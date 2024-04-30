Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

Лионель Месси признан лучшим игроком тура МЛС.

« » разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей.

Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил («Ди Си Юнайтед»), («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).

также попал в символическую сборную тура.