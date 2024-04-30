Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»
Лионель Месси признан лучшим игроком тура МЛС.
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей.
Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).
Лионель также попал в символическую сборную тура.
🚫 Нет трофеев
🚫 29-е место в рейтинге MLS
🚫 Нижние места Восточной конференции.
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«Интер Майами» с Месси в 2024 году:
✅ Выиграл первый трофей
✅ 1-е место в рейтинге MLS
✅ Первое место в Восточной конференции.
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