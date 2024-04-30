Личка предложил проводить сезон РПЛ с марта по декабрь: «В России не так много городов, где можно играть зимой»
Марцел Личка выступил за переход к системе весна – осень в Мир РПЛ.
– Как вы смотрите на расширение РПЛ, которое сейчас обсуждается в медиа?
– Понятно, что Россия – большая страна. Но возможно, лучше было бы подумать о другом – играть больше летом на хороших полях, чем зимой – на плохих.
– Но в этом случае надо начинать чемпионат гораздо раньше, чем 20 июля, – и в этом случае вы остаетесь без игроков, которые уедут на Кубок Америки.
– Речь о другом. Например, начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола. В России долгая зима, не так много городов, где можно играть зимой, и много, где нельзя играть зимой на том поле, которое бывает в июне-июле.
Но это исключительно мое личное мнение. Решать не мне, – сказал главный тренер «Динамо».
Сейчас фактически проводится два разных турнира в год, к тому же действительно на плохих полях.
Личка прав.