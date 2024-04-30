Левандовски оценил первый сезон в «Барсе» на «четверку с плюсом», второй – на «тройку с минусом»: «Вылет от «ПСЖ» все еще причиняет боль»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски оценил два своих сезона в «Барселоне».

– В свой первый сезон вы стали лучшим бомбардиром и чемпионом Испании в составе «Барселоны». Мадридский «Реал» выиграет чемпионат в этом сезоне, «Барса» вылетела из Лиги чемпионов и Кубка. Как бы вы оценили свои два года в «Барселоне»?

– Я думаю, что первый сезон после реструктуризации нашей команды был очень хорошим, если не считать результаты в Лиге чемпионов. Я бы поставил ему «четверку с плюсом».

Во втором сезоне мы были недостаточно хороши в Ла Лиге, не показывали стабильный футбол.

Ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» все еще причиняет боль. Если бы мы играли одиннадцать на одиннадцать до конца, наши шансы на выход в следующий раунд были бы очень высоки. Тогда мы бы сейчас играли с «Дортмундом», и я мог бы вернуться на «Вестфаленштадион».

Это больно. Поэтому я ставлю второму сезону «тройку с минусом», – сказал нападающий «Барселоны».

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7 комментариев
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Лучшие годы Роберта остались в Баварии . К сожалению мы не молодеем и это давит на физическую форму . Левандовски надо ехать отдыхать в Америку или в Саудовскую Аравию . Там он сможет наслаждаться футболом . Ну а фанаты Барселоны должны сказать - спасибо . Ведь его голы и передачи принесли чемпионство и множество очков !
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Очень слабый матч провёл против ПСЖ дома, во втором тайме мог решить исход, но облажался
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Объективно, в общем-то, себя оценил.

А некоторых фанатов я прошу все же не забывать, что без его голов в прошлом сезоне нашего чемпионства не было бы.
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Ответ BEGEMOT22
Очень слабый матч провёл против ПСЖ дома, во втором тайме мог решить исход, но облажался
В первом тоже мог 2:0 делать, но пробил выше
+2
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Эпоха Лёва осталась в Мюнхене
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