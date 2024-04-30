Адебайор о чемпионской гонке в АПЛ: «Не уверен, что «Арсенал» наберет 9 очков из 9. А «Сити» может выиграть следующие 20 матчей»

Эммануэль Адебайор поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице , набрав 80 очков после 35 туров. « » отстает на 1 балл при матче в запасе.

«С « » возможно все. Мы все знаем, как хорошо они могут играть, и эта команда очень скромная и талантливая. Если вы спросите меня, уверен ли я, что они наберут девять очков из девяти возможных, я отвечу, что не уверен. С ними может случиться все, что угодно. Мы видели это пару недель назад в матче с «Астон Виллой», все мы думали, что они выиграют тот матч.

Если вы спросите меня, способен ли «Ман Сити» выиграть следующие 20 матчей, я бы с уверенностью ответил: да. Но не поймите меня неправильно, «Арсенал» выглядит лучше и сильнее, и они набрались опыта. У них есть индивидуальность и характер», – сказал бывший форвард «Арсенала» и «Сити» в интервью Premier League Productions.