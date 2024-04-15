Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Сухой, на ВАР – Турбин

Алексей Сухой назначен на матч «Зенита» и «Спартака» в Фонбет Кубке России.

РФС назначил арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и матчи 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

Путь РПЛ

1/2 финала. Ответные матчи

16 апреля (вторник)

– « »: судья – , ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – ; АВАР– Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

17 апреля (среда)

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; ВАР – ; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

Путь регионов

1/2 финала. 1-й этап

17 апреля (среда)

« » – « »: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.