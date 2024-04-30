Антонио Рюдигер: «Мбаппе – особенный игрок, он может стать лучшим в истории Франции. Сейчас это Зидан»
Антонио Рюдигер оценил уровень Килиана Мбаппе.
«Килиан – особенный игрок. Он выиграл чемпионат мира в 18 лет. Это уже делает его особенным.
Я думаю, он может стать лучшим французским футболистом всех времен, но пока им не является. Для меня это Зидан», – сказал защитник «Реала» в интервью Carré.
1. Зидан
2. Платини
3. Анри
4. Мбаппе
5. Бензема
Лучшие в истории футбола:
1. Пеле
2. Марадона
3. Роналду
4. Зидан
5. Судейская бригада ЧМ 2022
Мбаппе кажется простым бегунком перед Зинедином..
Хотя для вас и Анри, наверное, бегунок.