Личка о самой дорогой покупке в Москве: «Два дня назад решил купить себе самокат за 50-60 тысяч рублей»

Марцел Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве.

– Самая дорогая покупка, которую вы совершали в Москве?

– Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тысяч рублей.

Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха! – сказал главный тренер «Динамо».

Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»