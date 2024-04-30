Личка о самой дорогой покупке в Москве: «Два дня назад решил купить себе самокат за 50-60 тысяч рублей»
Марцел Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве.
– Самая дорогая покупка, которую вы совершали в Москве?
– Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тысяч рублей.
Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха! – сказал главный тренер «Динамо».
Личка о тратах в Москве: «Максимум 500 евро в месяц – мне хватает. Если потрачу больше, это уже будет много»
Терпеть не могу самокаты. Если бы они ездили по отдельной полосе или в парках на специальных велодорожках было бы нормально, но когда идёшь спокойно по тротуару, а мимо тебя чуть ли не в сантиметре без каких-либо сигналов бесшумно пролетает эта комета, а на ней два 70+ кг тела это вообще безумие
Проблема не в самокатах , а в людях.
Просто нет должного контроля и культуры езды
Я часто использую самокат и никому не мешаю, езжу максимально аккуратно и безопасно для похожих