Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

Теги МЛС Лионель Месси Кристиан Бентеке Федерико Бернардески Интер Майами Футбол

Лионель Месси признан лучшим игроком тура МЛС.

«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей. 

Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).

Лионель также попал в символическую сборную тура. 

19 комментариев
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правильно ли я понимаю, что Месси вывел в топы слабейший клуб лиги, а Криш как уже неоднократно было опустил в середняки топа лиги???
+13
-3
+10
Ответ Эркинбек Апаканов
Что если это не ЗМ?
Главное, чтобы не мини-кубок мира, как у рональду.
+5
-3
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Интер Майами - год основания 2018 год) Тут один фанат Месси пишет, что до Месси у них не было трофея 😆 5 лет команде всего лишь 😁🤦🏻‍♂️ Там Барса без трофеев осталась, а ей 125 лет как бы 😛
Главный его "фанат" нарисовался)
+3
-1
+2
Ответ qiqe
правильно ли я понимаю, что Месси вывел в топы слабейший клуб лиги, а Криш как уже неоднократно было опустил в середняки топа лиги???
Ты всё правильно поднимаешь.
+2
-1
+1
«Интер Майами» до Месси в 2023 году:
🚫 Нет трофеев
🚫 29-е место в рейтинге MLS
🚫 Нижние места Восточной конференции.
***
«Интер Майами» с Месси в 2024 году:
✅ Выиграл первый трофей
✅ 1-е место в рейтинге MLS
✅ Первое место в Восточной конференции.
***
🔥Лео запустил одно из самых невероятных преображений клуба в истории футбола!
+4
-4
0
Все шутят про Золотой Мяч, а комитет задумался...)
0
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А где Месси был худшим? В барсе и в Испании ему не было равных десятилетиями,в лиге 1 был признан " лучшим легионером " за столь короткий срок.а в Америке только начался посев,так что ждём хорошего урожая в конце сезона.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Что если это не ЗМ?
Чувак,по фотке тебе 63 года,а у тебя до сих пор обиды на этого футболиста
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-1
0
Ответ qiqe
правильно ли я понимаю, что Месси вывел в топы слабейший клуб лиги, а Криш как уже неоднократно было опустил в середняки топа лиги???
Да, только нытики которые глорят за Реал, до конца своих никчемных дней будут с соплями ныть что Месси купил ЧМ, что Криш тащит верблюдскую лигу) 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Кино Музыка
Все шутят про Золотой Мяч, а комитет задумался...)
Комитет по этике РФС?
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