Антонио Рюдигер: «Мбаппе – особенный игрок, он может стать лучшим в истории Франции. Сейчас это Зидан»

Антонио Рюдигер оценил уровень Килиана Мбаппе.

« – особенный игрок. Он выиграл чемпионат мира в 18 лет. Это уже делает его особенным.

Я думаю, он может стать лучшим французским футболистом всех времен, но пока им не является. Для меня это », – сказал защитник « » в интервью Carré.