, норм стадион, давайте в пердив, лучше вместо них торпедо или химки, а может Сатурн?) хД
Ну да, поле то в том году у Сочи великолепное было. А главное команды многим болелам нужны
+5
0
+5
Замял всё, пока Апти Алаудинов ему не втащил.
+4
0
+4
Стволы против бабок всегда решают.
+2
0
+2
Претензий нет, яд оказался нелетальным.
+2
0
+2
Для начала неплохо. Но все-таки - извинись)
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-1
+1
Ещё один "Йозе Марино" нашёлся
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Ты лучше правду расскажи! Ты думаешь тебе поверили в отравления твоих футболистов!? Хоттабыча 66-года фильм посмотрел!?
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Ответ jdrk
Ну да, южное поле, норм стадион, давайте в пердив, лучше вместо них торпедо или химки, а может Сатурн?) хД
норм стадион с 3к зрителей, ну и чем они лучше торпедо или химок, чай так вообще команда - хуже не придумаешь.
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Ответ jdrk
Ну да, южное поле, норм стадион, давайте в пердив, лучше вместо них торпедо или химки, а может Сатурн?) хД
одно южное поле скоро должно вернуться, если Динамо выйдет, а оно на втором месте в Лучшей Лиге.
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Ответ jdrk
Ну да, южное поле, норм стадион, давайте в пердив, лучше вместо них торпедо или химки, а может Сатурн?) хД
Лучше Ротор, Черноморец, Алания
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