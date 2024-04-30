Антонио Рюдигер: «Мбаппе – особенный игрок, он может стать лучшим в истории Франции. Сейчас это Зидан»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Футбол

Антонио Рюдигер оценил уровень Килиана Мбаппе.

«Килиан – особенный игрок. Он выиграл чемпионат мира в 18 лет. Это уже делает его особенным.

Я думаю, он может стать лучшим французским футболистом всех времен, но пока им не является. Для меня это Зидан», – сказал защитник «Реала» в интервью Carré.

14 комментариев
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Лучшие в истории Франции:
1. Зидан
2. Платини
3. Анри
4. Мбаппе
5. Бензема

Лучшие в истории футбола:
1. Пеле
2. Марадона
3. Роналду
4. Зидан
5. Судейская бригада ЧМ 2022
+25
-8
+17
Ответ JuVero
Комментарий скрыт
Зидан один из лучших футболистов в истории
+13
-2
+11
По игре, я даже не знаю это как надо играть, чтобы стать лучше Зидана (как Месси наверное)
Мбаппе кажется простым бегунком перед Зинедином..
+12
-3
+9
Ответ JuVero
Комментарий скрыт
Ну если оценивать по тому, кто сыграл в 1.5 раза меньше матчей и не выиграл ЧМ, то да Вермишель лучше.
+7
-2
+5
Ответ JuVero
Кто выиграл 3 ЗМ и принес первый трофей Франции?
Ты сравниваешь двух игроков по количеству ЗМ, к тому же выигранных во времена динозавров? Тогда Пеле вообще не футболист. И да кто принёс первый кубок мира?
+4
-1
+3
Ответ Рим Мухаметшин
Бензема? С его-то игрой за сборную...
Ну как именно французский футболист, входит в топ10 лучших, но как футболист сборной Франции топ10 лучших там и не пахнет
+2
0
+2
Ответ buFFon
По игре, я даже не знаю это как надо играть, чтобы стать лучше Зидана (как Месси наверное) Мбаппе кажется простым бегунком перед Зинедином..
Это разные игроки разных эпох. Мбаппе - символ одной из 2-3 сильнейших сборных в мире. Символ и главная надежда любого клуба, где он играет.
Хотя для вас и Анри, наверное, бегунок.
+1
0
+1
По мне лучший в истории Франции - это Платини, а потом уже остальные. В топ 5 точно должны быть Зидан и Анри.
0
0
0
Ответ Гномович!
Лучшие в истории Франции: 1. Зидан 2. Платини 3. Анри 4. Мбаппе 5. Бензема Лучшие в истории футбола: 1. Пеле 2. Марадона 3. Роналду 4. Зидан 5. Судейская бригада ЧМ 2022
На счёт Бензема? Был ещё такой футболист как ПАПЕН
0
0
0
Ответ Гномович!
Лучшие в истории Франции: 1. Зидан 2. Платини 3. Анри 4. Мбаппе 5. Бензема Лучшие в истории футбола: 1. Пеле 2. Марадона 3. Роналду 4. Зидан 5. Судейская бригада ЧМ 2022
Бензема? С его-то игрой за сборную...
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Ну как именно французский футболист, входит в топ10 лучших, но как футболист сборной Франции топ10 лучших там и не пахнет
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