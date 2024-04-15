Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Сухой, на ВАР – Турбин

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Ян Бобровский премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Балтика Урал Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Евгений Турбин Виталий Мешков Алексей Сухой видеоповторы Павел Кукуян Артем Любимов Футбол

Алексей Сухой назначен на матч «Зенита» и «Спартака» в Фонбет Кубке России.

РФС назначил арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и матчи 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

Путь РПЛ

1/2 финала. Ответные матчи

16 апреля (вторник)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР– Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

17 апреля (среда)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

Путь регионов

1/2 финала. 1-й этап

17 апреля (среда)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

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24 комментария
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Ухх заговор, газпром использует админресурс, чтобы табло с заменами и доп.временем неверные цифры показывало
+15
-4
+11
Из статистики арбитра Алексея Сухого:
В 4 из последних 7 матчей был назначен пенальти.

Интересненько.
+5
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+5
Ответ Senchas
Ухх заговор, газпром использует админресурс, чтобы табло с заменами и доп.временем неверные цифры показывало
Ну да

А если сухой ногу подвернёт сегодня? Или там кто-то масло разольёт, по классике. Кто тогда будет судить матч?

Ещё этот судья докладывает все слова со скамейки соперников. А главный потом с карточками бежит

Конечно, если бы была обратная ситуация, и Лукойл содержал рпл, а в РФС сидел бы бывший президент Спартака, у которого была бы ещё должность в Лукойле, то питерские дети тут бы слезами затопили всю Россию
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Хоть не Иванов, и на том спасибо!
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0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Зениту вообще без разницы кто будет судья, успокойтесь красно-белые, они с любым судьей переедут. Давайте будем смотреть правде в глаза . Не тот сейчас Спартак чтоб Зениту на счет судей париться
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Без разницы
Картина не поменяется, все спорные будут в пользу московского клуба и хорошо если никого не поколечат
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После гола в первом матче, когда ассистировал рукой игрок спартака, какая разница кто судить будет?
+1
-1
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Чисто "газпромовский" Сухой:
Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы из-за ошибок, допущенных на матчах российской премьер-лиги с участием московского «Спартака». Об этом сообщает председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Сухой и Москалев работали на встрече «Ротор» - «Спартак» (0:1).
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Ответ Senchas
Ах, если бы, ах, если бы, не жизнь была б, а песня бы
Как можно воспринимать твои слова всерьез, если вокруг одни заговоры. Работала бы в РФС только уборщица из СПб, заговоры бы через нее строили
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