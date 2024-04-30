Дюков о замене дисквалификаций на штрафы: «Покупать себе индульгенцию, право материться – мне кажется, это неправильно. Игроки РПЛ должны подавать пример молодым футболистам»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Футбол

Александр Дюков рассказал о требованиях к поведению игроков РПЛ.

– Нередки ситуации, когда игроков и тренеров дисквалифицируют за слова, жесты – они пропускают несколько матчей, публика лишается звезд лиги. Не считаете, что возможно заменить дисквалификации на более серьезные штрафы, которые можно потратить на содержание той же ЮФЛ? Не считаете, что дисциплинарный регламент чересчур жесткий?

– Вы хотите пригласить к участию в благотворительности? Но благотворительность не может быть наказанием. Если мы говорим об игроках РПЛ, они в том числе должны подавать пример, быть образцом и для молодых футболистов. Покупать себе индульгенцию, покупать право материться и вести себя неприлично под камеры – мне кажется, это неправильный путь.

Чтобы помогать детскому футболу, мы найдем иные возможности. А от футболистов ждем ответственного поведения на поле, – сказал президент РФС.

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2 комментария
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Ну так покажите молодым в РПЛ, что эти пару миллионов можно и легко потерять, если не следить за собой
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Проблема не в том, что дисквалифицурубют за мат. Проблема в том, что дисквалифицируют не на основании официального протокола, а на основании записи с телевидения или вообще выложенной в интернет кем-то посторонним записи.
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