Личка о самой дорогой покупке в Москве: «Два дня назад решил купить себе самокат за 50-60 тысяч рублей»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка деньги Футбол

Марцел Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве.

– Самая дорогая покупка, которую вы совершали в Москве?

– Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тысяч рублей.

Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха! – сказал главный тренер «Динамо». 

Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»

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21 комментарий
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Классная шутка была у Флэш-рояля в КВН. Когда парень попадает в ад, а потом возвращается обратно. И сатана ему говорит: ну возьмите хотя бы электросамокат и колонку jbl. Вопрос парня:зачем? Ответ сатаны: чтобы все знали, что вы у нас были
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А мог купить себе Сутормина.
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И Личка туда же...
Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
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Когда их уже запретят …
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
И Личка туда же... Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
Меня накаляет когда едешь на машине и это чудо впереди по дороге. И плевать им на все
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Ответ papadok
Зашел в магазин - ну нет там самокатов! Пришлось взять Паджеро-спорт за шесть миллионов.
Хорошо хоть уточнили, что спорт, а то все подумали бы, что хвастаетесь на спортивном сайте.
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Если тут говорить объективно, а водители которые считают, что всё можно, ставят машины на тротуары, в местах не для парковок, на местах для инвалидов и т. Д. Пешеходы, которые идут на красный, перебегают дорогу где неположено, умудряясь ещё порой с коляской. Дело не в машинах, самокатах и тому подобное. Дело просто в людях, которым на всех плевать. Пс. Стоп хам не так уж был не прав в своих действиях. Но вот водители чего-то агрились😂
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
И Личка туда же... Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
А меня автомобили бесят. На жёлтый перекресток проезжают. Паркуются во дворах, не всегда пешеходам дорогу уступают. Давайте автомобили запретим?))
Проблема не в самокатах , а в людях.
Просто нет должного контроля и культуры езды
Я часто использую самокат и никому не мешаю, езжу максимально аккуратно и безопасно для похожих
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В рублях.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
А мог купить себе Сутормина.
Он уже упал в цене, кто бы даром взял ...
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Ответ Max Zhomkov
А меня автомобили бесят. На жёлтый перекресток проезжают. Паркуются во дворах, не всегда пешеходам дорогу уступают. Давайте автомобили запретим?)) Проблема не в самокатах , а в людях. Просто нет должного контроля и культуры езды Я часто использую самокат и никому не мешаю, езжу максимально аккуратно и безопасно для похожих
Ну вообще запрет личного автотранспорта в населённых пунктах звучит как очень хорошая идея, более того, в ближайшие 20-30 лет человечество к этому придёт. Может, не в России, но придёт точно.
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Ответ евГений
Мало велодорожек в городе (говорю про спб), в центре вообще ни одной не видел. Естественно из-за этого всем неудобно
вчера по Бухарестской на велике ехал, там выделенка, вроде все четко, но и то подростки устраивают дичь на ровном месте на самокатах. саморегулирование, чо)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
И Личка туда же... Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
Или когда ты идешь впереди, а они начинают гудеть, чтоб ты их пропустил, хотя с хрена ли я должен кого то пропускать?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
И Личка туда же... Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
Мало велодорожек в городе (говорю про спб), в центре вообще ни одной не видел. Естественно из-за этого всем неудобно
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Было раньше главное зло на дорогах - таксисты. Теперь добавились самокатчики...
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Бесят самокатчики, нечего добавить )
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Так можно было добавить косарей 10 - 20 купил бы электровелик)
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трюковой скут, похоже. ждём на рампе в царях!
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