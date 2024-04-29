Арсенал – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Арсенал и Борнмут в 36 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Борнмут
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Последние матчи Арсенал
- Тоттенхэм – Арсенал : 2 – 3
- Арсенал – Челси : 5 – 0
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
Последние матчи Борнмут
- Борнмут – Брайтон : 3 – 0
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
Прогноз на матч Арсенал – Борнмут
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