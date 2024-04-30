Адебайор о чемпионской гонке в АПЛ: «Не уверен, что «Арсенал» наберет 9 очков из 9. А «Сити» может выиграть следующие 20 матчей»

Теги Эммануэль Адебайор Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Эммануэль Адебайор поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 80 очков после 35 туров. «Манчестер Сити» отстает на 1 балл при матче в запасе.

«С «Арсеналом» возможно все. Мы все знаем, как хорошо они могут играть, и эта команда очень скромная и талантливая. Если вы спросите меня, уверен ли я, что они наберут девять очков из девяти возможных, я отвечу, что не уверен. С ними может случиться все, что угодно. Мы видели это пару недель назад в матче с «Астон Виллой», все мы думали, что они выиграют тот матч.

Если вы спросите меня, способен ли «Ман Сити» выиграть следующие 20 матчей, я бы с уверенностью ответил: да. Но не поймите меня неправильно, «Арсенал» выглядит лучше и сильнее, и они набрались опыта. У них есть индивидуальность и характер», – сказал бывший форвард «Арсенала» и «Сити» в интервью Premier League Productions.

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5 комментариев
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Adebayor, adebayor his father washing elephants
His mother is a wh*re
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Арсеналу будет немножко обидно если они проиграют лигу набрав 89 очков. А ведь чемпионами становились набрав даже 79-80 очков. Сразу вспомнил МЮ сезона 10-11 и чемпионский Лестер. Ливерпуль Клоппа и Арсенал этого и прошлого сезона вполне чемпионские команды. Но только эпоха Пепа в Ман Сити не даёт канонирам и ливеру завоевать трофеи.
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Так и есть. Но это футбол.
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Адебайор так и не стал канониром
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Ответ ман сити фейк
Арсеналу будет немножко обидно если они проиграют лигу набрав 89 очков. А ведь чемпионами становились набрав даже 79-80 очков. Сразу вспомнил МЮ сезона 10-11 и чемпионский Лестер. Ливерпуль Клоппа и Арсенал этого и прошлого сезона вполне чемпионские команды. Но только эпоха Пепа в Ман Сити не даёт канонирам и ливеру завоевать трофеи.
Не немножечко, а дохуа обидно. Ладно прошлый сезон просрали. В этом команда сильнее, но у Пепа прямо железные концовки сезонов. Обида скорее в Эмери, который сам в свое время хорошо шел но слил вторую половину сезона. Вилла сейчас идет также на спад и взбрыкнула как раз с Арсеналом :(
И приходится не только ждать, что Артета возьмет 9 очков, но и что вмешается Тоттенхем :)
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