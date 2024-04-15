Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Сухой, на ВАР – Турбин
Алексей Сухой назначен на матч «Зенита» и «Спартака» в Фонбет Кубке России.
РФС назначил арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и матчи 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов.
Путь РПЛ
1/2 финала. Ответные матчи
16 апреля (вторник)
ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР– Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.
17 апреля (среда)
«Зенит» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.
Путь регионов
1/2 финала. 1-й этап
17 апреля (среда)
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
В 4 из последних 7 матчей был назначен пенальти.
Интересненько.
А если сухой ногу подвернёт сегодня? Или там кто-то масло разольёт, по классике. Кто тогда будет судить матч?
Ещё этот судья докладывает все слова со скамейки соперников. А главный потом с карточками бежит
Конечно, если бы была обратная ситуация, и Лукойл содержал рпл, а в РФС сидел бы бывший президент Спартака, у которого была бы ещё должность в Лукойле, то питерские дети тут бы слезами затопили всю Россию
Картина не поменяется, все спорные будут в пользу московского клуба и хорошо если никого не поколечат
Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы из-за ошибок, допущенных на матчах российской премьер-лиги с участием московского «Спартака». Об этом сообщает председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Сухой и Москалев работали на встрече «Ротор» - «Спартак» (0:1).