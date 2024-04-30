Личка предложил проводить сезон РПЛ с марта по декабрь: «В России не так много городов, где можно играть зимой»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва календарь Марцел Личка Футбол

Марцел Личка выступил за переход к системе весна – осень в Мир РПЛ.

– Как вы смотрите на расширение РПЛ, которое сейчас обсуждается в медиа?

– Понятно, что Россия – большая страна. Но возможно, лучше было бы подумать о другом – играть больше летом на хороших полях, чем зимой – на плохих.

– Но в этом случае надо начинать чемпионат гораздо раньше, чем 20 июля, – и в этом случае вы остаетесь без игроков, которые уедут на Кубок Америки.

– Речь о другом. Например, начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола. В России долгая зима, не так много городов, где можно играть зимой, и много, где нельзя играть зимой на том поле, которое бывает в июне-июле.

Но это исключительно мое личное мнение. Решать не мне, – сказал главный тренер «Динамо».

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30 комментариев
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но турнир и сейчас проходит с марта по декабрь
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Ответ Евгений Маслов
Комментарий скрыт
ещё? а где он вообще закончился?? был бы 8 тур, а не 26 - что бы это изменило?
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Ответ chatone gpt0ne
ещё? а где он вообще закончился?? был бы 8 тур, а не 26 - что бы это изменило?
Сто раз уже говорили - делать перерыв в чемпионате аж на три месяца это идиотизм. И не играть в России почти два месяца летом тоже идиотизм.
+4
0
+4
так он и играется с марта по начало декабря
+13
-10
+3
Когда переходили на осень-весна, никто так и не понял, зачем.
Сейчас фактически проводится два разных турнира в год, к тому же действительно на плохих полях.
Личка прав.
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+2
Ответ Заборостроитель
Надо играть чемпионат весна и чемпионат осень😏
Как в южной Америке. Апертура и Клаусура
+2
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Ответ Bill Gates
Даже иностранец это видит. В России больше 30% страны за полярным кругом, а мы вынуждены играть по идеям Гинера &со, которые думали только о собственных карманах.
Идея была Фурсенко, он говорил,что сборная чемпионами мира будет
+2
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Питерское РФС бредит мифическими еврокубками, а у России выход на международную арену будет только в отборе ЧМ 2030 года( само РФС это признает).
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Ответ CaSpeR-13
но турнир и сейчас проходит с марта по декабрь
С апреля по ноябрь. Плюс июнь и июль
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Ответ chatone gpt0ne
ещё? а где он вообще закончился?? был бы 8 тур, а не 26 - что бы это изменило?
То что не было бы паузы и летом играли
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Ответ CaSpeR-13
но турнир и сейчас проходит с марта по декабрь
Зачем делать паузу летом? Что за чушь?
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Ответ CaSpeR-13
но турнир и сейчас проходит с марта по декабрь
С июня где-то по май
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Ответ Egobrain
так он и играется с марта по начало декабря
А зачем его разрывать двумя паузами?
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Ответ sfilatov13
причём здесь схема, если играть в любом случае с марта по декабрь? или вы хотите, чтобы решающие матчи игрались при минусовой температуре?
Тогда нет потери времени на сборы летом и чемпионат становится единым, а не как сейчас разбитым на две части, фактически разные по содержанию турниры.
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Ответ Amalfitano
Пока нет еврокубков именно так и надо делать. А в январе можно улететь на сборы-турне в Латинскую Америку.
Какое турне, але? У нас Барселона и Реал в чемпионате?
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